Wie gaat bieden op Manchester United?

Ik kreeg te horen dat ik drie of vier serieuze biedingen kon verwachten voor 100 procent van Manchester United.

Qatarese investeerders zullen een bod uitbrengen nadat we hebben gemeld dat ze United eerst overwogen en daarna waarschijnlijk zouden benaderen.

Sir Jim Ratcliffe zal naar verwachting ook een bod doen op United met zijn INEOS-groep. Er zullen enkele investeerders uit de VS zijn, die vergelijkbaar zullen zijn met de groep die Chelsea heeft gebracht, en ik denk nog steeds dat er een goede kans is dat er een bod komt uit Saoedi-Arabië.

Qatar en het bod van Saoedi-Arabië zullen naar verwachting de enigen zijn die niet afhankelijk zijn van geleend geld om de deal te financieren.

Er zijn ook enkele willekeurige biedingen en Raine Group zal proberen die groepen samen te smeden om er één bod van te maken. We zagen dat ook in de Chelsea-situatie, waar sommige mensen die biedingen deden, besloten om samen te werken om hun kansen te vergroten.

Een van ’s werelds rijkste mannen, Elon Musk, heeft tot nu toe gezwegen over berichten dat hij overweegt een bod uit te brengen. Musk is een United-supporter en maakte in het verleden grapjes op Twitter – het socialemediaplatform dat hij nu bezit – over het kopen van de club.

Sir Jim Ratcliffe en zijn INEOS-groep willen Manchester United kopen





Hoe werkt het biedproces?

Biedingen moeten vrijdagavond om 22.00 uur, Engelse tijd, binnen zijn.

Als u Manchester United wilt kopen, zou u al contact hebben opgenomen met de investeringsgroep Raine Group in New York die de verkoop op de markt brengt.

Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail of een brief sturen, een enkele alinea als u wilt, van hoeveel uw bod is, hoeveel van Manchester United u wilt kopen en uw bewijs van geld – maar dat laatste gaat niet een probleem zijn voor de Qatarese koninklijke familie.

Hoeveel zou Man Utd volledig kosten?

De familie Glazer wil £ 5 miljard voor de club, maar de waarde van de club wordt momenteel geschat op £ 2,9 miljard op de New York Stock Exchange. Dat is een aanzienlijk gat en het is vermeldenswaard dat zelfs de lagere waardering nog steeds een wereldwijd record zou zijn voor een voetbalclub.

Om die cijfers in context te plaatsen: het duurste sportteam dat ooit is verkocht, is het Denver Broncos American Football-team, dat vorig jaar voor £ 3,75 miljard werd verkocht.

De familie Glazer wil £ 5 miljard om Manchester United volledig te verkopen





Chelsea ging voor £ 2,5 miljard, maar Newcastle werd opgehaald voor £ 300 miljoen – en PSG kostte in 2011 het relatief kleine bedrag van £ 60 miljoen, minder dan waar sommige spelers tegenwoordig voor tekenen!

Dat heeft een insider verteld Sky Sports-nieuws dat niemand groot wil worden met hun eerste bod op de club.

Wat weten we over de bieders?

Als ik een van de andere groepen was die Manchester United willen kopen, zou ik me zorgen maken dat de Qatari’s zijn binnengekomen en hebben gezegd dat ze Manchester United zeker willen kopen.

Als je kijkt naar het geld dat ze hebben, de investeringen die ze in het verleden hebben gedaan in een grote verscheidenheid aan bedrijven, verliezen ze normaal gesproken niet als ze iets willen.

Als ze hebben besloten dat ze Manchester United willen kopen, zullen ze er alles aan doen om het te krijgen.

Het Qatari-bod zou de zegen hebben van de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, een supporter van Manchester United.

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, is een fan van Manchester United





Een Qatarese overname van Manchester United zou leiden tot aanzienlijke investeringen in het team, Old Trafford en de stad Manchester.

