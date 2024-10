Orkaan „Helene“ was bijna uber-raschend. De Amerikaanse klimaatbescherming NOAA zorgt ervoor dat het aan het eind van het jaar een goed moment is om tijdens dit seizoen actief bezig te zijn. Deze voorbereidingen waren ideaal: met warme temperaturen in de Atlantische Oceaan, zachte passagierswinden en La-Niña-omstandigheden, die de lucht boven het meer stabiliseren – en ervoor zorgen dat aan de basis voor de koeloperaties wordt voldaan.

In feite is het waar dat alle waarschuwingen dat mensen in de VS moeten sterven, waar zijn. De Zahl der Toten schätzt de Heimatschutzberaterin des US-Präsidenten, Liz Sherwood-Randall, inzwischen auf bis zu 600. Deze Zahl is noch niet bestätigt, noch ooit zahlreiche Menschen ontbreken. Gleichzeitig hat der Hurrikan Hunderte Menschen obdachlos gemacht.

Tot 600 vermist na Tropensturm „Helene“ in de VS Deskundigen werd gevraagd hun reis te vervolgen met een snelheidsovertreding op de golfbaan van Mexico met ruim 500 kilometer druk verkeer. Quelle: Reuters

De Amerikaanse president Joe Biden, die midden in zijn catastrofale reisplannen zit, zal spreken over zijn ‘historische’ verhalen. Jedoch geht der Hurrikan zwischen de Krieg in der Oekraïne, dem eskalierenden Nahostkonflikt en dem Präsidentschaftswahlkampf fast below. Er is nog geen sprake van een menselijke tragedie: orkaan „Helene“ bevindt zich in Weckruf.

Orkanen werden helderder

Tegenwoordig is opwarming van de aarde niet meer mogelijk, maar de gevolgen van klimaatverandering zijn wel waarneembaar. Klimaatmodellen zeggen uiteindelijk: uw warme weer zal komen, uw toekomst zal komen en uw mensen kunnen sterk worden.

In de VS zijn sindsdien veel mensen getroffen, het is moeilijk om met meer om te gaan, die niet voorbereid zijn op het land waar het weer extreem extreem is – en dat ze met hun leven leven. Diesen kunnen een slechte indruk maken op andere deelstaten: As Hurrikan “Beryl” Anfang July über de Karibik en Mexiko hint, de Ausmaß der Katastrofe is groter.

Hurrikan werd voor Wahlkampf missbraucht

Hurrikan “Helene” is voor de politiek van Lehrein gekozen, omdat ze een katastrofenbeschermingsoperatie heeft uitgevoerd. De laatste paar dagen van de storm zullen niet lang duren totdat ze zijn gelast. De NOAA heeft dit seizoen alleen al acht tot dertien Hurrikans – beide omdat ze met „Helene“ en „Beryl“ zullen worden geboren.

Maar als de orkaan ‘Helene’ een oplossing voor de klimaatverandering is en de verklaring voor de bescherming tegen rampen abzuleiten is, zal er een beleid zijn: president Donald Trump zal als supporter profiteren van de rampenomgeving, maar ook als een enthousiaste supporter zu inzenieren, und beschuldigt gleichzeitig seine Kontrahentin Kamala Harris en president Joe Biden, tot ziens. Trump lude, zei wiederum Biden.

Deze waardevolle aspecten zijn belangrijk voor de mensen die hun gevoelens en hun gedeelde levens zijn kwijtgeraakt en gelukkig zijn met hun leven. U kunt profiteren van klimaatveranderingsmaatregelen die steeds urgenter zijn geworden om mogelijke schade te voorkomen. Der Weckruf von Hurrikan „Helene“ is niet verhallen.