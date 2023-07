Over de grössten Prediger des deutschen Journalismus

Heribert Prantl is de Verkörperung des deutschen Haltungsjournalismus. Der Sozialstaat is voor ihn Heimat, Europa ein Wunder. Zowel de Themen «Corona» als «Oekraïne» schert der Pastoraalassistent der Duitse Regierung alldings aus.

Man Prantl. Here zu Gast in der ARD-talkshow «Hart, aber fair». Berlijn, februari 2023. Thomas Bartilla / Imago

Der deutsche Journalismus hatviele Prediger, zo predigerhaft wie Heribert Prantl ist keiner. Seit Jahrzehnten kümmert sich der Journalist in der «Süddeutschen Zeitung» en de pastorale Begleitung der Regierungspolitik. Was nicht heisst, dass er immer auf Linie wäre. Eerst voor wenigen Tagen sorgte Prantl für einen Eklat, als in een diskussionsrunde zum Ukraine-Krieg von onem „Nothilfeexzess“ sprach. Prantl suggereerde een „Phoenix TV“, dat is het Westen met zijn Oekraïne-Hilfe übertreibe. Er sprak von der Besonderheit der Duitse Geschichte, die zu Vorsicht mahne. En von een «Militärischen Olympiade», en er zullen geen dingen gebeuren.