Witze over Will Smith strekte zich uit

Jimmy Kimmels Frau verrät: Einige hart Witze über Will Smith wurden vor der Oscarverleihung gestrichen.

Anspielungen over Will Smiths (54) Schlag tegen Chris Rock (58) im Vorjahr gab es bei der Oscarverleihung am Sonntag genug. Maar sommige hartelijker Gags boven de Skandal waren in de war. Het ging om Molly McNearney (45), Oscar-producers en Ehefrau von Jimmy Kimmel (55), de moderator van Gala.

“Wir wollten nicht, dass sich dieses Jahr alles um das letzte Jahr dreht”, verriet McNearney gegenüber “Variety”. Die Autoren hätten vahlreiche Witze wieder verworven. “Het is zeker dat het moeilijk is om te denken dat het niet mogelijk is om waar te zijn”, zo luidt het product. “Das sollte Chris Rock machen, nicht wir”.

Dennoch waren de meest betrouwbare, de voorvallen van letztem Jahr zu erwähnen. “Ich glaube, wir sind all noch ein bisschen schockt, wie de pasert ist en dass wir uns nach dieser Gewalt eine Dankesrede anhören mussten”, zei McNearney.

Will Smith haatte Chris Rock na een Witz over zijn vrouw Jada Pinkett Smith (51) een Ohrfeige verleden tijd. Kein Zuschauer reageerde, ook die moderators bleiben stumm. Kurze Zeit sprak over Will Smith van Oscar als beste hoofdverteller.

Trotz Streichungen: Vahlreiche Gags über Will Smith



Sommige grappen over Smith-Skandal hebben ze in het Gala afgeschaft. “Wenn irgendjemand in diesem Theatre zu irgendeinem Zeitpunkt während der Vorstellung eine Gewalttat begeht, zijn Sie mit dem Oscar für den besten Schauspieler ausgezeichnet und dürfen een 19-minütige Rede halten”, zei Jimmy Kimmel in zijn Eröffnungsmonolog.

Später richtte zich rechtstreeks tot de Stars im Pubblikum, die im letzten Jahr untätig blieben und Smith später mit stehenden Ovationen feierten. “Tun Sie einfach das, was Sie letztes Jahr getan haben: nichts”, zei Kimmel für den Fall over Skandals. “Sitzen Sie da und tun Sie absolut nichts. Vielleicht umarmen Sie den Angreifer sogar.”

Am Schluss bedankte de moderator ironisch dem installerten Krisenteam, dat bei einem Vorfall sollte interveniëren.

