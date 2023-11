Overwatch League endet offiziell, Blizzard konzentriert sich auf „Eine neue Richtung“

Nach sechs Jahren als Gastgeber der Overwatch League hat Blizzard bekannt gegeben, dass sie offiziell zu Ende ist. Laut Blizzard konzentriert sich das Studio nun auf den „Übergang aus der Overwatch League“.

In einer Erklärung gegenüber IGN sagte ein Sprecher von Activision Blizzard, dass das Unternehmen „das wettbewerbsfähige Overwatch in eine neue Richtung entwickelt“. Der Sprecher fuhr fort: „Wir sind allen dankbar, die OWL ermöglicht haben, und konzentrieren uns weiterhin auf die Umsetzung unserer Vision eines wiederbelebten E-Sport-Programms. Wir freuen uns, Ihnen allen in naher Zukunft Einzelheiten mitzuteilen.“



Läuft gerade: Videorezension zu Overwatch 2

Diese jüngste Ankündigung steht im Einklang mit den Angaben von Blizzard in einem Finanzbericht Anfang des Jahres. Dem Bericht zufolge durften die Teams „im Rahmen einer aktualisierten Betriebsvereinbarung“ in der Liga weitermachen. Denjenigen, die sich weigerten zu unterschreiben, wurde eine Auszahlung von 6 Millionen US-Dollar angeboten.

Der IGN-Bericht weist auch darauf hin, dass die professionelle Szene für Overwatch fortbestehen wird. Der Kommissar der Overwatch League, Sean Miller, hatte in einer Erklärung gesagt, dass Blizzard „sich für ein wettbewerbsfähiges Ökosystem im Jahr 2024 und darüber hinaus einsetzt“, aber es ist unklar, wie das „wettbewerbsfähige Ökosystem“ aussehen wird.

Die Overwatch League war schon immer ein zentraler Teil der Community, so dass der Cup 2023 auf der BlizzCon 2023 stattfand. Darüber hinaus konnten Spieler im Spiel Skins basierend auf ihren Lieblingsteams kaufen, um ihre Unterstützung zu zeigen.

2023 war ein herausforderndes Jahr für Overwatch 2. Als das Spiel im Sommer auf Steam erschien, erhielt es überwiegend negative Kritiken, und Anfang des Jahres gab das Overwatch 2-Team bekannt, dass es seinen mit Spannung erwarteten Heldenmodus abschafft.