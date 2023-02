Sir Jim Ratcliffe heeft een bod gedaan op 69 procent van Manchester United nadat er vóór de deadline van vrijdag aanbiedingen waren ingediend.

Negenenzestig procent is precies hoeveel momenteel in handen is van de Glazers. De familie zou er niet bij betrokken zijn als Sir Jim Ratcliffe de club zou kopen.

Ratcliffe kan in de toekomst ook proberen de rest van de aandelen, die op de New York Stock Exchange worden verhandeld, te kopen.

Hoewel er in zijn verklaring geen melding wordt gemaakt van infrastructuur, Sky Sports-nieuws begrijpt dat Ratcliffe zich inzet voor de herontwikkeling van Old Trafford.

Zoals eerder gemeld, zou hij hebben gewerkt met Goldman Sachs en JP Morgan, maar eventuele schulden van de overname zouden niet op de club worden geladen, zoals het geval was met de Glazers.

Ratcliffe is fan van Manchester United, maar probeerde afgelopen zomer ook Chelsea te kopen.

Zijn bedrijf, de petrochemische multinational INEOS, is ook beschuldigd van greenwashing – het gebruik van sport om hun bedrijfsimago en reputatie te verbeteren.

Ratcliffe is ook eigenaar van het wielerteam INEOS Grenadiers, Ligue 1-kant Nice, FC Lausanne-Sport, een Zwitserse Super League-club, en bezit een derde van het Mercedes Formule 1-team.

Ondertussen is de Qatarese sjeik Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani naar Old Trafford en andere wedstrijden van United geweest.

Hij heeft er alle vertrouwen in dat hij een overtuigend bod heeft gedaan en dat het niet gekoppeld is aan Qatar Sports Investments (QSI) of de Qatar Investment Authority (QIA).

Het bod van Qatar op United zou alle schulden van de club wegvagen, die nog steeds netto £ 515 miljoen bedragen na de overname door de familie Glazer in 2005 van £ 790 miljoen, gefinancierd met geleend geld.

Sky Sports-nieuws wordt verteld dat het Qatari-bod gelooft dat dit het beste bod op tafel is, niet alleen qua prijs, maar ook met betrekking tot de toezegging om te investeren in de heren- en damesteams, het stadion en het trainingsveld en de herontwikkeling van het gebied rond Old Trafford.

Kaveh Solhekol geeft het laatste nieuws nadat de Qatarese sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani een 'substantieel' bod op Manchester United heeft gedaan



Zaterdagavond werd onthuld dat het Amerikaanse hedgefonds Elliott Management ook een voorstel met betrekking tot Manchester United bij de Raine Group had ingediend vóór de zachte deadline van vrijdag 22.00 uur.

Het voorstel is geen bod op Manchester United, maar een voorstel voor mogelijke financiering.

Het voorstel zou kunnen inhouden dat Elliott een belang neemt in United of schuldfinanciering verstrekt, of een combinatie van beide.

De familie Glazer streeft naar een volledige of gedeeltelijke verkoop of een samenwerking met derden. Elliott beheerde £ 46 miljard aan activa en was eigenaar van AC Milan van 2018 tot augustus vorig jaar.

MUST neemt nota van zorgen over schuldniveaus en mensenrechtenrecords

De hoofdvoetbalcorrespondent van The Telegraph, Jason Burt, en Craig Hope, de voetbalcorrespondent van de Daily Mail North-East, bespreken de biedingen op Manchester United



De Manchester United Supporters Trust (MUST) heeft een verklaring vrijgegeven nu biedingen op de club worden overwogen, en herhaalt de eisen die ze eerder hadden gesteld aan eventuele nieuwe eigenaren.

Ze merken ook zorgen op over de schuldenlast en de staat van dienst op het gebied van mensenrechten van mogelijke nieuwe eigenaren.

Een verklaring luidde: “MUST was heel duidelijk over onze lijst met verzoeken voor een nieuwe eigenaar van Manchester United.

“Deze waren om de club weer aan de top van het Europese voetbal te brengen, te investeren in de teams, de bredere club en het stadion, om de financiële stabiliteit te waarborgen en om te allen tijde in echt partnerschap met de fans te werken.

“Deze principes zijn tot nu toe ondersteund door 150 fangroepen van over de hele wereld. De open brief aan bieders is al gepubliceerd.

