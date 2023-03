De Academy Awards 2023, beter bekend als de Oscars, gingen zondagavond van start met een veld vol blockbusters.

De categorie beste foto zal door een gastheer worden betwist, met genomineerden waaronder een biopic Elvissciencefictionfilm Alles Overal Alles tegelijkpsychologisch drama Teeractie-remake Topkanon: Mavericken die van Duitsland Van het westelijk front geen nieuws.

De ceremonie vindt echter plaats in de schaduw van het evenement van vorig jaar, toen Will Smith het podium betrad en presentator Chris Rock in het gezicht sloeg bij een incident dat wereldwijd de krantenkoppen haalde.

DW brengt je hier de hele nacht door de nieuwste hoogtepunten van de Academy Awards 2023 in Los Angeles.

Navalny wint beste documentaire te midden van de Russische invasie van Oekraïne

Een documentaire over de gevangengenomen Russische oppositieleider Alexei Navalny heeft de Oscar voor beste documentaire gewonnen.

Navalny onderzoekt de vergiftiging die de criticus van het Kremlin in 2020 bijna het leven kostte en zijn daaropvolgende detentie bij zijn terugkeer in Moskou in 2021.

“Mijn man zit alleen in de gevangenis omdat hij de waarheid heeft verteld. Mijn man zit alleen in de gevangenis omdat hij de democratie heeft verdedigd”, zei zijn vrouw, Yulia Navalnaya, tijdens de ceremonie.

“Alexei, ik droom van de dag waarop jij vrij zult zijn en ons land vrij zal zijn. Blijf sterk, mijn liefste.”

Yulia Navalnaya verscheen op het podium naast haar twee kinderen en regisseur Daniel Roher Afbeelding: Kevin Winter/Getty Images

De eerste gongs rollen vroeg in voor Alles Overal Alles tegelijk

Twee ondersteunende acteurs in Alles overal tegelijk, Ke Huy Quan en Jamie Lee Curtis hebben respectievelijk de Oscars voor beste mannelijke bijrol en beste vrouwelijke bijrol gewonnen.

Het is de eerste Academy Award-overwinning voor beide acteurs.

“Mijn reis begon op een boot. Ik heb een jaar in een vluchtelingenkamp doorgebracht en op de een of andere manier ben ik hier op het grootste podium van Hollywood beland”, zei Quan.

“Ze zeggen dat dit soort verhalen alleen in films voorkomen. Ik kan niet geloven dat mij dit overkomt. Dit is de Amerikaanse droom.”

Ke Huy Quan kuste zijn Oscar toen hij de prijs voor beste bijrol in ontvangst nam Afbeelding: Carlos Barria/REUTERS

Ondertussen werd Curtis de achtste oudste persoon met de beste vrouwelijke bijrol.

“Mijn moeder (Janet Leigh) en mijn vader (Tony Curtis) zijn allebei genomineerd voor Oscars in verschillende categorieën”, zei Curtis in tranen. “Ik heb net een Oscar gewonnen!”

Oscars openen met donderend viaduct

De grootste nacht van Hollywood begon met een viaduct met een straaljager als een knipoog naar Topkanon: Maverick.

De tv-uitzending toonde een scène waarin prijswinnaar Jimmy Kimmel samen met Tom Cruise in de cockpit van een straaljager zit, voordat hij eruit wordt geworpen en parachutespringt in het Dolby Theatre.

“Bedankt dat je me hebt uitgenodigd om er deel van uit te maken, vooral dit jaar, toen de wereld eindelijk het huis uit ging om de films te zien waar je zo hard aan hebt gewerkt om ze te maken, zoals je ze bedoeld had – in een theater, ‘ zei presentator Jimmy Kimmel tijdens zijn openingsmonoloog.

Hij maakte verschillende opmerkingen over de controverse rond de prijzen van vorig jaar: “Als iemand in dit theater op enig moment in de show een gewelddadige daad pleegt, krijg je de Oscar voor beste acteur en mag je een toespraak van 19 minuten houden. .”

Van het westelijk front geen nieuws toont de ‘vermoedelijke relevantie’ van oorlog

Duits epos uit de Eerste Wereldoorlog Van het westelijk front geen nieuws maakt kans op negen prijzen, waaronder die voor beste foto, waarmee het dit jaar de sterkste genomineerde van Netflix is.

Claudia Roth, de Duitse minister van Cultuur, vertelde DW in Los Angeles dat zo’n groot aantal nominaties voor de film het resultaat was van zijn “gruwelijke relevantie” in een tijd van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne in Europa.

“Het is een film die me echt dicht bij de grenzen bracht van wat ik kon verdragen”, zei ze.

“Maar dat is precies waar oorlog over gaat – het is vies, gruwelijk, brutaal, het einde van de mensheid en totaal zinloos.”

Duitse Oscars hoopt: minister van Cultuur Claudia Roth in LA Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Alle ogen gericht Alles Overal Alles tegelijk

Een andere koploper voor beste foto is Alles Overal Alles tegelijkeen knotsgekke sciencefictionfilm die een Chinese allochtone wasserette-eigenaar door meerdere universums volgt om een ​​interdimensionale superschurk te verslaan die toevallig haar eigen dochter is.

Star Michelle Yeoh en haar castmates Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis en Stephanie Hsu werden ook genomineerd voor hun rol in de film.

“Het is een groep zeer sympathieke mensen achter de film voor wie het onmogelijk is om niet blij te zijn,” Hollywood-verslaggever Dat vertelde columnist Scott Feinberg aan persbureau AFP.

James Hong, een co-ster in de film, arriveerde bij de Academy Awards met wiebelogen op zijn das, een verwijzing naar een van de vele absurdistische rekwisieten van de film.

“Het laat zien dat als je lang genoeg wacht, je het redt”, zei de 94-jarige Hong tegen ABC op het tapijt.

Stephanie Hsu verscheen op de rode loper met een wegwerpcamera Afbeelding: Emma McIntyre/Getty Images

zc/msh (AP, AFP, Reuters)