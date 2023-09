Eigentlich sollen durch das Programm bis zu 40.000 besonders gefährdete Afghanen nach Deutschland kommen. Aber das Programm läuft mehr als langsam.

Elf Monate nach Beginn ist noch niemand über das von der Bundesregierung aufgelegte Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan nach Deutschland gekommen.

In einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Linksfraktion heißt es: „Die ersten Einreisen von Personen mit einer Zulassungsbestätigung im Rahmen des Bundeszulassungsprogramms werden derzeit vorbereitet und sollen zeitnah erfolgen.“

Die verfügbaren Zahlen deuten darauf hin, dass in naher Zukunft keine größere Zahl von Afghanen über das Programm in das Land einreisen darf. Nach Angaben der Bundesregierung hatten bis zum 6. September nur 20 Personen, die über das Programm eine Zulassungsbestätigung erhalten hatten, mit dem Visumverfahren begonnen und Sicherheitsbefragungen durchgeführt.

„Das ist eine Untergrundbilanz“, sagte die flüchtlingspolitische Sprecherin der Linkspartei, Clara Bünger. „Ich frage mich, ob die Bundesregierung noch daran interessiert ist, das Aufnahmeprogramm ernsthaft umzusetzen, oder ob sie darauf wartet, dass das öffentliche Interesse an dem Thema nachlässt, und es dann stillschweigend verpuffen lässt.“

Dennoch Einreise aus Afghanistan – über Schmuggler

Unterdessen gelangen Afghanen immer noch auf anderen Wegen nach Deutschland – oft mit Unterstützung von Schleuserbanden. Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge haben in den ersten acht Monaten dieses Jahres 35.798 Afghanen erstmals Asyl in Deutschland beantragt. Nach Syrien steht Afghanistan, wo seit August 2021 die militant-islamistischen Taliban an der Macht sind, auf Platz zwei der Liste der Herkunftsländer mit dem meisten Zugang.

Bünger kritisierte zudem lange Wartezeiten für Afghanen, die per Familienzusammenführung zu ihren Verwandten nach Deutschland ziehen wollen. In ihrer Antwort auf die Anfrage der Linksfraktion, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, erklärte die Regierung, dass die Wartezeiten für einen Termin an den Bewerbungsstandorten in Islamabad und Teheran derzeit bei über einem Jahr liegen.

Die Bundesregierung hat mehr als 40.000 besonders gefährdeten Afghanen und ihren unmittelbaren Familienangehörigen eine Aufnahmeperspektive in Deutschland angeboten. Dabei handelt es sich um gut 24.800 ehemalige Ortskräfte und ihre Familien sowie mehr als 15.300 weitere Menschen, die aufgrund ihres Engagements für die Demokratie als besonders gefährdet gelten. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), hatte angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen ein Ende des Aufnahmeprogramms gefordert.

dpa