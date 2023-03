CNN

De Academy Awards vinden plaats op zondag 12 maart.

Zie hieronder voor een volledige lijst van de genomineerden.

“Van het westelijk front geen nieuws”

“Avatar: de weg van het water”

“De Banshees van Inisherin”

“Elvis”

“Alles overal tegelijk”

“De Fabels”

“Teer”

“Topkanon: Maverick”

“Driehoek van verdriet”

“Vrouwen praten”

Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda voor altijd”

Hong Chau, “De walvis”

Kerry Condon, “De Banshees van Inisherin”

Jamie Lee Curtis, “Alles overal tegelijk”

Stephanie Hsu, “Alles overal tegelijk”

Brendan Gleeson, “De banshees van Inisherin”

Brian Tyree Henry, “Causeway”

Judd Hirsch, “The Fabelmans”

Barry Keoghan, “De Banshees van Inisherin”

Ke Huy Quan, “Alles en overal tegelijk”

“Alles rustig aan het westfront”, Duitsland

“Argentinië, 1985,” Argentinië

“Sluiten”, België

“EO”, Polen

“The Quiet Girl”, Ierland

“De olifantenfluisteraars”

“Vertrek”

“Hoe meet je een jaar?”

“Het Martha Mitchell-effect”

“Vreemdeling aan de poort”

“Alles wat ademt”

“Alle schoonheid en het bloedvergieten”

“Vuur van liefde”

“Een huis gemaakt van splinters”

“Navalny”

“Applaus” uit “Tell It Like a Woman”

“Houd mijn hand vast” uit “Top Gun: Maverick”

“Lift Me Up” uit “Black Panther: Wakanda Forever”

“Naatu Naatu” van “RRR”

“This Is A Life” uit “Everything Everywhere All at Once”

“De Pinokkio van Guillermo del Toro”

“Marcel de schelp met schoenen aan”

“Puss in Boots: de laatste wens”

“Het zeebeest”

“Rood worden”

“Van het westelijk front geen nieuws”

“Glazen ui: een mysterie van de messen”

“Leven”

“Topkanon: Maverick”

“Vrouwen praten”

“De Banshees van Inisherin”

“Alles overal tegelijk”

“De Fabels”

“Teer”

“Driehoek van verdriet”

Austin Butler, “Elvis”

Colin Farrell, “De Banshees van Inisherin”

Brendan Fraser, “De walvis”

Paul Mescal, “Nazon”

Bill Nighy, “Leven”

Cate Blanchett, “Tar”

Ana de Armas, “Blond”

Andrea Riseborough, “Naar Leslie”

Michelle Williams, “De Fabelmans”

Michelle Yeoh, “Alles overal tegelijk”

Martin McDonagh, “De Banshees van Inisherin”

Daniel Scheinert en Daniel Kwan, “Alles overal tegelijk”

Steven Spielberg, “De Fabelmans”

Todd Field, “Tar”

Ruben Ostlund, “Driehoek van verdriet”

“Van het westelijk front geen nieuws”

“Avatar: de weg van het water”

“Babylon”

“Elvis”

“De Fabels”

“Van het westelijk front geen nieuws”

“Bardo, valse kroniek van een handvol waarheden”

“Elvis”

“Rijk van Licht”

“Teer”

“Babylon”

“Black Panther: Wakanda voor altijd”

“Elvis”

“Alles overal tegelijk”

“Mevr. Harris gaat naar Parijs”

“Van het westelijk front geen nieuws”

“Avatar: de weg van het water”

“De slagman”

“Elvis”

“Topkanon: Maverick”

“De jongen, de mol, de vos en het paard”

“De vliegende zeeman”

“IJshandelaren”

“Mijn jaar van lullen”

“Een struisvogel vertelde me dat de wereld nep is en ik denk dat ik het geloof”

“Een Iers afscheid”

“Ivalu”

“Le leerling”

“Nacht rit”

“De rode koffer”

“Van het westelijk front geen nieuws”

“Babylon”

“De Banshees van Inisherin”

“Alles overal tegelijk”

“De Fabels”

“Van het westelijk front geen nieuws”

“Avatar: de weg van het water”

“De slagman”

“Black Panther: Wakanda voor altijd”

“Topkanon: Maverick”

“De Banshees van Inisherin”

“Elvis”

“Alles overal tegelijk”

“Teer”

“Topkanon: Maverick”

“Van het westelijk front geen nieuws”

“De slagman”

“Black Panther: Wakanda voor altijd”

“Elvis”

“De walvis”