Old Trafford en het trainingsveld van United in Carrington moeten worden herontwikkeld en de Qatari’s zijn bereid aanzienlijke bedragen uit te geven om het team en de infrastructuur van de club in zijn oude glorie te herstellen.

Sir Jim vinkt veel vakjes aan wat United-fans betreft. Hij groeide op met United en heeft veel geïnvesteerd in veel verschillende sporten.

Zal Qatar de vraagprijs van de Glazers halen?

Mij ​​is verteld dat de Qatarese investeerders niet te veel zullen betalen. Ze zullen niet dansen op de melodie van de Glazers als het om de prijs gaat.

Als je kijkt naar de investeringen die ze in het verleden hebben gedaan, PSG bijvoorbeeld, die £ 3 miljard – £ 4 miljard waard zijn, ze kochten de club voor ongeveer £ 60 miljoen tot £ 70 miljoen. De Saudiërs die Newcastle kochten, kochten de club voor 300 miljoen pond.

De Qatari’s hebben dit imago, het zijn buitengewoon rijke mensen, maar ze zullen geen geld naar de Glazers gooien – ze willen een deal die voor hen logisch is. Dat komt omdat er zoveel geld in United moet worden geïnvesteerd, vooral in toekomstige infrastructuur.

Zou het eigendom van PSG door Qatar Sports Investments een probleem zijn?

Qatari Sports Investments is momenteel eigenaar van Paris Saint-Germain





Er is een UEFA-regel dat twee clubs met dezelfde eigenaar niet in dezelfde Europese competitie mogen spelen. Dus als Man United en PSG allebei eigendom waren van Qatari Sports Investments, dan kunnen ze niet tegen elkaar spelen in de Champions League.

Maar QSI zal Manchester United niet kopen, het zal een andere groep investeerders zijn die gelinkt is aan de Qatarese koninklijke familie die geïnteresseerd is in het kopen van de Premier League-club.

Er zijn ook manieren om die UEFA-regel te omzeilen – we hebben RB Salzburg en RB Leipzig regelmatig in de Champions League zien spelen en ze zijn beide eigendom van Red Bull. De manier om dat te doen is dat je moet bewijzen dat de club niet in handen is van dezelfde mensen en dezelfde managementstructuur.

Het helpt ook dat de president van PSG in het uitvoerend comité van de UEFA zit. Hij zal gepeild hebben wat wel en niet mogelijk is.

Bovendien bevindt Sir Jim Ratcliffe zich in een vergelijkbare situatie als PSG in het feit dat zijn INEOS-groep eigenaar is van Nice, dus er kan een belangenconflict ontstaan ​​als de Ligue 1-club en Manchester United in dezelfde Europese competitie zouden spelen, als hij zou spelen eigenaar van beide clubs.

Wat zou, na alle aandacht voor mensenrechtenkwesties in Qatar voorafgaand aan en tijdens het WK, de reactie zijn als investeerders uit dat land een Premier League-club zouden kopen?

Jonathan Liew en John Cross bespreken hun mening over het bod van Qatar op Manchester United en welke impact het volgens hen zal hebben op de geschiedenis van de club en de fans.



Het zou omstreden zijn. De staat van dienst van het land op het gebied van werknemersrechten, vrouwenrechten en de behandeling van de LGBTQ+-gemeenschap is de afgelopen jaren bekritiseerd in de aanloop naar het WK en het zou zeker weer media-aandacht trekken als Qataris Man Utd zou kopen .

Sommige supporters zouden blij zijn met het vooruitzicht dat eigenaars met bijna onbeperkte rijkdom naar Old Trafford komen, maar anderen zouden zich niet op hun gemak voelen als ze hun club bezitten.

Amnesty International heeft gezegd dat het mogelijke bod van Qatar een “wake-up call” zou moeten zijn voor de Premier League om haar eigendomsregels te versterken, maar de betrekkingen tussen de regeringen van Qatar en het VK zijn goed en er zou geen verwachting zijn dat de Premier League dat zou blokkeren soort investering.

