Een jaar na een van de meest beruchte Oscar-uitreikingen tot nu toe, verwelkomde een champagnekleurig tapijt zondag weer sterren in het Dolby Theatre in Los Angeles – en de sterrenmacht stelde niet teleur, want Alles Overal Alles tegelijk reed de hardware trek.

Nadat de openingsmonoloog van Jimmy Kimmel, waarin hij zinspeelde op Will Smith die Chris Rock op het podium sloeg in 2022, een buzz veroorzaakte, zorgden twee veteranen die in het scifi-avontuur verschenen Alles overal hield toespraken bij de aanvaarding van de prijzen die voor gejuich en tranen zorgden.

Ke Huy Quan werd uitgeroepen tot beste bijrol en Jamie Lee Curtis won de Oscar voor bijrol. In totaal, Alles overal won zeven prijzen, waaronder die voor beste film en beste actrice voor Michelle Yeoh.

Maar ook Canadezen lieten hun sporen na.

De Canadees-Amerikaanse acteur Brendan Fraser won zijn eerste Oscar, voor beste acteur in De walvis. Fraser portretteert een schrijver en docent die thuis een teruggetrokken leven leidt nadat hij in morbide obesitas terecht is gekomen.

Filmmaker en scenarist Sarah Polley uit Toronto won voor aangepast scenario voor Vrouwen praten.

Sarah Polley neemt zondag de prijs voor best bewerkt scenario in ontvangst voor Women Talking tijdens de 95e jaarlijkse Academy Awards in Hollywood, Californië. (Getty-afbeeldingen)

“Allereerst wil ik de academie bedanken dat ze niet dodelijk beledigd zijn door de woorden ‘vrouwen’ en ‘praten’ zo dicht bij elkaar’, zei Polley op het podium van de Oscars. Vrouwen praten is een spannend drama gebaseerd op de gelijknamige roman van de Canadese Miriam Toews.

Filmmaker Daniel Roher uit Toronto won de prijs voor beste documentaire voor zijn werk in Navalny. Het draait om de moordaanslag op Alexei Navalny in 2020 en de gebeurtenissen die hebben geleid tot de vergiftiging van de nu gevangengenomen Russische oppositieleider. Later het vervolg van regisseur James Cameron Avatar: De weg van het water won de Oscar voor speciale effecten. KIJK | Navalny doc-directeur zegt dat de gevangengenomen Russische oppositieleider een ‘klein lichtflitsje’ vertegenwoordigt:

Navalny doc-directeur zegt dat de gevangengenomen Russische oppositieleider een ‘klein lichtflitsje’ vertegenwoordigt Rosemary Barton Live spreekt met Daniel Roher, de Canadese regisseur van de voor een Oscar genomineerde documentaire Navalny. De documentaire volgt de gevangengenomen Russische oppositieleider Alexei Navalny, die terugkeerde naar Rusland na een vermeende poging tot vergiftiging.

Eerder op de avond wonnen make-upartiest Adrien Morot en team uit Montreal een prijs voor make-up en haarstyling voor hun werk aan De walvis.

Everything Everywhere All at Once wint vroeg

Kimmel keerde voor de derde keer terug als gastheer als de eerste solo-emcee in vijf jaar, en kwam op de hielen van de ceremonie van vorig jaar – toen Smith Rock sloeg voor een opmerking die de cabaretier maakte over Smiths vrouw, Jada Pinkett Smith. Later op de avond zou Smith de Oscar voor beste acteur in ontvangst nemen Koning Richard.

De monoloog van de nachtelijke entertainer omvatte onder meer het richten op de Academy of Motion Picture Arts and Sciences en het gebrek aan vrouwen in de regisseurscategorie.

“De academie heeft een crisisteam en als er iets onvoorspelbaars of gewelddadigs gebeurt tijdens de ceremonie, doe dan gewoon wat je vorig jaar deed. Niets. Gewoon zitten en helemaal niets doen. Misschien zelfs de aanvaller een knuffel geven.”

De Oscar voor Quan is zijn laatste eer. De voormalige kinderster verscheen in Indiana Jones en de tempel des onheils En The Goonies zo’n 40 jaar geleden.

“Ze zeggen dat dit soort verhalen alleen in films voorkomen”, zei hij. “Ik kan niet geloven dat het mij overkomt. Dit is de Amerikaanse droom.”

Bij het accepteren van haar prijs noemde Curtis haar overleden ouders, de voor een Oscar genomineerde Janet Leigh en Tony Curtis.

KIJK | Creëert streaming een strijd met theaters of een voordeel voor films?:

Creëert streaming een strijd met theaters of een voordeel voor films? Streamingdiensten worden vaak gezien als een concurrent voor de bioscoopervaring, maar sommigen in de branche zien streaming als een voordeel door films langer in het gesprek te houden.

De eerste prijs van de avond ging naar Guillermo del Toro, in de categorie beste animatiefilm voor Pinokkio.

“Animatie is cinema. Animatie is geen genre. Animatie is klaar om naar de volgende stap te gaan… we zijn er allemaal klaar voor”, zei del Toro op het podium.

