Ostprignitz-Ruppin: Amtsgericht Neuruppin erlässt Haftbefehl gegen 16-Jährigen wegen Terroristische verdachten

Ostprignitz-Ruppin

–

16-Jähriger Wittstocker onder Terror Suspect – Haftbefehl erlassen









dpa/Jens Kalaene Video: rbb24 Brandenburg aktuell | 29.11.2023 | Marc Langebeck | Afbeelding: dpa/Jens Kalaene

Een Jugendlicher uit Wittstock/Dosse soll met een tiener uit Nordrhein-Westfalen en een islamistische Anschlag in Keulen. Wie wist dat de plannen veilig waren, krijgt nu hun veiligheidsbescherming.

Amtsgericht Neuruppin erlässt Haftbefehl gegen 16-Jährigen

Russische jongeren solliciteren samen met Duits-Afghanen terroristische aanslag geplant haben

Offenbar wurde der 16-Jährige ins Haftkrankenhaus Brandenburg/Havel

Verfassungsschutz ziet erhöhte Terrorgefahr in Deutschland



Het Amtgericht Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) heeft een Mittwochbend Haftbefehl gegen einen 16-jarige Russen uit Wittstock erlassen, ist. Nadat de afdeling Staatssancties verantwoordelijk is voor de dringende arrestatie van de verdachte, zullen de jongeren binnen vijftien jaar na Noordrijn-Westfalen worden gearresteerd met terroristische motieven die daarop zijn voorbereid. De Brandenburger Polizei kenden festiviteiten tijdens de 16 jaar van hun dienst en hun leefomgeving. Dit is de verantwoordelijkheid van de Neuruppiner Staatsanwaltschaft in samenwerking met het Landescriminalamt.

Afbeelding: dpa/Cevin Dettlaff

Bericht: 16-Jähriger arriveert in Haftkrankenhaus

Nach Informationen des „Tagesspiegel“ konnte der Jugendliche nicht die geplant ben in de JVA Wriezen überstellt zijn – wegen des Schneewetters. Het probleem van de jeugd is opgelost. Er wordt van hen verwacht dat ze bij het Neuruppin Krankenhaus aankomen en door de politie worden behandeld. Het Haftkrankenhaus in Brandenburg/Havel is inmiddels verplaatst. Laut WDR soll der Wittstocker sich zammmen mit dem 15-Jährigen aus Burscheid nabij Leverkusen zu einem möglichen Islamistitischen Anschlag op een Weihnachtsmarkt of een synagoge in Keulen ausgetauscht haben (wdr.de). Over de Messenger Service Telegram kunt u ook een bericht ontvangen met Brandsätzen of een kleine klacht. Dabei schreeuwt over de 15-jarige Duits-Afghaan als hoofdaanklager. Gegen Ihn hat das Amtsgericht Leverkusen bereits am Mittwoch Haftbefehl erlassen.

Rusland waar veiligheidsmaatregelen beschikbaar zijn

De ernst van het plan en de fragmentatie, gebaseerd op de 15-jarige geschiedenis van communicatie met andere mutmaßlichen islamisten die dat maar al te graag doen, blijft vrij. Daar vindt u uitgebreide informatie over de datum en de open locatie, de politieagent bij het beveiligingsbureau en informatie over de veiligheidsdienst DPA voor informatie over beveiligingszaken. Degenen die concreet waren in hun plannen, waren nu onbegrepen. De Staatsanwaltschaft Neuruppin heeft ook de Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf met de Ermittlungen-übernommen. ARD Terror Expert Michael Götschenberg deed op Mittwochbend im rbb24 Inforadio verslag van de 16-jarige Rus uit Wittstock sinds het onderzoek naar de geschiedenis en de veiligheidstroepen in Brandenburg is afgerond. Er is een relevante persoon in de radicaal-islamitische wereld. Laut Götschenberg zijn de twee terroristenverdachten in één radicaal islamistisch forum, die de Anschlag zullen verslaan. (Weitere Informationen zu diesem Thema finden bei tagsschau.de)

Wittsocks Vize-Bürgermeister reageert erleichtert

Unterdessen hat sich der stellvertretretende Bürgermeister von Wittstock/Dosse, Holger Schönberg (partij), na het Festnahme des 16-jarige Russen in de seiner Stadt erleichtert. Het is dankbaar dat Schönberg op de Donnerstag dem rbb goed zorg draagt ​​voor de veiligheidsmaatregelen. De mens heeft in Wittstock nog jaren met tsketchenische Flüchtlingen doorgebracht, de teilweise nicht bereit seien, de Gesetze zu respect. Die burgers en burgers zijn heel blij. De Weihnachtsmarkt in Wittstock (8 t/m 10 december) is trots op de Festnahme statt, geconcretiseerd door Schönberg. Dieser leefde bij de politie en het Ordnungsamt begleitet.

Verfassungsschutz waarschuwt voor het inschakelen van een Anschlagsgefahr

Ik houd het Bundesamt voor de Fassungsschutz in de gaten voor de Kriegs in Nahen Osten voordat de islamitische islamitische Anschläge in Deutschland wordt gewaarschuwd. „Die Gefahr is echt en dus wie die lange tijd niet meer is“, erklärte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang in Berlijn. Het risico op risico heeft een „nieuwe kwaliteit“ opgeleverd. Het werk wordt uitgevoerd „met de grootste zorg, met het potentieel om de veiligheid van de kinderen en de Joden, de Israëlische ontwikkeling en de duurzaamheid van hun leven te garanderen“. Wie blij is met de uitleg, is op de hoogte van de Verfassungsschutz „voor de lange termijn de verklaringen van de wil van islamisten, Anschläge im Westen zu verüben“. Er kan altijd sprake zijn van „of het nu concreet is, dat is in Duitsland een islamistische anschlag die kan zijn“. Door de polarisatie van de opvattingen van de strijdkrachten van Israël en de radicale islamisten van Hamas is er sprake van een nieuwe levenskwaliteit.

Nahost-Konflikt auch Thema bei links- en rechtsextremisten

Uneinigkeit sieht der Verfassungsschutz in deutschen left-extremismes Szene: Hier werden zowel pro-Israëlische als pro-palästinensische posities ingenomen. “Dat Szene zichzelf insoweit spalten zegt”, stop met dat Analistenfestijn. Autonome links-extremisten vertolken sterk pro-Israëlische standpunten, anti-imperialistische, walt-georiënteerde en in ieder geval dogmatische links-extremisten hangen sterk pro-palastinensische standpunten aan. De rechts-extremistische standpunten die Hamas-Angriffe de Analyse van de Verfassungsschutzes ebenfalls „oneinheitlich“ noemt: Dus nehme beispielsweise der Bundesverband der Partei Die Heimat (vormals NPD) een neutrale positie ein. Een deel van de „Jungen Nationalisten“ en de neonazi’s propageerden Kleine Partij III. We hebben afstand genomen van anti-Israëlische en pro-Palastinensische standpunten.