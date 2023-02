Ostern was in de geselliger Runde Eierlikör trunken und Schokolade genascht. Für den Besuch bei Freunden en Familie bieten sich kleine Mitbringsel en Präsente an. Welche Ostergifte sich besonders gut für die (Schwieger-)Eltern eigenen? Hier zondigen elf ideeën.

Er zijn verschillende ervaringen: Zeit mit der Familie verbringen, die Kinder spielen im Garten en die Erwachsenen kommen bij Osterlamm en Eierlikör op de gedeckten Tafelzusammen. Kleine Mitbringsel für den Besuch im elterlichen Garten of Präsente aus der Ferne via Post sorgen für feierliche Stimmung. Vind hier Sie Inspiration für elf Ostergifte für die (Schwieger-)Eltern.

1. Tuinverlichting op zonne-energie



Das Osterfest is een nieuwe Jahreszeit een. Dus zie es Besitzer einer eigenen grünen Oase wieder raus in den Garten. Ein eigent zich Ostergift für Eltern könnte dieses toe Tuinverlichting op zonne-energie signaal. Mit der energie van de zon tankt es eigenständig auf en bedarf keiner externe Stromquelle.

2. Osterlam



Traditionelle Ostergifte komt met een goed gevoel, als ze zich bewust zijn van en wecken schöne Erinnerungen. Vorne mit dabei is das Osterlamm. De feestgebeurtenis heeft geen enkele 3-D-optie voor één Osterlamm rugvorm. Entweder Sie verschen nur das Gebäck of die praktische Backform direkt mit.

3. Florales Geschrr



Nicht nur die Nature erblüht im Frühling – het schöne Farbenspiel lijkt in die en vier Wände-holen te zijn. Geschirr im bloemsierkunst kan ein schönes Ostergift für Eltern sein. Ob es Platz auf der gedeckten Kaffeetafel findet of oneinfach als Farbtupfer im Alltag serveert, schön anzusehen, ist es allemal.

4. Chocolade



Als de Rad nicht neu erfinden, denn über Chocolade als Mitbringsel freuen sich (snel) alle zu Ostern. Passend op het festival worden de kettingen van de Klassiker in Oster-Look gebruikt.

5. Saatgut



Tuin of balkon waren zur warmen Jahreszeit häufig zum Mittelpunkt des Alltags. Draußen lässt sich allerdings nicht nur wunderbar verweilen en entspannen, sondern auch produktiv sein. Eigen kracht anzubauen, macht nicht nur Freude, sondern gibt dem selbst gemachten Salat den letzten Schliff. Er zit een mooi cadeau bij Küchenkräuter-Saatgutso können die (Schwieger-)Eltern eigen Kräuter auf dem Balcon of im Garten anbauen.

6. Blumen



Neben Schokolade gelten Blumen als traditionele Ostergift. Dat is een soort Grund, wat een schöner is Blumenstrauss setzt Farbakzente und ist in Kombination mit einer gepasten Vaas ein schönes Mitbringsel zum Fest.

7. Boek



Feiertage bieten Zeit für das, was man gerne tut. Dus als je Eltern bent, ga je koken met een tijdloos Kochbuch-klassikaal beschenken. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Kochbuchpreis 2021 in der Kategorie Italien ist das Kochbuch “Toskana in Meiner Küche”. Kulinarisch nimmt es die Beschenkenten mit auf eine Geschmacksreise durch die Toskana.

8. Badhanddoeken



Apropos Entspannung: Das nieuwe Buch konnten Ihre (Schwieger-) Eltern während eines warmen Bads lesen. Voor wat betreft Haut en angenehmen Duft konnten diese handgemaakte bathepalins zich zorgen maken. Die Badekugeln sind einaptes Gift, denn sie kommen im Oster-Design daher – inclusief Hase und Osterei.

9. SmartGarden



Verwijder Sie, was ein SmartGarden is het? Het is een van de onderdelen van een indoor-tuin, die een eigen vermogen heeft, die de Pflanzen met Wasser, Licht en Nährstoffen verzekert. Nicht nur für Menschen ohne grünen Daumen ist das smarte System praktisch, auch langgere Urlaubsreisen sind kein Problem mehr. Falls die Beschenkten nicht über Garten of Balcony Verfügen, kan een Smart Garden een alternatief zum Kräutergarten achter het huis en een mooie Ostergift sein.

10. Familiespiel



Meestal worden ze in de Kreis van de familie gefouilleerd en zo ervaren dat de verkoopcijfers en de feestelijke gebeurtenissen groter worden. Een spel, dat zijn problemen met digitale zusterammen die ons laten zien, zijn deze Frage spel voor gezinnen. Die Fragen regent nieuwe spoelmachines en spoelt af voor Abwechslung.

11. Eierlikeur



Een absolute klas onder de Ostergiften für Eltern darf nicht fehlen: Ei likeur gehört fürviele Menschen zum Osterfest wie die Ostereier aus Schokolade. Der stern hoed verschillende Eierliköre getest, frisdrank Sie das nicht tun müssen. Wer Lust auf Inspiration-hoed, vond de ergebnis des Tests hier.

