Der Stadtrat von Ottawa hat am Dienstag einen zweiten Schritt zum Bau einer möglichen zweiten Kläranlage unternommen.

Narendra Patel, Projektmanager für das Designbüro Fehr Graham Engineering and Environmental in Champaign, zeigte den Kommissaren von Ottawa bei einer öffentlichen Anhörung die Arbeit seines Unternehmens an den Genehmigungen der neuen Station mit dem National Pollutant Discharge Elimination System und der Illinois Environmental Protection Agency Informationen zu den Kreditanträgen des State Revolving Fund.

In der Präsentation waren vorläufige Infrastrukturentwürfe für die Anlage enthalten, die sich auf der Westseite der Route 71, nördlich der Abzweigung der US 6 nach Osten nach Marseille und südlich des Hank’s Farm Restaurants befinden würde.

Nach Angaben des Stadtingenieurs von Ottawa, Tom Duttlinger, würden sich die Kosten des Projekts auf 29,9 Millionen US-Dollar belaufen, mit 1,5 % Zinsen für ein 30-jähriges Darlehen und einem möglichen Darlehenserlass von 15 %, basierend auf dem Durchschnittseinkommen der Stadtbewohner.

„Technisch gesehen ging es bei dem Treffen um die vorläufige Ermittlung der Umweltauswirkungen“, sagte er. „Der Stadtrat wurde darüber erst (Dienstag) vollständig informiert, da es keinen Grund dafür gab, bis wir herausfanden, ob wir es schaffen könnten … Die Stadt hat die Absicht, damit weiterzumachen.“

Fehr Graham begann von Mai 2021 bis Februar 2022 mit der Arbeit an den Vorarbeiten und schloss dann von Mai 2022 bis Mai 2023 die Planung der IEPA-Fazilität und des SRF-Darlehensantrags ab. Mit der Sitzung beginnt eine 10-tägige Frist für öffentliche Kommentare. Mit Zustimmung des Stadtrats wird Fehr Graham mit den Entwurfsarbeiten beginnen, die voraussichtlich zwei Jahre dauern werden.

Das Ausschreibungsverfahren wird von August bis November 2025 stattfinden, wobei die vierjährigen Bauarbeiten im Dezember 2025 beginnen werden.

Der Plan, den Patel enthüllte, sah neben dem neuen Werk zwei Optionen vor. Die anderen rüsteten die bestehende Anlage für 74 Millionen US-Dollar auf biologische Nährstoffentfernung um und stellten für 47,9 Millionen US-Dollar eine Option ohne Einleitung zur Speicherung des Abwassers für den Transport zu anderen Anlagen zur Behandlung um.

Da die Stadt bereits über Wasser- und Abwasserleitungen zur Interstate 80 verfügt, würde die neue Anlage die bestehende Anlage entlasten und eine Erweiterung auf derzeit nicht an die Kanalisation angeschlossene Grundstücke außerhalb der Stadtgrenzen im Nordwesten und Norden des zentralen Bereichs, dem Industriepark entlang der USA, ermöglichen 6, entlang der Route 71 und im Heritage Harbor-Gebiet.

Auf der regelmäßig stattfindenden Ratssitzung berichtete Bürgermeister Robb Hasty über eine zwischenstaatliche Vereinbarung mit anderen Städten in der Region und dem North Central Illinois Council of Governments, um das Coronavirus Business Resiliency Program des Community Development Block Grant zu unterstützen. Das Programm ermöglichte es Unternehmen, die während der Pandemie für Umbauten bezahlt hatten, eine Erstattung von bis zu 20.000 US-Dollar zu beantragen.

Der Bürgermeister ermutigte Unternehmen, sich an David Noble, Direktor für Wirtschafts- und Gemeindeentwicklung, oder Jeff Hettrick, Exekutivdirektor der Ottawa Area Chamber of Commerce, zu wenden, um zu erfahren, ob sie qualifiziert sind.

In anderen Maßnahmen hat der Rat:

Abschluss eines Mietvertrags zwischen North Central Area Transit und Horizon House of the Illinois Valley in Peru für den Transport.

Stellte Cortney DeArcos als Büroassistentin im Rathaus ein.