Een parlementslid roept topministers op om tussenbeide te komen nadat hij heeft vernomen dat een man die meer dan twee decennia geleden zijn ex-vriendin vermoordde toen ze in British Columbia studeerde, nu als vluchteling in Nieuw-Zeeland probeert te leven.

Jenny Kwan, parlementslid voor Vancouver-East, stuurde vrijdag een brief naar vier federale ministers waarin ze zei dat ze onlangs van de moeder van Amanda Zhao hoorde dat de moordenaar van haar dochter, Ang Li, de vluchtelingenstatus in Nieuw-Zeeland heeft aangevraagd nadat hij daar jarenlang met zijn gezin had gewoond .

In haar brief noemde Kwan Li Li Jiaming, een van de vele namen die hij heeft aangenomen, waaronder Zongyuan Li en Leo Li.

“Mevrouw Yang heeft aangegeven dat hoewel Li Jiaming strafrechtelijke en civiele vonnissen heeft gekregen, hij niet alleen geen spijt heeft getoond voor deze gruwelijke misdaad, maar ook niet heeft voldaan aan het gerechtelijk bevel om enige schadevergoeding aan de familie te betalen,” Kwan schreef, verwijzend naar Baoying Yang, de moeder van Zhao.

“Ze dringt er bij de regering van Nieuw-Zeeland op aan zich niet voor de gek te laten houden door (Li’s) leugens.”

Ang Li vluchtte naar China kort nadat het lichaam van Amanda Zhao was ontdekt. (CBC)

Li woonde samen met Zhao, 21, toen ze in 2002 verdween uit hun huis in Burnaby, BC. Wandelaars vonden haar lichaam in een koffer gepropt in Stave Lake nabij Mission, BC, twee weken nadat ze was verdwenen.

Drie dagen later vluchtte Li naar China.

Li werd in 2012 veroordeeld voor moord, hoewel een rechtbank in Peking de veroordeling later degradeerde tot doodslag, waardoor zijn levenslange gevangenisstraf in feite werd teruggebracht tot zeven jaar.

KIJK | Moordenaarstraf van Amanda Zhao verlaagd:

Amanda Zhao’s moordstraf verlaagd De familie van Zhao zegt dat het nieuwe vonnis onaanvaardbaar is

In haar brief zei Kwan dat de moeder van Zhao “geschokt en boos” was toen ze hoorde dat de moordenaar van haar dochter in Nieuw-Zeeland was. Ze verwees naar een interview dat Li aan een plaatselijke krant gaf waarin hij beweerde dat Zhao nog leefde en “ergens rondliep”, ondanks dat DNA-testen hadden bevestigd dat het lichaam van Zhao was.

“Zoiets zeggen is kwetsend, schandelijk, walgelijk. En weet je, de familie heeft nog geen verontschuldiging ontvangen van Ang Li die hun dochter – hun enige dochter – heeft meegenomen”, zei Kwan maandag in een interview vanuit Ottawa.

“Niets kan Amanda ooit terugbrengen voor de familie. Maar toon op zijn minst berouw.”

De familie zei ook dat Li de 1.133.300 yuan ($ 222.580 CAD) niet heeft betaald die hij aan Zhao’s familie moest geven als compensatie voor haar dood toen zijn straf in 2014 werd verlaagd.

“Mevrouw Yang gelooft dat Li … zijn rijkdom verbergt om deze wettelijke verantwoordelijkheid te ontlopen”, schreef Kwan.

Het parlementslid riep de ministers op om informatie over Li’s criminele verleden naar de autoriteiten in Nieuw-Zeeland te sturen voordat ze een beslissing nemen.

“Het is van cruciaal belang dat Canada feitelijke en relevante informatie deelt met de Nieuw-Zeelandse immigratiedienst voor hun overweging, aangezien Li Jiaming in beroep gaat tegen de negatieve beslissing voor zijn aanvraag voor een vluchtelingen- en beschermde status in Nieuw-Zeeland”, schreef Kwan.

CBC News heeft contact opgenomen met de immigratiedienst van Nieuw-Zeeland voor commentaar.

Langdurige rechtszaak

Zhao was een internationale student die op het moment dat ze stierf ongeveer 15 maanden Engels studeerde in BC. Ze woonde bij Li en zijn neef, Han Zhang, op het moment dat ze verdween.

Li, die toen 18 was, vertelde de politie dat Zhao naar de kruidenierswinkel was gegaan en nooit meer terugkwam. Li zei destijds dat hij zichzelf de schuld gaf toen hij met verslaggevers sprak over zijn vermiste vriendin.

‘Het is mijn schuld om haar niet naar de Safeway te vergezellen,’ zei Li.

Een autopsie wees later uit dat Zhao was gewurgd.

Amanda Zhao’s ouders, Baoying Yang en Zisheng Zhao, op een persconferentie in Vancouver in oktober 2008. (Jonathan Hayward/De Canadese pers)

Li’s eerste ontsnapping naar China in de schaduw van een mogelijke aanklacht wegens moord leidde tot een jarenlang diplomatiek en juridisch gekibbel tussen de Canadese en Chinese autoriteiten over wie de zaak zou vervolgen.

Canada probeerde tevergeefs Li uit te leveren, maar stemde er uiteindelijk mee in Chinese onderzoekers te helpen nadat Peking had gezegd dat het niet de doodstraf zou eisen als hij zou worden veroordeeld.

China hield vol dat het jurisdictie had omdat Li en Zhao allebei de Chinese nationaliteit hadden.

Zhang, toen 19, werd beschuldigd van medeplichtigheid na de dood van Zhao.