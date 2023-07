„Ahaa“, „Holladahiti“. Pfiffe … Hundegebell. „Bist du ruhig?“ Wer Otto kennt, hat sofort diese typischen Geräusche im Ohr. Und das Bild eines hüpfenden Mannes in seinem Kopf, die Hände vor der Brust gefaltet, dünnes, wallendes Haar. Otto Waalkes, der König der Dummheit, wird am 22. Juli 75 Jahre alt und es scheint fast so, als hätte er sich nach 50 Jahren im Showbusiness nicht viel verändert. Zumindest humorvoll.

Alles begann in Hamburg. Eigentlich schon in seiner Geburtsstadt Emden. Doch 1970 begann Otto ein Kunstpädagogikstudium in Hamburg und finanzierte sein Leben mit kleinen Auftritten in angesagten Hamburger Bars. In dieser Zeit wohnte er unter anderem mit Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen in einer WG. 1973 gelang ihm mit seinem ersten Album und seiner ersten Fernsehshow der Durchbruch.

Ottos Erfolgsrezept lag im bizarren Unsinn. In billigen Anspielungen und umgeschriebenen Coversongs. So entstand das Lied „Friesenjung“, eine Coverversion von Stings „Englishman in New York“. Otto hätte es damals wohl nicht für möglich gehalten, dass dieser Song, also „Friesenjung“, 30 Jahre später von zwei Rappern aufgegriffen wird und, begleitet von Technomusik, ein Nummer-eins-Hit wird.

Skurriler Auftritt im Splash

Dafür sorgten Ski Aggu, ein 25-jähriger Rapper aus Berlin, dessen Markenzeichen Skibrille und Vokuhila sind, und Joost, ein 25-jähriger Rapper und Youtuber aus den Niederlanden, der gerne entweder ein Unterhemd oder ein Hemd mit Krawatte trägt. Mit einem „Nischen-Gabber-Popsong“, wie Ski Aggu es nennt, schufen sie den Sommerhit des Jahres 2023 und lieferten damit den Grund dafür, dass sich Ottos Karriere nach 50 Jahren Showbusiness plötzlich wieder änderte.

Otto selbst gab über Tiktok sein Einverständnis für das Remake von „Friesenjung“, spielt im Musikvideo mit und stand sogar beim Ski Aggu-Konzert beim Hip-Hop-Festival Splash auf der Bühne. Otto ließ sich nicht dazu hinreißen, mit den beiden Rappern auf der Bühne herumzuzappeln. Stattdessen stimmte er kurz die Originalversion von „Friesenjung“ an und begrüßte die Menge. Das ist genug. Das Publikum feierte ihn. Ob es an seiner berühmten Albernheit oder am Tiktok-Hype liegt, ist nicht ganz klar. Vielleicht ist es beides, aber das spielt auch keine Rolle.

Wie bei Otto steht auch beim Remake von „Friesenjung“ nicht unbedingt die Musik im Mittelpunkt. Es geht um die Freude am Unsinn und darum, ständig etwas übertrieben zu sein. „Otto hat auch gesagt, dass er gefeiert hat, dass dieser Song ein bisschen banal und nicht so ernst ist“, sagte Ski Aggu in einem Interview mit der Musikjournalistin und Hip-Hop-Expertin Aria Nejati.

Die Neuauflage von „Friesenjung“ kann somit als eine Art Fortführung des Otto-Humor-Konzepts im Social-Media-Zeitalter gesehen werden. Nur mit weniger Witz und weniger Meta-Level, dafür mit mehr Bass und etwas prätentiöser. Die der Musik innewohnende Skurrilität ist jedoch geblieben. Wäre Otto erwachsen geworden und als Teil der Generation Z erfolgreich geworden, hätte er sich die Charaktere Ski Aggu und Joost wahrscheinlich selbst ausgedacht.

Otto ist jemand, der den Generationswechsel überstanden hat – irgendwie durch Zufall, könnte man meinen. Jetzt jubelt ihm die Generation zu, die zwar nicht den typischen Otto-Humor ihres Alters kennt, aber dennoch das Gefühl hat, dass dieser Mann einer von ihnen ist.

Denn Otto nimmt sich selbst im Alter nicht mehr ernst. Weil er nicht eitel ist. Weil er sich nicht davor scheut, ewig kindisch zu spielen. Und weil er nicht böse wird, wenn sein Klassiker angeblich durch ein paar herumspringende Teenager korrumpiert wird.

Der „Spiegel“ schrieb 1985, Ottos Dummheit sei „eine einzige infantile Befreiung in einer Welt der Normen, Vernünftigkeit, Regeln und technischen Zwänge“. Das ist bis heute so geblieben.

Die Gags von gestern passen nicht in die Zeit

Im Laufe des eigenen Alterungsprozesses kann der infantile Befreiungsschlag jedoch schnell in einen infantilen Verzweiflungsschlag umschlagen. Denn einige der Otto-typischen Gags funktionieren wohl nur in einer bestimmten Zeit und vor einem bestimmten Publikum. Mit anderen Worten: Mit den platten, teils sexistischen Wortspielen von damals wäre Otto heute wohl nicht so weit gekommen.

Otto Waalkes nimmt im Mai 1973 seinen ersten Fernsehauftritt auf. © Quelle: Jürgen Dürrwald/dpa

Im Jahr 2021 moderierte Otto die TV-Sendung „Otto Fröhliche – Advent, Advents mit Otto und Friends“. Die ARD hatte eine „Weihnachtswundertüte für Groß und Klein“ versprochen. Schon der Titel verhieß nichts Gutes. Die Art und Weise, wie Otto dann in guter TV-Tradition seine gewohnten Witze abfeuerte und mit diversen Gästen seine Lieder sang, war eher etwas für Alt als für Jung. Sogar einige Fans hatten das Gefühl: Es ist langsam ausgestorben.

Im Kinofilm „Otto – der Film“ von 1985 werden an mehreren Stellen rassistische Klischees verwendet, auch die rassistische Bezeichnung für Schwarze, die nun mit dem Begriff „N-Wort“ umschrieben wird, taucht im Film auf. Bis heute weigert sich Otto, sich zu der Kritik zu äußern. Dies ist wohl einer der Gründe für Ottos Langlebigkeit im Showbusiness: Zu Kritik oder einem heiklen Thema sagt er lieber nichts.

Otto hat jetzt die Kurve bekommen. Im Alter von 75 Jahren passte er sich wieder an. Sein Humor ist geblieben, sein Showkonzept und seine Zielgruppe haben sich jedoch verändert. Auch wenn er es nie geplant hatte. Auf die Frage, was er sich zu seinem 75. Geburtstag wünsche, sagte er kürzlich der dpa: „Dass noch viele weitere folgen und eine Eistorte.“ Das klang weniger nach einem Kinderwunsch. Eher wie ein Rentner. Es wird ihm gewährt.