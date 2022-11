Oscar Piastri: Alpine stimmt Deal zu, um McLaren den scheidenden Fahrer vorzeitig freizugeben

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Andreas Seidl und Otmar Szafnauer sprechen über die vorzeitige Entlassung von Oscar Piastri aus seinem Vertrag mit Alpine, um beim Young Driver Test in Abu Dhabi für McLaren zu fahren.

Alpine hat eine Vereinbarung getroffen, um Oscar Piastri eine vorzeitige Entlassung aus seinem Vertrag zu ermöglichen, sodass der McLaren-Fahrer 2023 mit seinem neuen Team an einem Saisonabschlusstest teilnehmen kann.

Piastri stand im Sommer im Mittelpunkt einer großen Formel-1-Kontroverse, als Alpine ankündigte, dass er Fernando Alonso ersetzen würde, bevor der 21-jährige Australier in den sozialen Medien jegliche Vereinbarung mit dem französischen Team bestritt.

Später wurde bestätigt, dass Piastri eine Vereinbarung unterzeichnet hatte, um Daniel Ricciardo bei McLaren zu ersetzen, wobei die Saga schließlich durch eine Entscheidung des Contract Recognition Board beigelegt wurde, die seinen Wechsel genehmigte.

Bei Alpine, mit dem Piastri seit 2019 Ersatzfahrer war und sich als einer der erfolgreichsten Junioren des Motorsports etablierte, blieb das ungute Gefühl, aber Teamchef Otmar Szafnauer bestätigte am Samstag, dass jetzt ein Deal mit McLaren vereinbart wurde.

„Die Saison ist fast zu Ende und es war an der Zeit, sich zu einigen, und das haben wir getan“, sagte Szafnauer.

„Wir freuen uns, dass Oscar nach dem letzten Rennen in Abu Dhabi seine McLaren-Karriere starten und den Test absolvieren kann."

„Wir freuen uns, dass Oscar nach dem letzten Rennen in Abu Dhabi seine McLaren-Karriere starten und den Test absolvieren kann.“

Der Deal ermöglichte es Piastri, letzte Woche einen Test in McLarens 2021-Auto in Frankreich durchzuführen, und bedeutet auch, dass er am Montag nach dem Saisonfinale am nächsten Wochenende in Abu Dhabi offiziell zu McLaren wechseln kann.

Das ermöglicht Piastri die Teilnahme am Nachsaison-Test für junge Fahrer, der in Abu Dhabi folgt, was ihm die erste Gelegenheit gibt, das 2022-Auto von McLaren zu fahren.

„Ich kann bestätigen, dass wir am Ende eine Einigung mit allen Beteiligten erzielt haben, die es uns ermöglichte, Oscar letzte Woche in ein altes Auto bei Paul Ricard zu setzen, um einen privaten Test zu machen", sagte McLaren-Teamchef Andreas Seidl am Samstag, der neben ihm saß Szafnauer bei der Pressekonferenz.

„Ich kann bestätigen, dass wir am Ende eine Einigung mit allen Beteiligten erzielt haben, die es uns ermöglichte, Oscar letzte Woche in ein altes Auto bei Paul Ricard zu setzen, um einen privaten Test zu machen“, sagte McLaren-Teamchef Andreas Seidl am Samstag, der neben ihm saß Szafnauer bei der Pressekonferenz.

„Dies wird es uns auch ermöglichen, am Montag nach dem letzten Rennen in Abu Dhabi offiziell mit Oscar zu arbeiten, was es uns ermöglicht, ihn auch beim Young Driver Test in Abu Dhabi in das aktuelle Auto zu setzen, was uns sehr gefällt Ich freue mich sehr darauf. Es ist großartig für uns und für Oscar.

„Kilometer in F1-Autos für Rennfahrer sind jetzt mit den geltenden Vorschriften ziemlich begrenzt, insbesondere wenn es darum geht, das aktuelle Auto zu fahren, und daher ist es natürlich ein sehr wichtiger Test für uns, auch von Oscars Seite einen ersten Eindruck zu bekommen an unserem Auto und geben ihm ein erstes Gefühl."

„Kilometer in F1-Autos für Rennfahrer sind jetzt mit den geltenden Vorschriften ziemlich begrenzt, insbesondere wenn es darum geht, das aktuelle Auto zu fahren, und daher ist es natürlich ein sehr wichtiger Test für uns, auch von Oscars Seite einen ersten Eindruck zu bekommen an unserem Auto und geben ihm ein erstes Gefühl.“

Szafnauer bestätigte auch, dass Alonsos späterer Nachfolger Pierre Gasly, der von AlphaTauri kommt, beim Young Driver Test in Abu Dhabi seine ersten Erfahrungen am Steuer des Alpine sammeln wird.

Alonso wird voraussichtlich auch für sein neues Team Aston Martin fahren, während Nyck de Vries für AlphaTauri auflaufen wird.