“Elk bod zal worden beoordeeld op basis van deze criteria, maar met het nieuws over de specifieke biedingen die binnenkomen, ontstaan ​​er verdere overwegingen.

“Er zijn vragen over de sportieve integriteit gezien de uitzonderlijk nauwe banden tussen sommige bieders en de eigenaren van andere Europese clubs, waaronder PSG en Nice.

“Er zijn ook vragen of biedingen ook gebaseerd zullen zijn op hoge schulden. We merken ook op hoe belangrijk het is dat elke eigenaar de rechten van alle mensen respecteert, met name vrouwen en de LGBTQ+-gemeenschap. Er zijn zorgen geuit door andere fansgroepen die wij staan ​​volledig achter.

“We dringen er bij alle bieders op aan om naast het biedingsproces met de club een dialoog aan te gaan met fansgroepen om hun voorstellen, inclusief de bovenstaande kwesties, te bespreken.

“Eindelijk kan iedereen zien welke vooruitgang het team onder Erik ten Hag boekt. Na de frustraties van het afgelopen decennium is het duidelijk dat er enorme stappen worden gezet. Elke potentiële bieder moet zich expliciet committeren aan het steunen van Erik en zijn herstelplannen.” Verenigd tot glorie.”

Hoe wordt het eigendom van Ineos in Nice bekeken?

ESPN’S Julien Laurens op The Transfer Show vorige maand:

“Ineos kocht Nice in augustus 2019 voor 100 miljoen euro. De bedoelingen waren heel goed, om eerlijk te zijn.

“Je kunt zien dat hij het goed wil doen. De investering is goed geweest. Op de schaal van de Ligue 1 en Nice hebben ze 200 miljoen euro uitgegeven in die drieënhalf jaar dat ze bij de club zijn.”

“Voordat Man Utd-fans zeggen dat we dat in één zomer moeten uitgeven, niet in drie jaar, heeft Nice niet de inkomsten die Man Utd heeft. De Ligue 1 brengt niet hetzelfde geld op als de Premier League. Je moet onthoud de schaal.

“Ze hebben veel geld geïnvesteerd in jeugdspelers en tot op zekere hoogte heeft dat gewerkt. Qua resultaten op het veld viel het echter een beetje tegen.

“Ze eindigden als zesde in het eerste seizoen onder Patrick Vieira, negende en daarna vijfde onder Christophe Galtier, die vertrok om naar PSG te gaan. Dan is dit seizoen momenteel een slecht seizoen, want dit is het probleem, Sir Jim Ratcliffe heeft een aantal verkeerde keuzes gemaakt.” Lucien Favre werd binnengehaald als manager en hij was de verkeerde.

“Hij is duidelijk nog aan het leren, maar je kunt niet ontkennen dat Ratcliffe van voetbal houdt en ik denk dat hij het goed wil doen bij elke club die hij bezit.”

Analyse: Sportswashing vs Greenwashing?

Sky Sports Chief Reporter Kaveh Solhekol geeft een update over de huidige biedingen voor Manchester United



Kaveh Solhekol van Sky Sports News:

“We hebben twee eigenaren die het uitvechten voor Manchester United. Ik denk dat er ontwikkelingen zullen zijn en we zullen horen over meer bieders, maar dit zijn heel verschillende biedingen. Qatar, mensen die bijna onbeperkte rijkdom hebben, die de steun van investeringsbanken om deze deal te sluiten – en dan hebben we Sir Jim Ratcliffe die gaat benadrukken dat hij Brits is, dat hij is geboren in Greater Manchester, dat hij zijn hele leven een Manchester United-supporter is geweest.

“De Qatarezen zeggen dat ze Manchester United weer groot willen maken, ik denk dat Sir Jim zal zeggen: ‘Ik wil Manchester terug in Manchester United stoppen’ en het is belangrijk Manchester United, een groot Engels instituut dat eigendom is van een Engelse zakenman.

“Als de strijd tussen Qatar en INEOS blijkt te zijn, wordt het dan een kwestie van sportswashing versus greenwashing?

“Qatar zal serieuze vragen moeten beantwoorden over mensenrechten, LGBTQ+-rechten en ook over de eigendomsstructuur van het bod.

“INEOS zal vragen moeten beantwoorden over de vraag of ze sportovernames gebruiken om hun imago als exploitant van vervuilende industrieën groen te wassen.”