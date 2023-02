Alle topverhalen en transfergeruchten uit de nationale en internationale kranten van maandag…

DAGELIJKSE MAIL

Er is geen door Saoedi-Arabië gesteunde zet geweest voor Manchester United, wat een grote boost geeft aan de kansen van het Qatari-bod op de club.

Leicester City-baas Brendan Rodgers bekritiseerde de ‘ongelooflijke’ beslissing die ervoor zorgde dat Marcel Sabitzer een rode kaart voorkwam in de eerste helft van hun nederlaag bij Manchester United op zondag.

DE ZON

Bieders op Manchester United zullen te horen krijgen dat de Glazers niet van plan zijn te verkopen voor minder dan hun vraagprijs van 6 miljard pond.

ESPN

De familie Glazer heeft van het Amerikaanse hedgefonds Elliott Management de financiële steun gekregen om eigenaar te blijven van Manchester United nadat de in New York gevestigde groep interesse had getoond om te investeren in de Premier League-club.

DAGELIJKSE SPIEGEL

Liverpool heeft de snelle ommekeer tussen Premier League- en Champions League-wedstrijden aangehaald als verklaring voor het vliegen van de 33 minuten terug van Newcastle op zaterdag.

Paris Saint-Germain-superster Kylian Mbappé heeft claims afgewezen over een gespannen relatie tussen hem en Neymar te midden van een schijnbare opgraving in de richting van de Braziliaan in de afgelopen week.

DE ATLEET

LaLiga zal een officiële klacht indienen bij de rechtbank van Pamplona nadat Vinicius Junior van Real Madrid het slachtoffer was van racistisch misbruik tijdens hun 2-0 overwinning op Osasuna op zaterdag.

Nottingham Forest is in beroep gegaan tegen het besluit van de Premier League om hun aanvraag om Steve Cook op te nemen in hun selectie van 25 man niet goed te keuren.

Roberto De Zerbi, hoofdcoach van Brighton & Hove Albion, heeft eigenaar-voorzitter Tony Bloom geadviseerd het contract van Adam Lallana te verlengen nadat hij had onthuld dat hij de voormalige middenvelder van Liverpool en Engeland de rest van het seizoen zou kunnen missen.

AVOND STANDAARD

QPR beraamt een snelle benoeming na het ontslaan van manager Neil Critchley te midden van de angst dat ze slaapwandelen in de richting van degradatie naar League One.