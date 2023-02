Ostpalästina, Ohio: Eine Zugentgleisung im Nordosten von Ohio löst ein massives Feuer aus

CNN

—



Ein massives Feuer brach aus, nachdem ein Zug am Freitagabend im Nordosten von Ohio nahe der Staatsgrenze von Pennsylvania entgleist war und Beamte veranlasste, Evakuierungs- und Unterbringungsbefehle für Anwohner in der Nähe zu erlassen.

Nach der Entgleisung in Ostpalästina, etwa 15 Meilen südlich von Youngstown, seien keine Verletzungen gemeldet worden, sagte Bürgermeister Trent Conaway während einer Pressekonferenz am Freitagabend.

Am Samstag gab er eine Notstandserklärung heraus, in der er sagte, die Stadt sei von nicht näher bezeichneten gefährlichen Materialien „bedroht“, die möglicherweise bei dem Unfall freigesetzt wurden.

In der Proklamation heißt es, das Dorf „war oder wird unmittelbar durch eine natürliche/vom Menschen verursachte/technologische Gefahr und/oder einen nuklearen oder konventionellen Angriff bedroht, und; Am Freitag, den 3. Februar 2023, gegen 21:00 Uhr kam es in Norfolk Southern zu einer Zugentgleisung mit gefährlichen Materialien.“

Conaway sagte Amara Walker von CNN zuvor, dass der Zug möglicherweise gefährliche Materialien transportiert habe.

„Im Moment ist die Luftqualität sogar eine Straße zurück in Ordnung“, sagte er. Der Geruch in der Luft sei auf das Feuer zurückzuführen, sagte er, aber es gebe keine Bedenken hinsichtlich der Luftqualität.

Etwa 50 Waggons entgleisten. Beamte haben nicht gesagt, welche Materialien transportiert wurden oder was das Feuer nach der Entgleisung verursacht haben könnte.

Beamte erließen für die gesamte Stadt mit etwa 5.000 Einwohnern eine Anordnung zum Schutz vor Ort, während am frühen Samstag innerhalb einer Meile von der Zugkreuzung in der James Street eine Evakuierungsanordnung in Kraft war. Conaway sagte, er wisse nicht, wann diese Befehle aufgehoben würden.

Zwei Evakuierungsstationen wurden eröffnet, um den Bewohnern Schutz zu bieten, und das Rote Kreuz wurde benachrichtigt, sagte Conaway.

Conaway forderte am Samstag die „Ausübung aller notwendigen Notstandsbefugnisse zum Schutz des Lebens und des Eigentums der Bewohner des Dorfes East Palestine, Ohio“.

Die Proklamation forderte die Bürger auch auf, die Notfallmaßnahmen einzuhalten.

In einem Facebook-Beitrag sagte das Dorf, dass die Bewohner „möglicherweise einen niedrigen Druck oder eine Verfärbung des Wassers aufgrund des hohen Verbrauchs bei der Bekämpfung des Eisenbahnbrands erfahren, aber seien Sie versichert, dass das Wasser vollkommen in Ordnung und sicher für den Verbrauch ist“.

Fotos von der Szene zeigten eine große, dichte Rauchwolke, die Flammen auf dem Zug verschlang. Laut Conaway waren Feuerwehrleute aus drei Bundesstaaten, Pennsylvania, Ohio und West Virginia, im Einsatz.

Die Environmental Protection Agency überwacht die Luftqualität, bemerkte Conaway.

Die Norfolk Southern Railway sagte in einer Erklärung, sie sei sich der Entgleisung bewusst und „koordiniere eng“ mit den örtlichen Ersthelfern, während sie ihre eigenen Teams mobilisierte.

„Wir werden weitere Details mitteilen, sobald sie verfügbar sind“, heißt es in der Erklärung.