Orlando wurde als Austragungsort für das Aufeinandertreffen der USMNT Concacaf Nations League gegen El Salvador ausgewählt

Der Fußballverband der Vereinigten Staaten hat das Exploria-Stadion von Orlando als Austragungsort für das Duell der Concacaf Nations League gegen El Salvador am 27. März ausgewählt.

Das Spiel ist das zweite im FIFA-Länderspielfenster, mit einem Auswärtsspiel nach Grenada, das am 24. März in St. George’s stattfinden wird.

Die Spieler melden sich nach ihren Vereinsspielen am Wochenende des 19. März im Trainingslager. Das Team reist am 23. März nach Grenada und spielt am nächsten Tag gegen den Inselstaat.

Die USA liegen in der Gruppe D aktuell auf dem zweiten Platz, einen Punkt hinter El Salvador, haben aber ein Spiel in der Hinterhand. Wenn sich die USA erwartungsgemäß gegen Grenada durchsetzen, braucht es nur noch ein Unentschieden gegen El Salvador, um die Gruppe anzuführen und im Juni ins Halbfinale der Nations League einzuziehen.

Die USA trennten sich im Juni 2022 dank eines Tores von Jordan Morris in der Nachspielzeit mit 1:1 gegen El Salvador.

Die USMNT hat im Exploria Stadium ein perfektes 5-0-0, darunter drei Pflichtspiele, das letzte im März 2022, ein 5:1-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Panama.

Die Logistik spielte bei Orlandos Auswahl eine bedeutende Rolle, wobei es unter anderem darum ging, relativ einfach nach Orlando zu reisen, sowohl von Grenada als auch von Europa.