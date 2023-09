Weniger als vier Wochen bevor die Slowaken zur Wahl gehen, um ein neues Parlament zu wählen, wird die Wahl von einem Skandal innerhalb der Polizei- und Geheimdienstgemeinschaft des Landes überschattet.

Am Freitag, dem 18. August, spitzte sich die Situation zu, als die slowakische Polizei den Chef des Spionageabwehrdienstes SIS, Michal Alac, für 48 Stunden in Gewahrsam nahm, nur einen Tag nachdem bekannt gegeben wurde, dass Anklage gegen ihn erhoben werde.

Obwohl Alac zwei Tage später freigelassen wurde, wird er strafrechtlich verfolgt. Die National Crime Agency verdächtigt ihn, an einer kriminellen Verschwörung innerhalb der Sicherheitskräfte beteiligt zu sein, die Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Politiker und andere aktuelle oder ehemalige Persönlichkeiten des Staates manipuliert hat.

Anschließend wurde er auf Empfehlung der Regierung von Präsidentin Zuzana Caputova entlassen.

Alac ist nicht der einzige hochrangige Geheimdienstmitarbeiter, dem Machtmissbrauch und kriminelle Verschwörung vorgeworfen werden. Das gilt auch für seinen Vorgänger Wladimir Pkolinsky und fünf weitere Polizisten und Geheimdienstler.

Was hat das mit der Wahl zu tun?

Der Fall ist für die Wahlen in der Slowakei am 30. September von großer Bedeutung, da Alac und Pcolinsky vorgeworfen werden, sie hätten versucht, Ermittler zu diskreditieren, die an umfangreichen politischen Korruptionsermittlungen gegen frühere Regierungen der Smer-SD-Partei und ihres Vorsitzenden Robert Fico beteiligt waren.

Dem ehemaligen dreimaligen Premierminister Robert Fico und dem ehemaligen Innenminister Robert Kalinak (beide Smer) wurde im April 2022 vorgeworfen, kriminelle Gruppen innerhalb staatlicher Strukturen gegründet und unterstützt zu haben.

Allerdings stellte Generalstaatsanwalt Maros Zilinka im vergangenen November die Ermittlungen gegen beide Politiker ein und begründete seine Entscheidung mit dem umstrittenen Paragraphen 363 des Strafgesetzbuches, der es dem Generalstaatsanwalt erlaubt, jede Untersuchung im Land einfach dadurch einzustellen, dass sie sie für unangemessen erklärt.

Spitzenkandidat spricht von „Polizeiputsch“

Fico stellt sich diesen Monat zur Wiederwahl und seine Partei Smer liegt derzeit in den Umfragen vorne.

Der ehemalige dreimalige Premierminister Robert Fico stellt sich diesen Monat zur Wiederwahl, und seine Partei Smer liegt derzeit in den Umfragen vorne Bild: Jaroslav Novák/TASR/dpa/picture Alliance

„Lasst uns den Krieg innerhalb der Polizei vergessen und hier ganz klar sprechen“, sagte er in einer Medienerklärung am 17. August, als die Vorwürfe gegen Alac und die anderen veröffentlicht wurden. „Vertreter der Regierung, des Präsidenten und des progressiven Teils des politischen Spektrums in der Slowakei versuchen, die Kontrolle über alle staatlichen Kräfte zu erlangen.“

Er nannte die Festnahme des SIS-Chefs einen „Polizeiputsch“ und einen Versuch, die Wahlen zu manipulieren. Laut Fico versuchen Parteien auf der anderen Seite des politischen Spektrums, sowohl ihn als auch Smer zu verunglimpfen.

Wird der Skandal Ficos Chancen beeinträchtigen?

„Fico kann das wirklich zu seinem Vorteil nutzen“, sagte der Politikexperte Jozef Lenc von der Universität St. Kyrill und Method in Trnava. Lenc sagte der DW, dass Fico vorhergesagt habe, dass die Polizei gegen Smer vorgehen werde, lange bevor Vorwürfe gegen ihn und den ehemaligen Innenminister erhoben worden seien. „Fico hat sich in die Rolle eines Propheten versetzt“, sagte Lenc und fügte hinzu, dass „manche Leute ihn vielleicht wirklich als Visionär sehen.“

Unter ihrer jetzigen und früheren Regierung vertrat die Slowakei eine entschieden pro-ukrainische Haltung. Dies könnte sich ändern, wenn Robert Fico wieder an die Macht kommt Bild: Jaroslav Novak/TASR/AP/picture allaince

Umfragen scheinen diese Analyse zu bestätigen: Die neuesten Statistiken sehen die Smer mit rund 20 % der Stimmen als stärkste Partei. Die Progressive Slowakei, die zweitstärkste Partei, liegt derzeit in Umfragen bei 15 bis 17 %.

