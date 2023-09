Overweging van de centrale bank voor inflatiepreventie

De Russische Zentralbank heeft de Leitzins een kans gegeven – op 13 Prozent. Damit zal alle inflatie bestrijden. Die Wirtschaft zegt Anzeichen von Überhitzung.

De Russische bankbiljettenbank heeft gelijk met de hogere inflatie. Maxim Shemetov / Reuters

De Russische presidenten Wladimir Poetin waren blij met hun wensen, als er vriendschap zou bestaan ​​tussen hun vaste gasten, de Russische heersers Alexander Loekasjenko, van de soeben abgeschlossenen Budgetplanung sprach. “Als alles stabiel is, is het veilig, dan is het veilig.” De Russische Zentralbank-oorlogsgleichentags zurückhaltender. De Directory is ook aanwezig, de Leitzins kunnen gebruikt worden, en het gewicht van een Prozentpunkt auf neu 13 Prozent.