Ke Huy Quan won de Oscar voor beste mannelijke bijrol voor zijn rol in Everything Everywhere All At Once. (Getty-afbeeldingen)

Hier zijn alle winnaars (vetgedrukt) samen met de andere genomineerden:

Beste animatiefilm:

Pinokkio van Guillermo del Toro.

Marcel de schelp met schoenen aan.

De gelaarsde kat: de laatste wens.

Het zeebeest.

Rood worden

Beste bijrol:

Ke Huy Quan, “Alles en overal tegelijk.

Brian Tyree Henry, Verhoogde weg.

Judd Hirsch, De Fabels.

Brendan Gleeson, Banshees op Inisherin.

Barry Keoghan, Banshees van Inisherin.

Beste vrouwelijke bijrol:

Jamie Lee Curtis, Alles Overal Alles tegelijk.

Angela Basset, Black Panther: Wakanda voor altijd.

Hong Chau, De walvis.

Kerry Condon, De Banshees van Inisherin.

Stephanie Hsu, Alles Overal Alles tegelijk.

Documentaire functie:

Navalny.

Alles wat ademt.

Alle schoonheid en het bloedvergieten.

Vuur van liefde.

Een huis gemaakt van splinters.

Korte live-actie:

Een Iers afscheid.

Ivalu.

Le leerling.

Nacht rit.

De rode koffer.

Cinematografie:

James vriend, Van het westelijk front geen nieuws.

Darius Hondj, Bardo, valse kroniek van een handvol waarheden.

Mandy Walker, Elvis.

Roger Deakins, rijk van licht.

Florian Hoffmeister, Teer.

Make-up en haarstyling:

De walvis.

Van het westelijk front geen nieuws.

De slagman.

Black Panther: Wakanda voor altijd.

Elvis.

Kostuumontwerp:

Black Panther: Wakanda voor altijd.

Babylon.

Elvis.

Alles Overal Alles tegelijk.

Mevrouw Harris gaat naar Parijs.

Internationale speelfilm:

Van het westelijk front geen nieuws (Duitsland).

Argentinië1985 (Argentinië).

Dichtbij (België).

EO (Polen).

Het stille meisje (Ierland).

Documentaire korte film:

De olifantenfluisteraars.

transport.

Hoe meet je een jaar?.

Het Martha Mitchell-effect.

Vreemdeling aan de poort.

Geanimeerde korte film:

De jongen, de mol, de vos en het paard.

De vliegende zeeman.

Ijshandelaren.

Mijn jaar van lullen.

Een struisvogel vertelde me dat de wereld nep is en ik denk dat ik het geloof.

Productie ontwerp:

Van het westelijk front geen nieuws.

Avatar: de weg van het water.

Babylon.

Elvis.

De Fabels.

Originele score:

Volker Bertelmann, Van het westelijk front geen nieuws.

Justin Hurwitz, Babylon.

Carter Burwell, De Banshees van Inisherin.

zoon Lux, Alles Overal Alles tegelijk.

John Williams, De Fabels.

Visuele effecten:

Avatar: de weg van het water.

Topkanon: Maverick.

De slagman.

Black Panther: Wakanda voor altijd.

Van het westelijk front geen nieuws.

Origineel scenario:

Alles Overal Alles tegelijk.

De Banshees van Inisherin.

De Fabels.

Teer.

Driehoek van verdriet.

Aangepast scenario:

Vrouwen praten.

Van het westelijk front geen nieuws.

Glass Onion: een mysterie van de messen.

Leven.

Topkanon: Maverick.

Geluid:

Topkanon: Maverick.

Van het westelijk front geen nieuws.

Avatar: de weg van het water.

De slagman.

Elvis.

Origineel lied:

Naatu Naatu van RRR.

Applaus van Vertel het als een vrouw.

Houd mijn hand vast van Topkanon: Maverick.

Til me op van Black Panther: Wakanda voor altijd.

Dit is een leven van Alles Overal Alles tegelijk.

Filmbewerking:

Alles Overal Alles tegelijk.

De Banshees van Inisherin

Elvis.

Teer.

Topkanon: Maverick.

Beste regisseur:

Daniel Kwan en Daniel Scheinert, Alles Overal Alles tegelijk.

Martin Macdonagh, De Banshees van Inisherin.

Steven Spielberg, De Fabels.

Todd Veld, Teer.

Ruben Ostlund, Driehoek van verdriet.

Beste acteur:

Brendan Fraser, De walvis.

Colin Farrell, De Banshees van Inisherin.

Austin Butler, Elvis.

Bill Nighy, Leven.

Paul Mescal, Aftersun.

Beste actrice:

Michelle Ja, Alles Overal Alles tegelijk.

Ana de Armas, Blond.

Cate Blanchett, Teer.

Andrea Riseborough, Naar Lesley.

michelle williams, De Fabels.

Beste foto:

Alles Overal Alles tegelijk.

Van het westelijk front geen nieuws.

Avatar: De weg van het water.

De Banshees van Inisherin.

Elvis.

De Fabels.

Teer.

Topkanon: Maverick.

Driehoek van verdriet.

Vrouwen praten.