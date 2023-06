Ein Mitarbeiter von United Parcel Service lädt Bestellungen auf einen LKW im Versandbereich des Overstock.com-Vertriebszentrums in Salt Lake City, Utah.

Overstock.com geht auf den gescheiterten Einzelhändler Bed Bath & Beyond ein.

Der E-Commerce-Einzelhändler für Haushaltswaren wird online nicht mehr unter seinem gleichnamigen Namen auftreten und stattdessen in den kommenden Wochen unter dem Domainnamen Bed Bath & Beyond auftreten, nachdem er das geistige Eigentum des bankrotten Rivalen erworben hat, gab Overstock am Mittwoch bekannt.

Innerhalb der nächsten Woche wird die Website von Bed Bath & Beyond in Kanada neu gestartet, gefolgt von der Einführung einer Website, einer mobilen App und eines Treueprogramms in den USA „Wochen später“.

Overstock gab die Schritte bekannt, als das Unternehmen die Übernahme des geistigen Eigentums und der digitalen Vermögenswerte von Bed Bath im Wert von 21,5 Millionen US-Dollar abschloss. Das Unternehmen hofft, dass der Markenname dazu beitragen wird, die rückläufigen Umsätze anzukurbeln.

„Bed Bath & Beyond ist eine ikonische Verbrauchermarke, die im Heimeinzelhandel bekannt ist“, sagte Jonathan Johnson, CEO von Overstock, in einer Erklärung. „Die Kombination unseres erfolgreichen Asset-Light-Geschäftsmodells und der hohen Bekanntheit und Loyalität der Marke Bed Bath & Beyond wird das Kundenerlebnis verbessern und das Unternehmen für ein beschleunigtes Marktanteilswachstum positionieren.“

Trotz rückläufiger Umsätze ist die Aktie von Overstock in diesem Jahr um fast 32 % gestiegen. Overstock-Aktien stiegen im erweiterten Handel am Mittwoch um fast 5 % und stiegen ebenfalls stark an, als erstmals bekannt wurde, dass das Unternehmen die Auktion für die Vermögenswerte von Bed Bath erfolgreich gewonnen hatte.

In seinen Ergebnissen für das erste Quartal im April meldete Overstock einen Umsatz von 381 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 29 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der E-Commerce-Händler verbuchte einen Nettoverlust von 10 Millionen US-Dollar. Laut Street Account lagen die Ergebnisse des Einzelhändlers dennoch über einigen Schätzungen.

Overstock wird im Rahmen der Transaktion keine stationären Bed Bath-Läden erwerben. Der gescheiterte Einzelhändler für Haushaltswaren hat eine Reihe von Auktionen für seine unzähligen Vermögenswerte veranstaltet, darunter seine Ladenmieten und Vermögenswerte aus seinem „Buy Buy Baby“-Banner.

Eine Reihe von Bietern haben Interesse an den Geschäften von Buy Buy Baby bekundet, es bleibt jedoch unklar, ob welche gekauft und geöffnet bleiben.