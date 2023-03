WAARSCHUWING: Dit artikel bevat spoilers voor de eerste drie seizoenen van Buitenbanken

P4L, echt waar.

Buitenbanken debuteerde nog maar net met zijn derde seizoen op 23 februari, maar het was dagen eerder op 18 februari al opgepikt voor een vierde seizoen.

De cast – inclusief Achtervolg Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Davis, Rudy Pankow, Carlacia Grant, Austin Noord En Drew Starkey—onthulde het vroege vernieuwingsnieuws tijdens het Poguelandia-fanevenement van de show in Huntington Beach, Californië, voorafgaand aan de première van seizoen drie.

“Het was ronduit spectaculair om Poguelandia tot leven te zien komen”, aldus de makers van de serie Jonas Paté, Jos Paté En Shannon Burke zei in een verklaring. “De Pogues beleven een avontuur van hun leven, en we kunnen nu meer wendingen in kaart brengen terwijl de joyride doorgaat in seizoen vier van Buitenbanken.”

Ze concludeerden: “Bedankt aan Netflix, onze cast en de geweldige fans die hebben geholpen om dit mogelijk te maken.”

De schatzoekshow voor tieners is een favoriet bij fans sinds het debuut in april 2020 en er is nu gegarandeerd nog minstens één avontuur.