Oscar-prämierter Filmemacher verliert Prozess wegen Vergewaltigung — RT Games & Culture

Die Jury eines Zivilgerichts in New York verurteilte den Oscar-prämierten kanadischen Drehbuchautor und Filmemacher Paul Haggis am Donnerstag zur Zahlung von mindestens 7,5 Millionen Dollar Schadensersatz an eine Frau, die ihn beschuldigte, sie 2013 vergewaltigt zu haben.

Die Publizistin Haleigh Breest, 36, behauptet, dass sich der Vorfall ereignet habe, nachdem sie Haggis kennengelernt hatte, als sie bei Filmpremieren arbeitete.

Laut Breest bot ihr der 69-jährige Haggis an, sie nach einer Screening-Afterparty mit nach Hause zu nehmen, und lud sie zu einem Drink in seine Wohnung ein. Sie sagt, Haggis habe daraufhin mit unerwünschten sexuellen Annäherungsversuchen begonnen, sie zum Oralsex gezwungen und sie schließlich vergewaltigt. Sie verklagte Haggis 2017.

Der Regisseur behauptet, dass die Küsse und der Oralsex einvernehmlich gewesen seien, sagte aber laut The Guardian, er könne sich nicht erinnern, ob sie Geschlechtsverkehr hatten.









Die Jury stellte sich nach einem Tag der Beratungen auf die Seite von Breest. Vier weitere Frauen sagten aus, dass sie unerwünschte Annäherungsversuche von Haggis erfahren hätten, wobei eine behauptete, er habe sie vergewaltigt. Keiner der vier ging gerichtlich gegen den Regisseur vor.

Mehrere Frauen, darunter auch die Ex-Frau von Haggis, sagten zu seiner Verteidigung aus, dass er ruhig reagiert habe, als er von Frauen zurückgewiesen wurde.

Breest sagte, sie sei es „sehr dankbar“ für das Urteil und danke den Geschworenen, dass sie sich dafür entschieden haben „Folgen Sie den Tatsachen“ und glaubt ihr.

Haggis sagte unterdessen, er sei es „Sehr enttäuscht von den Ergebnissen.“ Er fügte hinzu: „Ich werde weiter mit meinem Team kämpfen, um meinen Namen reinzuwaschen.“

Haggis schrieb das Drehbuch für Clint Eastwoods Sportdrama „Million Dollar Baby“, das 2004 vier Oscars gewann, darunter für den besten Film und die beste Regie für Eastwood. Haggis war auch Co-Autor und Regisseur des Kriminalfilms „Crash“, der 2005 mit dem Oscar für den besten Film und das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet wurde.