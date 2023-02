Een Hebreeuwse Bijbel die wordt beschouwd als de vroegste bijna volledige versie van het cruciale boek, zou volgens Sotheby’s uiteindelijk het duurste historische document kunnen worden dat ooit op de veiling is beland.

Die bijbel, bekend als de Codex Sassoon, dateert van meer dan duizend jaar, maar is in opmerkelijke staat voor zijn leeftijd en mist slechts 12 bladen. Sotheby’s zal het 400 pagina’s tellende manuscript op 16 mei veilen voor tussen de $ 30 miljoen en $ 50 miljoen, nadat het in een aantal grote steden is tentoongesteld nadat het tientallen jaren niet in de openbaarheid was geweest.

“Codex Sassoon heeft lang een gerespecteerde en legendarische plaats ingenomen in het pantheon van bewaard gebleven historische documenten en is onmiskenbaar een van de belangrijkste en meest unieke teksten in de menselijke geschiedenis”, zei Richard Austin, Sotheby’s wereldwijde hoofd boeken en manuscripten, woensdag in een verklaring. . “Met zo’n verhevenheid heeft de codex een onvergelijkbare aanwezigheid en gravitas die alleen kan worden gedragen door meer dan duizend jaar geschiedenis.”

Vóór codices zoals Sassoon bestonden oude Hebreeuwse bijbelteksten alleen in rolvorm, zoals de legendarische Dode Zeerollen. Die gefragmenteerde documenten die zo’n 2000 jaar oud waren, hadden geen hoofdstukken of verzen en hadden geen interpunctie om lezers te helpen bij het uitspreken, chanten en begrijpen van de heilige woorden die ze bevatten.

Sotheby’s



De Codex Sassoon daarentegen bevat alle 24 boeken van de Hebreeuwse Bijbel op één plaats, georganiseerd in drie delen — de Pentateuch, de Profeten en de Geschriften — en compleet met accenttekens die functioneren als muzieknoten en klinkers die verschijnen als punten onder Hebreeuwse letters om aan te geven hoe de woorden moeten worden uitgesproken en begrepen.

De perkamenten pagina’s bevatten ook annotaties en inscripties uit verschillende eeuwen in marges, tussen kolommen en langs de bovenkant van pagina’s. Deze aantekeningen bevatten commentaar van vroege joodse bijbelgeleerden, bekend als masoreten, over de manier waarop woorden moeten worden geschreven en gereciteerd.

“Hun werk maakte de creatie mogelijk van een nauwkeurige en gezaghebbende tekst van de Hebreeuwse Bijbel die nog steeds over de hele wereld wordt gebruikt”, vertelde Sharon Liberman Mintz, een senior judaica-specialist op de boeken- en manuscriptenafdeling van Sotheby’s.

Andere inscripties in de Codex Sassoon brengen zijn geschiedenis en reizen tot leven.

Een vermelding die dateert uit het begin van de 11e eeuw, verwijst bijvoorbeeld naar een verkoop door een zakenman genaamd Khalaf ben Abraham aan Isaac ben Ezekiel al-Attar. Al-Attar droeg het eigendom later over aan zijn zonen, Ezechiël en Maimon.

Een andere inscriptie vertelt ons dat de Codex Sassoon waarschijnlijk in de 13e eeuw toebehoorde aan een synagoge in Syrië. Weer een ander informeert ons dat de stad waar die synagoge zich bevond rond het jaar 1400 werd verwoest en dat de Codex werd toevertrouwd aan een gemeenschapslid genaamd Salama bin Abi al-Fakhr, die de opdracht kreeg om het terug te geven toen het huis van aanbidding werd herbouwd. Dat was het nooit.

Het oude manuscript is genoemd naar een van de eigenaren, David Solomon Sassoon, een productieve en gevierde Britse verzamelaar van judaïsche en Hebreeuwse manuscripten die stierf in 1942. Hij verwierf de codex in 1929 en bevestigde zijn exlibris aan de binnenkant van de omslag, waar het nog steeds is.

De erfgenamen van Sassoon verkochten de codex in 1978 aan het British Rail Pension Fund via Sotheby’s Zürich, en de huidige eigenaar Jacob Safra, erfgenaam van een Syrisch-Libanees-Zwitserse bankiersfamilie, verwierf het in 1989. Safra liet het onlangs koolstofdateren en ontdekte dat het een eeuw oud is. ouder dan de vroegste volledig complete Hebreeuwse Bijbel, bekend als de Codex Leningrad.

Voordat Sotheby’s de Codex Sassoon veilt, gaat hij op wereldtournee, eerst met een stop bij Sotheby’s in Londen van 22-28 februari, en daarna door Tel Aviv, Dallas, Los Angeles en New York City.

De codex is misschien 1100 jaar oud, maar het is veel meer dan alleen oude dierenhuid, zegt rabbijn Mordechai Lightstone, oprichter van Tech Tribe, een gemeenschap voor joden in technologie en digitale media.

“De Codex Sassoon is opwindend”, zei hij, “omdat het een schakel vertegenwoordigt in de keten van de Joodse traditie, die oude geschriften uit de Sinaï (waar de Tien Geboden volgens de Hebreeuwse Bijbel door God aan Mozes werden gegeven) verbindt met de zeer teksten bestudeerd vandaag op onze digitale apparaten.”