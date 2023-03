Actrice Natalie Portman maakte een beroemde grap over het gebrek aan vrouwelijke vertegenwoordiging toen ze de Golden Globe in de categorie beste regisseur in 2018 uitreikte: “Hier zijn de volledig mannelijke genomineerden”, zei ze, voordat ze de lijst met filmmakers noemde, die toen omvatte Martin McDonagh voor “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” en Steven Spielberg voor “The Post.”

Het voelde als een deja vu bij de Academy Awards van dit jaar, aangezien zowel McDonagh als Spielberg opnieuw tot de volledig mannelijke genomineerden behoorden voor respectievelijk “The Banshees of Inisherin” en “The Fabelmans”.

Op de shortlist stonden ook regisseursduo Daniel Kwan en Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”), Todd Field (“Tar”) en Ruben Ostlund (“Triangle of Sadness”). Kwan en Scheinert gingen uiteindelijk met de prijs naar huis.

Regressie na een reeks van 2 jaar

Nadat vrouwelijke filmmakers de prijs gedurende twee opeenvolgende jaren wonnen – met Chloe Zhao (“Nomadland”) in 2021 en Jane Campion (“The Power of the Dog”) in 2022 – stond er dit jaar niet eens één vrouw op de shortlist.

Jane Campion won in 2022 de prijs voor beste regisseur Afbeelding: Mario Anzuoni/REUTERS

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences kreeg te maken met terugslag nadat de genomineerden in januari waren onthuld, waarbij critici hun verontwaardiging uitten over het feit dat alle vrouwen waren afgewezen.

“Eens te meer hebben de kiezers van de Academie laten zien dat ze vrouwenstemmen niet waarderen, waardoor we uitgesloten zijn van nominaties voor de beste regisseur. Een Academy Award is meer dan een gouden standbeeld, het is een carrièreversneller die kan leiden tot voortgezet werk en hogere vergoedingen. ‘ zei de belangenorganisatie Women in Film uit Hollywood in een verklaring.

De organisatie wees op verschillende namen van getalenteerde vrouwelijke regisseurs wier werk erkend had kunnen worden voor de prijzen van 2023, waaronder Sarah Polley (“Women Talking”), Gina Prince-Bythewood (“The Woman King”), Maria Schrader (“She Said” ), Chinonye Chukwu (“Till”) en Charlotte Wells (“Aftersun”).

Zeven vrouwen zijn genomineerd voor beste regisseur in de hele geschiedenis van de Academy Award; drie van hen wonnen de prijs, terwijl Kathryn Bigelow Campion en Zhao voorging met haar film “The Hurt Locker” uit 2009.

Een portret van de typische Oscar-genomineerde

Na de terugslag onderzocht het data-analyseteam van DW de dominante kenmerken van de filmmakers die de regie-Oscar hebben gewonnen in de geschiedenis van de prijs.

Drie van de vier van hen zijn Amerikaans; 97% is man en meer dan een kwart van de genomineerde regisseurs heeft meer dan eens in de categorie gewonnen. Bovendien zijn 96% van de winnende films drama’s, hoewel sommige van deze werken verschillende genres combineren.

Gabriel Rossman, professor sociologie aan de Universiteit van Californië, Los Angeles, is niet verrast door die statistieken, aangezien de beschrijving in feite de typische Hollywood-regisseur weergeeft.

In een poging daar verandering in te brengen, heeft de Academy of Motion Picture Arts and Sciences de Gold Fellowship in het leven geroepen, een programma voor vrouwelijke filmmakers.

Chloe Zhao won in 2021 de Oscar voor beste regisseur Afbeelding: Chris Pizzello/REUTERS

Maar ondanks de inspanningen blijft Rossman kritisch over de rol van de Academie. De Oscars waren oorspronkelijk “gericht op het grote publiek”, maar volgens Rossman worden ze steeds meer iets “gevangen door insiders en gericht op dingen die alleen van belang zijn voor insiders”.

De kijkcijfers spreken boekdelen. De afgelopen tien jaar hebben de Oscars een sterke neerwaartse trend doorgemaakt. De ceremonie in 2021 trok een dieptepunt van 10,4 miljoen Amerikaanse kijkers. Terwijl de kijkcijfers van vorig jaar iets beter waren, rond de 15,4 miljoen, moet men teruggaan naar 2014 om te zien wanneer de show voor het laatst een Amerikaans publiek van meer dan 40 miljoen trok. Rossman gelooft dat de Oscars hun massapubliek verliezen omdat ze zo geobsedeerd zijn door zichzelf.

Nominaties ongelijk verdeeld

Met behulp van de officiële database van de Academie ontdekte het data-analyseteam van DW ook dat de nominaties voor de beste regisseur ongelijk verdeeld waren, waardoor slechts een selecte groep filmmakers werd bekroond.

Een vijfde van alle directeuren in de club van de genomineerden ontving de nominatie minstens drie keer, goed voor de helft van alle nominaties.

De regisseur met de meeste nominaties ooit is William Wyler (“Ben-Hur”, 1960), die 12 nominaties binnenhaalde, gevolgd door Martin Scorsese en Billy Wilder die beiden acht keer genomineerd werden. Veel meer filmmakers, waaronder Steven Spielberg, behaalden minstens zeven nominaties.

Aangezien Oscar-nominaties een sterke invloed hebben op het succes van een film aan de kassa, zoals ontdekt door onderzoekers van de Albert Ludwigs Universiteit in Freiburg, leidt dit tot een kip-en-ei-situatie waarom sommige regisseurs veel meer nominaties binnenhalen dan de anderen, merkte Rossman op.

Zoals hij zei, zou je misschien kunnen geloven “dat deze topregisseurs echt gewoon de meest getalenteerde zijn”, en dat ze de beste films zouden maken, zelfs als de grootste filmbudgetten, topmedewerkers en al het andere niet direct tot hun beschikking zouden staan.

“Daar zit waarschijnlijk een klein beetje waarheid in, maar niet heel veel”, voegde Rossman eraan toe. “Het belangrijkste dat er waarschijnlijk aan de hand is, is dat deze topregisseurs, juist omdat ze de bekendste zijn, toegang krijgen tot de beste projecten.”

Bewerkt door: Brenda Haas