Ost oder West?

Robert Fico ist eine umstrittene Persönlichkeit in der slowakischen Politik. Sein Name wird nicht nur immer noch mit den größten Korruptionsfällen des Landes in Verbindung gebracht, er ist auch für seine prorussische Rhetorik bekannt.

Fico ist mit der Bereitstellung militärischer Hilfe für die Ukraine nicht einverstanden und sagt, dass die Slowakei gute Beziehungen sowohl zu Russland als auch zu Amerika anstreben sollte.

Er hat seinen politischen Rivalen in der Vergangenheit auch vorgeworfen, amerikanische Agenten und „von Soros bezahlte Marionetten“ zu sein. Dies ist eine Anspielung auf den in Ungarn geborenen Milliardär und Holocaust-Überlebenden George Soros, der regelmäßig von rechten Regierungen und antisemitischen Verschwörungstheoretikern wegen seiner philanthropischen Aktivitäten zugunsten liberaler Anliegen diffamiert wird.

Proeuropäische Partei auf Platz zwei

Am anderen Ende des politischen Spektrums steht die Progressive Slowakei, die 2017 gegründet wurde und noch nie im slowakischen Parlament vertreten war. Der junge Vorsitzende der Partei, Michal Simecka, ist auch Vizepräsident des Europäischen Parlaments.

Michal Simecka ist Vorsitzender der Progressiven Slowakei, die Umfragen zufolge derzeit die zweitstärkste Partei des Landes ist Bild: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/picture Alliance

Simecka ist eindeutig pro-europäisch und pro-westlich und seine Partei gilt als zentristisch-liberales Projekt, das vor allem bei jungen Menschen beliebt ist.

Während viele große Hoffnungen in die Progressive Slowakei setzen, hält der Politikexperte Jozef Lenc ihre Chancen auf eine Koalitionsbildung für relativ gering: „Ihre Chancen wären höher, wenn die Wahlen früher angesetzt worden wären, aber im Moment wächst Smer schnell, und die Progressive Slowakei.“ hat keinen gleichgesinnten Partner, erwarten Sie einen: Freiheit und Solidarität (SaS).“

Fico in der Nähe von Orban

„Robert Fico ist nicht der Robert Fico von 2016, der pro-westlicher war“, sagte Lenc der DW. „Seine Rhetorik hat sich so weit verändert, dass er nun (Ungarns Premierminister) Viktor Orban sehr nahe steht, und daran wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern, auch wenn Fico während eines Wahlkampfs anders ist als Fico als Premierminister.“

Hlas und ihr Vorsitzender Peter Pellegrini gingen aus der Wahl 2020 als eine der stärksten Parteien des Landes hervor; Jetzt rutscht es in den Umfragen ab Bild: Vaclav Salek/dpa/picture Alliance

Obwohl Fico nie öffentlich etwas über den Austritt der Slowakei aus der EU oder der NATO gesagt hat, hat er viele EU-Entscheidungen offen kritisiert, darunter ihre Unterstützung der Ukraine und ihrer Umweltziele sowie die Präsenz amerikanischer Streitkräfte in der Slowakei als Folge ihrer NATO-Mitgliedschaft. Neueste Umfragen deuten sogar darauf hin, dass er auch bei pro-russischen Wählern immer beliebter wird.

Lenc hält es für unwahrscheinlich, dass eine Koalition ohne Smer gebildet werden kann.

Eine der stärksten Parteien des Jahres 2020, Hlas, und ihr Vorsitzender Peter Pellegrini verlieren an Unterstützung. Bei einem aktuellen Umfragewert von etwa 13 % ist es unwahrscheinlich, dass Hlas genügend Stimmen für die Bildung einer Regierung erhalten wird.

Die fortschrittliche Slowakei wäre auf die Unterstützung mehrerer unwahrscheinlicher politischer Partner – darunter Hlas – angewiesen, um überhaupt über die Bildung einer Regierung nachzudenken. Aber da Hlas in den Umfragen abrutscht, werden die Chancen, eine Regierung ohne Robert Fico als Premierminister zu bilden, von Tag zu Tag geringer.

Herausgegeben von: Aingeal Flanagan