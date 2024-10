Status: 08.10.2024 19:37 Uhr

Het Amerikaanse Hurricanzentrum spreekt van “extreem ernstig gedrag”: die mensen in Florida worden geconfronteerd met harde wind en enorme regenval. Sindsdien zijn we klaar om te vliegen. Een Tankstelen is een benzine-knapp.

Nu is het tijd om een ​​paar dagen achter elkaar door te brengen, maar je kunt straks genieten van een geweldige vakantie in de VS en Mexico. „Milton“ reist in de Golf van Mexico met een continue windsnelheid van 240 kilometer in het zuiden van de Amerikaans-Federale Staat Florida. Damit kon nu de schade opvangen die werd veroorzaakt door de hevige pijn in Hurrikan-Categorie 5, wat gemakkelijk werd bereikt.

„Milton“ zal elkaar ontmoeten in de Mittwoch (Ortszeit) als Hurrikan der Kategorie 4 in Florida auf Land. Voor de bewoners die zichzelf in veiligheid brengen: ze hebben te maken met een natte omgeving die op dit moment is begonnen: de snelwegen zijn inmiddels verstopt en er komt benzine uit de tanks.

Gehoorzaam de toekomst van hun toekomst in Mexico, vooral in Florida of in het land, wees je bewust van het dorstige toeristencentrum voor „nultoerisme“ aan de kust. Dit zijn de „sintflutartige Schauer“, felle wind en blitz zu erwarten, teilte der Mexicaanse Wetterdienst Conagua mit.

‚Extreem serieus gedrag voor Florida‘

Het Amerikaanse Hurricanzentrum waarschuwde dat Sturm een ​​“extreem ernstige bedreiging voor Florida“ had genoemd. “Het is een Frage von Leben und Tod”, waarschuwt de Amerikaanse president Joe Biden, de wegen van zijn toekomstige reizen naar Duitsland en Angola zijn afgeschaft. Eigenaardige wolllte der 81-Jährige am Donnerstag nach Berlin aufbrechen.

Er is ‚Milton‘ als een krachtige ‚zero storage‘-structuur, een van de helderste signalen die Florida in het verleden en honderden jaren van huizen heeft gehad. Het moedigt de mensen in de getroffen gebieden aan om zich tot Veiligheid te wenden.

Evacuatie in Tampa angeordnet

In de stad Tampa sprak een burger van Jane Castor van de omroepzender CNN over een laatste waarschuwing en een reactie op de situatie: ‘Ik kan je vertellen over je dramatische drama: als je nog leeft, in het evacuatiegebied, kun je zal in leven blijven.“

Het landelijk district organiseert de evacuatie van een aangrenzend gebied en alle woon- en woonvoertuigen. Wij willen graag meer weten over de situatie in het gebied rond Florida en zijn ons bewust van de risico’s die verbonden zijn aan de oostkust.

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, meldt met trots dat de brandstoftank is blootgesteld aan brandstof en dat iedereen tijdens zijn vlucht kan vliegen.

De bewoners van de bewoners, die afhankelijk zijn van de voorspellingen van ‘Milton’, zeiden DeSantis, mogen niet in de buurt van kilometers ver komen. Vaak zouden we een kleinere afstand hebben voor een beter evacuatiegebied. DeSantis zei dat meer dan 200 patiënten en andere gezondheidszorginstellingen zullen worden geëvacueerd. 36 Notunterkünfte seien geöffnet.

Niet iedereen brengt zichzelf naar de Beveiliging

In Riverview zul je meer autochauffeurs hebben, die morgen over lange tijd dienst zullen hebben met een brandstofpomp, en de gouverneurs zullen hen niet volgen. „Ik denk dat we totaal onwetend waren“, zegt Martin Oakes van Apollo Beach van de Nachrichtenagentur AP. Sein Haus is zeker.

Ralph Douglas werd geboren in Ruskin, die daar in de toekomst woonde. Het is belangrijk dat u een goed brandstofverbruik of een blokkade op de weg heeft en dat het verkeer onvermijdelijk is.

Een tank die zich in Florida afspeelde met de Treibstoff uit, die Anwohner sich voor de Ankunft des Hurrikans „Milton“ in Sicherheit.

Anders in Fort Myers Beach, 240 kilometer ten zuiden van Tampa. Der Ort, de vor zwei Jahren von Hurrikan „Ian“ würdet würde, lich eener Geisterstadt. In mijn huis kan ik in een paar huizen wonen, in een huis wonen en in een comfortabel huis wonen. Alles komt samen en je wordt in veiligheid gebracht.

Ik kan de storm van de eerste keer de Hurrikans „Helene“ met een gefahren. DeSantis zei dat de staat zich zorgen maakt, dat de Trümmer gezien zou worden, omdat hij geen last zou hebben van de wind. Meer dan 300 Müllwagen seien im Einsatz en hätten bereits 1200 Loadings Schutt entfernt.

Zweiter Hurrikan innerhalb weniger Tage

Breng allereerst een week door tijdens uw verblijf in „Helene“ in Florida in uw land en zorg voor uw gezondheid en veiligheid. We hebben meer dan 200 mensen in onze eigen deelstaten die vaker mediaberichten over ons leven ontvangen.

„Helene“ is al een tijdje bij ons, zei Bürgermeisterin Castor op CNN. Nadat de potentiële bedreiging door de orkaan „Milton“ een „rampzalige ramp“ was.

Meteoroloog weint op Live TV

Een video uit een reeks video’s van Meteorologen in de VS van zender NBC6 is online beschikbaar om te bekijken. „Het is een schaamteloze, trieste, trieste orkaan“, zei John Morales aan het einde van zijn leven. Met dit in gedachten zijn er meteorologische data en resultaten: „Ik maak me er een beetje zorgen over. Dat is volkomen duidelijk.“

Stunden nach der Ausstrahlung meldde sich Morales bij Sender NBC6 zu Wort. Dit extreme weer is, als gevolg van de opwarming van de aarde, veranderd. „Ofen sagt, sollten auch Sie erschüttert sein.“ Deze mensen worden aangemoedigd om het klimaat sterk te maken.

Amerikaanse media is de „Milton“ een van de sterkste orkanen in der Geschichte.