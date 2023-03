Ottawa High School zette zijn traditie voort om tot de beste zaterdag te behoren in de IHSA solo- en ensemblecompetitie.

Ottawa eindigde de dag met 504 punten, achter alleen Wheaton St. Francis met 633 punten en Chicago High School for the Arts met 570 punten.

De staatsmuziekcompetitie is onderverdeeld in twee secties: de solo- en ensemblecompetitie en de organisatiecompetitie.

Ottawa heeft 22 staatsmuziektitels gewonnen, waaronder de laatste, een klasse AA-staatstitel, in 2017-2018. Het programma is sindsdien op de tweede of derde plaats geëindigd.

Doorgaans bepaalt de solo- en ensemblecompetitie wie de staatstitel wint. De solo- en ensemblewedstrijd heeft meer variabelen met studenten die meedoen aan honderden evenementen. Het tweede deel van de tweedelige competitie – de organisatiewedstrijd – staat gepland voor vrijdag en zaterdag 14 en 15 april op Kewanee High School en zal vier optredens hebben, met een maximum van 300 beschikbare punten. Ottawa heeft meerdere keren de maximale 300 punten gescoord.