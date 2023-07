24.07.2023, 10:17 Uhr



Auf Schnäppchenjagd zu gehen ist gar nicht so einfach: Meist muss man mühsam nach Angeboten suchen. Hier erhalten Sie lohnenswerte Angebote bequem auf einen Blick.

Vielleicht kennen Sie das: Um an ein gutes Angebot zu kommen, muss man sich oft mühsam von Seite zu Seite klicken, sich eventuell für den hundertsten Newsletter anmelden und dann im nervigsten Fall noch weitere Bedingungen erfüllen. Kurzum: Schnäppchenjagd ist oft mit Aufwand und Zeit verbunden – und geht manchmal auch auf die Nerven. Um Ihnen die Suche nach den besten Deals zu erleichtern, finden Sie hier lohnenswerte Angebote aus verschiedenen Bereichen auf einen Blick: Schnäppchen wie Tablets oder Smartphones, Küchenhelfer, Gartengeräte oder andere Alltagshelfer.

Die Top-Deals am Montag



40 % Rabatt: Jack Wolfskin Herren Go Hike Jacket, Outdoorjacke zum Wandern, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, verschiedene Farben, für 125,95 Euro statt 209,99 Euro. Das ist der Deal.

49 % Rabatt: Wickelkleid von Laura Scott (2-teiliges Set), einfarbig und Allover-Print, Single-Jersey, verschiedene Farbkombinationen, NEUE Kollektion, für 39,99 Euro statt 79 Euro. Das ist der Deal.

40 % Rabatt: Giorgio Armani „Acqua di Gioia“ Eau de Parfum 30 ml für 37,30 Euro statt 63 Euro. Das ist der Deal.

57 % Rabatt: Fiskars Komplettset mit Schlauchtrommel und Schläuchen, Reichweite: 21,5 Meter, Waterwheel M mit Wandhalterung, inkl. Bypass-Gartenschere, z 49,99 Euro statt 116,98 Euro. Das ist der Deal.

>> Anker Powerstation für 229 statt 369,99 Euro

38 % Rabatt: Anker Powerstation 521, 256 Watt Leistung, 5 Anschlüsse, LED-Anzeige, Energiesparmodus, z 229 Euro statt 369,99 Euro. Das ist der Deal.

45 % Rabatt: Cremesso Viva B6 Kaffeemaschine „Indian Yellow“, Kapselmaschine, 0,9 Liter, Behälter für 14 Kapseln, für 80,99 Euro statt 149 Euro. Das ist der Deal.

49 % Rabatt: Silk’n Glättungsbürste GoBrush Mist, 23 Temperatureinstellungen von 120 bis 230 Grad, 3D-Glättungstechnologie, für 34,99 Euro statt 69 Euro. Das ist der Deal.

Top-Angebote der Woche: 24.–30. Juli 2023



Die besten Angebote von Amazon



46 % Rabatt: LEGO 60377 City Ocean Explorer Boat, mit Korallenriff, U-Boot, 3 Minifiguren und Mantarochen, Haien, Krabben und 2 Schildkröten, für 15,99 Euro statt 29,99 Euro. Das ist der Deal.

56 % Rabatt: Barbie GWM78, Dreamtopia Magical Magic Light Einhorn mit Touch-Funktion, Licht und Sound, Puppenspielzeug und Puppenzubehör ab 3 Jahren, für 43,40 Euro statt 99,99 Euro. Das ist der Deal.

29 % Rabatt: Soundcore by Anker Life Q30 Bluetooth-Kopfhörer, hybride aktive Geräuschisolierung, individuelle Modi, Hi-Res-Sound, EQ in App, 40h Akku, komfortabler Halt, Verbindung von 2 Geräten (schwarz), z 55,99 Euro statt 79,59 Euro. Das ist der Deal.

Freenet-Deal der Woche



Spar-Hit bei Freenet: 6 GB Allnet-Flat für deutlich unter 5 Euro/Monat

Freenet bietet derzeit einen Tarif an, der vor allem für diejenigen interessant ist, die nicht viel im Internet surfen.

Sechs Gigabyte LTE-Datenvolumen (50 Mbit/s)

Telefon- und SMS-Flatrate

120 Euro Cashback

Monatliche Grundgebühr: 9,99 Euro pro Monat statt 14,99 Euro

10 Euro Bonus für Rufnummernmitnahme

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Kein Anschlusspreis: 39,99 Euro (wird nach einer SMS mit „AP free“ erstattet)

Nach Abzug der Prämien wie Cashback und Rufnummernmitnahmebonus verbleibt ein effektiver Monatspreis von 4,57 Euro.

Hier geht es zum Angebot von Freenet

Ottos beste Angebote



45 % Rabatt: Brüder Mannesmann Werkzeuge Werkzeugsatz (215 Teile), (Satz, 215 Teile), für 125,22 Euro statt 229 Euro. Das ist der Deal.

