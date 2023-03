De 95e jaarlijkse Academy Awards gaan vanavond van start en vieren de prestaties in de hele filmindustrie. De met sterren bezaaide ceremonie vindt plaats in het Dolby Theatre in Los Angeles, Californië, en zal een optreden bevatten van Rihanna nadat ze dit jaar headliner was op de Super Bowl halftime show.

Of je nu hoopt te zien welke film de prijs voor Beste Film mee naar huis neemt of Rihanna’s tweede grote optreden van het jaar wilt zien, hier is hoe en wanneer je de Oscars kunt bekijken.

De Oscars vinden plaats op zondag 12 maart 2023 om 20.00 uur ET / 17.00 uur PT.

Als je een kabelabonnement hebt, kun je de Academy Awards gratis bekijken op je lokale ABC-zender. Je kunt ook afstemmen op de ceremonie op de ABC-website of -app door in te loggen met je kabelaanbieder.

Wat de verslaggeving over de rode loper betreft, zal het ABC News YouTube-kanaal de pre-show van de Academy Awards streamen vanaf 13.30 uur ET / 10.30 uur PT. Terwijl E! zal om 17.00 uur ET / 14.00 uur PT zijn eigen verslaggeving over de rode loper op zijn kanaal uitzenden, je kunt het alleen bekijken via de kabel of via een streamingabonnement dat het netwerk draagt.

Jimmy Kimmel zal voor de derde keer gastheer zijn van de Oscars nadat hij eerder de ceremonie leidde in 2017 en 2018. De 95e Academy Awards zullen ook de terugkeer naar het solo-hostformaat van het evenement betekenen, aangezien de afgelopen verschillende evenementen ofwel geen gastheer of een groep medespelers hadden. -hosts zoals we vorig jaar zagen met Regina Hall, Amy Schumer en Wanda Sykes.

Alles Overal Alles tegelijk, Avatar: de weg van het water, De Banshees van Inisherin, TeerEn Topkanon: Maverick, zijn slechts enkele van de films die zijn genomineerd voor Beste Film. Ondertussen zijn Michelle Yeoh, Cate Blanchett, Brendan Fraser, Colin Farrell en Jamie Lee Curtis in de prijzen gevallen voor hun rol in elk van de films waarin ze speelden.

Afgezien van Rihanna’s uitvoering van “Lift Me Up” van Black Panther: Wakanda voor altijdmerk je misschien ook iets anders op als je de rode loper van dit jaar ziet, namelijk dat het niet echt rood is.