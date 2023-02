onderschrift wisselen Catalina Kulczar/Brooklyn Academy of Music

Catalina Kulczar/Brooklyn Academy of Music

Nadat toneelschrijver Lorraine Hansberry in 1959 naar het sterrendom schoot met Een rozijn in de zonvolgde ze het vijf jaar later op met Het bord in het raam van Sidney Brustein. De show had een korte Broadway-run en is zelden nieuw leven ingeblazen.

Nu krijgt de eerste grote New Yorkse productie in bijna 60 jaar een eersteklas behandeling aan de Brooklyn Academy of Music (BAM) – met in de hoofdrol Oscar Isaac, van Star Wars roem, en Rachel Brosnahan, vooral bekend als de geweldige mevrouw Maisel.

Schrijven Een rozijn in de zon was zowel een zegen als een vloek voor zijn jonge zwarte toneelschrijver.

“Ze was als het ‘It’-meisje dat eruit komt Een rozijn in de zon,“zei Joi Gresham, directeur van de Lorraine Hansberry Literary Trust. Dat toneelstuk, dat een realistisch beeld geeft van een zwarte familie aan de zuidkant van Chicago, veroverde Broadway stormenderhand, werd een populaire film in 1961 en is vervolgens onderdeel geworden van de middelbare schoolcurricula. Maar wanneer Het bord in het raam van Sidney Brustein – een kritiek op blank liberalisme dat plaatsvindt in Greenwich Village – debuteerde in 1964, critici waren niet zo gecharmeerd.

“Er was een echte weerstand en intolerantie”, zei Gresham. “Een wrok … ze verliet haar baan. En er is altijd die toon van ‘Wie denkt ze wel dat ze is?’ “

Toch schreef Hansberry uit persoonlijke ervaring. Ze leefde tussen de kunstenaars, intellectuelen en sociale activisten in Greenwich Village. “Ze wilde een toneelstuk schrijven dat trouw was aan haar ervaring”, zegt Gresham, “en waar ze woonde en haar keuzes. En ze wilde praten over de mensen die ze kende.”

Helaas stierf Hansberry aan kanker. Terwijl ze herschreef vanuit een hotelkamer aan de overkant van het Broadway-theater, was ze te ziek om de repetities en previews bij te wonen, en het stuk was nog niet af. Slechts een paar maanden na de opening stierf de 34-jarige toneelschrijver en werd het stuk gesloten.

“Het is wild en het is rommelig en onvolmaakt, maar ongelooflijk krachtig”, zegt film- en theaterster Oscar Isaac, die Sidney Brustein speelt, de intellectueel wiens leven en huwelijk uiteenvallen. “De wildheid ervan en de soms onsamenhangende manier waarop de motivaties – of schijnbaar gebrek aan motivatie – voorkomen bij de personages … voelt zo levensecht.”

Hansberry’s eigen leven was zeker ingewikkeld. Terwijl ze getrouwd was met Robert Nemiroff, een blanke man en een naaste medewerker, had ze verschillende langdurige relaties met vrouwen. Nemiroff en Hansberry zijn uiteindelijk gescheiden, maar zijn nooit gestopt met professioneel samenwerken.

Regisseur Anne Kauffman zegt dat de vele onderwerpen die in Het bord in het raam van Sidney Brustein voel me relevant in 2023 – misschien zelfs meer nu dan toen het werd geschreven.

“We weten echt niet wat er aan de hand is met ras, politiek, cultuur, sociale kwesties, met wat het tegenwoordig is om mens te zijn”, zei Kauffman. ‘En naar wie moeten we op dit moment luisteren behalve naar Lorraine Hansberry, die vooruitziend was? En ik heb het gevoel dat we haar nog steeds inhalen.’

onderschrift wisselen NY Herald Tribune / AP

NY Herald Tribune / AP

Voor Kauffman is het stuk een oproep tot activisme. De personages zitten gevangen tussen cynisme en hoop in een chaotische wereld, zowel in het groot als in het klein. Rachel Brosnahan, die Iris speelt, zei dat ze dat ook ziet. Iris is een toekomstige actrice, verwikkeld in een strijd om haar eigen identiteit en onafhankelijkheid van haar wilskrachtige echtgenoot te vinden.

“Een van de dingen die ik echt waardeer aan Lorraine is haar omarming van kleine verandering als krachtige verandering,” zei Brosnahan. “Omdat er, in tegenstelling tot veel andere toneelstukken, niet zo’n duidelijk begin, midden en einde van hun reis is. Het is echt grillig.”

De personages zijn niet het enige dat in beweging is; het script is dat ook. Na de Broadway-productie waren er vier verschillende gepubliceerde versies van het script, allemaal onder redactie van Robert Nemiroff.

De dochter van Nemiroff, Joi Gresham, de literaire uitvoerder van het landgoed, werkte nauw samen met regisseur Anne Kauffman om de acteerversie voor de Brooklyn-productie te creëren. Ze keken niet alleen naar de verschillende gepubliceerde versies van het script, maar ook naar de aantekeningen en concepten van Hansberry in het Schomburg Centre for Research and Culture in Harlem.

“We zijn min of meer beland in deze ongelooflijke creatieve methode,” zei Gresham, “door met elkaar te praten, naar Lorraine te luisteren, naar deze verschillende versies te luisteren en ons voor te stellen waar ze ermee naartoe zou zijn gegaan.”

Dus, is dit de definitieve versie van Het bord in het raam van Sidney Brustein? De tijd zal het leren.

Brosnahan zei dat er een moment in het stuk is dat ze bijzonder ontroerend vindt, omdat het Hansberry’s te korte leven weerspiegelt. “De lijn is: ‘Ik ben 29 en ik wil beginnen te weten dat wanneer ik sterf, meer dan 10 of 100 mensen het verschil zullen weten.'” zei ze. ‘Het is prachtig. En ik kan het niet laten om aan Lorraine te denken.’