15 % Rabatt: Belkin 3-in-1 kabellose Ladestation f. Apple Wireless Charger, für 99,99 Euro statt 119 Euro. Das ist der Deal.

74 % Rabatt: MDHAND Messerset Professionelles Küchenmesser (Elegantes Laser-Tattoo-Design, 10 Stück), 7CR17 Edelstahl – rostfrei, für 99,99 Euro statt 498,99 Euro. Das ist der Deal.

Die besten Angebote im Netz



50% Rabatt: ArtSport Schlauchboot 322 cm für 4 Personen – aufblasbares Paddelboot mit 2 Sitzbänken & Zubehör, für 149,95 Euro statt 299,99 Euro. Das ist der Deal.

25 % Rabatt: Juskys IcyCube Eiswürfelmaschine – 12 kg / 24 Stunden – Eiswürfel in 7 – 13 Min. – 2,4 L Tank – rot, für 119,99 Euro statt 159,99 Euro. Das ist der Deal.

45 % Rabatt: 4 PAWS Katzenfutter Lamm Karotte 85 g, 24 Stück, für 16,99 Euro statt 30,96 Euro. Das ist der Deal.

Die besten Angebote von Flaconi



12 % Rabatt: Jean Paul Gaultier, Le Male Elixir, 75 ml Parfüm für 83,95 Euro statt 96 Euro. Das ist der Deal.

44 % Rabatt: Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum 30 ml für 40,90 Euro statt 74 Euro. Das ist der Deal.

45 % Rabatt: Kérastase Resistance Extensioniste, Haarserum, z 30,34 Euro statt 56 Euro. Das ist der Deal.

Die besten Angebote von Ebay



50% Rabatt: WALTER Wasserwaagen-Set mit 3 Libellen Längen 40, 60, 100 cm + Mini-Wasserwaage, z 24,90 Euro statt 49,90 Euro. Das ist der Deal.

65 % Rabatt: Scheppach Hochdruckreiniger HCE2600, 2400 W, 180 bar Quick Connect mit Zubehör, für 114,90 Euro statt 329 Euro.Das ist der Deal.

44 % Rabatt: TV-Fernseher 40″ FHD SMART TV FULL HD VIDAA HISENSE 40A4DG, für 222,22 Euro statt 399 Euro. Das ist der Deal.

Tipp: Ebay-Deal am Wochenende

Ein Apple iMac für Bester Preis von 699 Euro ist derzeit bei eBay erhältlich. Das Gerät 2017 wird mit einer Apple Magic Mouse und einem Apple Magic Keyboard geliefert.

Die Details des Angebots:

Prozessor: Intel Core i5-7360U

Bildschirmgröße: 21,5 Zoll

Speicher: acht Gigabyte RAM

Betriebssystem: Mac OS 10.15, Catalina

Angebotspreis: 699 Euro

Apple iMac für 699 Euro >> Hier geht es zum Angebot

Die besten Angebote von Aldi



66 % Rabatt: Sonnenschirm für die Windschutzscheibe, z 19,99 Euro statt 59,95 Euro. Das ist der Deal.

15 % Rabatt: HP Drucker 4110e, für 79,99 Euro statt 94,90 Euro.Das ist der Deal.

54 % Rabatt: SCHEPPACH Dieselgenerator SG5200D, für 1229 Euro statt 2699 Euro. Das ist der Deal.

Die besten Angebote von Tink



82 % Rabatt: Ledvance SMART+ Garden Spot Wall & Spike RGBW WiFi 6er Set Ledvance SMART+ Garden Spot Wall & Spike RGBW WiFi 3er Set 2x, für 89,95 Euro statt 522,88 Euro. Das ist der Deal.

40 % Rabatt: Google Nest Doorbell (mit Akku) + Google Nest Hub (2. Generation), für 179,95 Euro statt 299,98 Euro. Das ist der Deal.

16 % Rabatt: Philips Hue White E27 Bluetooth 12er-Set – LED-Lampe, für 139,95 Euro statt 167,94 Euro. Das ist der Deal.

Produkte, Angebote & Tipps

Abonnieren Sie hier unseren stern Produkttipps-Newsletter

Weitere Tipps zum Sparen



Es gibt jeden Tag neue Möglichkeiten zum Sparen – vor allem aber mit Rabattaktionen wie dem Amazon Prime Day oder dem Black Friday bzw. Black Monday. Melden Sie sich jetzt für eine kostenlose 30-Tage-Mitgliedschaft an unter Amazon Prime Melden Sie sich an, um 30 Minuten früher auf Lightning Deals zuzugreifen. Sie können das Abonnement nach der Rabattaktion ganz einfach kündigen. So profitieren Sie von den Vorteilen, müssen dafür aber nichts bezahlen. Darüber hinaus fallen für Prime-Produkte keine Versandkosten an.

Übrigens: Gutscheine und Rabatte für zahlreiche Online-Shops finden Sie hier auch.

Das könnte Sie auch interessieren:



Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Weitere Informationen finden Sie hier.