De burgemeester van Ottawa, Dan Aussem, was een van de zes burgemeesters die donderdag deelnamen aan het State of the Cities-evenement van de Illinois Valley Area Chamber of Commerce, waarbij hij verschillende toekomstige projecten voor de stad belichtte.

Aussem werd vergezeld door burgemeesters Dave Stewart van Utica, Ken Kolowski van Peru, Jeff Grove van La Salle, Dom Rivara van Oglesby en Joel Quiram van Princeton, in een vraag-en-antwoordsessie.

(Van links) La Salle burgemeester Jeff Grove, Ottawa burgemeester Dan Aussem, Princeton burgemeester Joel Quiram, Illinois Valley Chamber of Commerce uitvoerend directeur Bill Zens, Utica Village president Dave Stewart, Oglesby burgemeester Dom Rivara en burgemeester van Peru Ken Kolowski spreken tijdens de State of de Cities Luncheon georganiseerd door de Illinois Valley Chamber of Commerce op donderdag 16 maart 2023 in Grand Bear Resort in Starved Rock in Utica. (Scott Anderson)

Toen hem werd gevraagd naar een hindernis waarmee de regio wordt geconfronteerd, zei Aussem personeel voor eerstehulpverleners. Hij zei dat hij samenwerkt met wetgevers en lobbyisten om de leeftijd om brandweerman te worden te verlagen tot 18 jaar. Hij zei dat de staatswet vereist dat een fulltime brandweerman 21 jaar moet zijn.

“Ik weet dat we met de beroepen beginnen met het rekruteren van studenten op de middelbare school,” zei Aussem.

Hij heeft goede hoop dat als er een wet wordt aangenomen die de leeftijd verlaagt, de lokale brandweer kan beginnen met het rekruteren van middelbare scholieren die mogelijk op zoek zijn naar een carrière.

Aussem en zijn collega’s, die het podium deelden met vijf andere lokale burgemeesters, werden gevraagd hoe de steden regionaal samenwerken. Het eerste waar Aussem aan dacht, was de steun die Ottawa en Naplate in 2017 kregen in de nasleep van een tornado die de gemeenschappen schade toebracht. Hij zei dat eerstehulpverleners uit de hele regio Ottawa gratis hielpen.

Aussem zei dat Ottawa bedrijven in Naplate en Marseille hielp bij het verkrijgen van subsidies tijdens COVID-19-shutdowns.

Hij zei ook dat de North Central Illinois Council of Governments diensten levert voor de regio op regionale schaal, evenals de Illinois Valley Area Chamber of Commerce, die het evenement van donderdag organiseerde. Aussem woont de vergaderingen van de burgemeestersvereniging van La Salle County bij.

De burgemeester zei dat sommige gemeenschappen hun interesse in regionale economische ontwikkelingsgroepen hebben verloren, waarbij hij opmerkte dat de groepen machtiger zijn als er meer spelers zijn om middelen te delen.

Gevraagd om drie positieve punten uit de gemeenschap op te noemen, noemde Aussem baanbrekend werk voor een nieuwe YMCA van $ 27 miljoen langs de rivieroever van de stad in een samenwerking tussen de YMCA, OSF en de stad; bouw van een nieuw zwembad; en het ontvangen van een subsidie ​​​​om de congestie op het spoor in de stad te verminderen door een wisselstation te verplaatsen.

Toen Aussem werd gevraagd om drie uitdagingen op te sommen waarmee de gemeenschap wordt geconfronteerd, noemde hij nog drie positieve punten. Hij zei dat de stad een subsidie ​​​​van $ 506.000 heeft ontvangen om verbeteringen aan te brengen in Allen Park, waaronder een wandelpad, nieuwe schuilplaatsen, speelgebieden en vissteigers die toegankelijk zijn voor gehandicapten. Hij zei ook dat de stad een nieuw amfitheater langs de rivier zal bouwen en verwelkomde een nieuwe fabrikant, Coogee Titanium, een in Australië gevestigde titaniumfabrikant, die volgens hem $ 50 miljoen aan investeringen en 70 banen naar het gebied brengt.

Robert Hasty, een van Aussems tegenstanders in de burgemeestersrace van de stad, woonde de lunch bij. Hij zei dat hij blij was te horen over de positieve projecten in de stad, maar hij maakte zich zorgen over de planning achter veel ervan. Hij zei bijvoorbeeld dat de stad van plan was een gemeentelijk zwembad te bouwen, maar vorige week een deal had gesloten met de YMCA om het te beheren.

‘Zo werkt u niet,’ zei Hasty. “Bij elk project dat vooruitgaat, moet er een plan zijn voordat $ 6,5 miljoen wordt uitgegeven.”

Hij zei dat de herontwikkelingsprojecten aan de rivier moeten worden gepland.

Leonard Newell, die ook tegen Aussem strijdt bij de verkiezingen van 4 april, reageerde donderdagavond niet op een e-mailverzoek.

Bovendien vermeldde Aussem verbeteringen bij Dayton Bluffs Nature Preserve, geplande werkzaamheden om paden aan te leggen en een wetland bij Harper’s Farm; en de oprichting van een natuurreservaat van 56 hectare bij Nell’s Woodland als meer positieve punten. Hij zei dat Heritage Harbor de recreatieve activiteiten promoot met bezoekers die daar blijven.

Utica

Hoewel Utica tussen de 1.300 en 1.400 inwoners heeft, blijft het dorp druk met bezoekers die naar de staatsparken Starved Rock en Matthiessen gaan.

Stewart zei dat het dorp een nieuw dorpshuis heeft opgericht in de voormalige lagere school, waar ook gemeenschapsevenementen worden gehouden en dat dienst doet als bezoekerscentrum van de Heritage Corridor; ontving een subsidie ​​​​om starterscentra voor kleine detailhandelszaken te bouwen op de braakliggende terreinen aan de noordrand van Mill Street; en kreeg ook een subsidie ​​​​om het kanaal van Illinois en Michigan door het dorp opnieuw water te geven door middel van een proefproject, waarbij aanvankelijk bermen werden gebruikt om de waterstroom in stand te houden.

Stewart zei dat hij een kans ziet voor het dorp om naar het noorden te groeien op Route 178 via Interstate 80 en US 6.

Hij zei dat het dorp met andere gemeenschappen samenwerkt aan bepaalde projecten, waarbij hij opmerkte dat hij nogal wat met Ottawa-functionarissen sprak over het opnieuw bewateren van het kanaal.