Een andere mensenrechtenorganisatie, Fair Square, kwam donderdag ook naar buiten om te zeggen dat Qatar geen eigenaar zou moeten zijn van een Premier League-voetbalclub.

Als het voor het einde van het seizoen wordt afgerond, zou er dan in de zomerse transferperiode veel geld beschikbaar zijn voor Erik ten Hag?

Erik ten Hag zou op Old Trafford een flinke transferpoes kunnen krijgen





Dat is een mogelijkheid – natuurlijk afhankelijk van wie eigenaar werd en hoeveel ze hadden uitgegeven om de controle over te nemen. We hebben gezien hoeveel uitgaven Todd Boehly en Behdad Eghbali hebben gedaan bij Chelsea en er is een mogelijkheid dat een nieuwe eigenaar zal proberen zijn stempel te drukken bij Man Utd.

Maar het is de moeite waard om te wijzen op een onderzoek naar de grootste netto transferuitgaven van de afgelopen vijf seizoenen, waaruit blijkt dat Manchester United in die periode de op een na hoogste uitgaven ter wereld heeft.

Het is dus niet zo dat er in het verleden niet veel geld is uitgegeven aan nieuwe aanwinsten bij United.

Neville: Wat mijn manifest voor de nieuwe eigenaar zou zijn

Gary Neville van Sky Sports:

“Het belangrijkste is dat de Glazers zo snel mogelijk vertrekken. Het tweede is dat de club nu in goede handen moet zijn en bij iemand die gevoelens voor de club heeft.”

“Sir Jim Ratcliffe is geboren in Manchester en kent het gebied. Als hij wint, zullen er veel blije Manchester United-fans zijn, want ik denk dat hij het juiste wil doen voor de club.”

“Afgezien van het vertrek van de Glazers, denk ik niet dat United het zich kan veroorloven om bij een ander investeringsfonds te zitten waar ze een rendement op het geld verwachten. Dat is wat mij zorgen baart over private equity die in het voetbal komt.”

“Mensen zijn nog steeds op zoek naar rendement op hun geld en rendement op hun investering. Manchester United heeft een schuldenvrije voetbalclub nodig met iemand die bereid is er geld in te steken.”

Gary Neville zegt dat de prioriteit voor elke nieuwe eigenaar van Manchester United de resultaten op het veld moeten zijn en dat de club op zijn best moet zijn om Arsenal deze zondag te verslaan.



“Het probleem is dat de prijs die ze zullen moeten betalen hoog zal zijn, dus je zult diepe zakken moeten hebben. Ik weet niet of Sir Jim in staat zal zijn om mensen binnen te halen. met hem, maar ik heb goede hoop dat dat kan gebeuren.

Er kan een willekeurig aantal kopers zijn – het zal niet alleen Sir Jim zijn die biedt. Ik zou graag zien dat er criteria worden opgesteld voor hoe een nieuwe eigenaar van Manchester United eruitziet.

“Ze moeten schuldenvrij zijn en ervoor zorgen dat ze investeren in de faciliteiten, de infrastructuur, het trainingsveld, het stadion.

“Ervoor zorgen dat ze geld steken in het voetbalproject, de ervaring van de fans en de betrokkenheid van fans: het zijn echt belangrijke dingen als onderdeel van een manifest waar de Glazers niet transparant over zijn geweest.

“Ik hoop alleen dat de hoogste bieder dit ziet als meer dan iets dat ze in drie jaar kunnen verkopen voor een miljard meer.

“De prioriteit voor de nieuwe eigenaren moet winnen zijn. Een winnend Manchester United is moeilijk te stoppen – dat hebben we in het verleden gezien.

“Met forse investeringen kan de club dan weer gevaarlijk worden als een kracht. De prioriteit moet altijd voetbalprestaties zijn en dan heb je het over de beleving van de fans. Het stadion en de faciliteiten moeten weer van wereldklasse zijn.”