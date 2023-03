Meld u aan voor de Wonder Theory-wetenschapsnieuwsbrief van CNN. Verken het universum met nieuws over fascinerende ontdekkingen, wetenschappelijke vorderingen en meer.





Computers aangedreven door menselijke hersencellen klinken misschien als sciencefiction, maar een team van onderzoekers in de Verenigde Staten gelooft dat dergelijke machines, onderdeel van een nieuw veld genaamd ‘organoïde intelligentie’, de toekomst kunnen bepalen – en nu hebben ze een plan om daar te komen .

Organoïden zijn in het laboratorium gekweekte weefsels die op organen lijken. Deze driedimensionale structuren, meestal afgeleid van stamcellen, worden al bijna twee decennia in laboratoria gebruikt, waar wetenschappers schadelijke proeven op mensen of dieren hebben kunnen vermijden door te experimenteren met de stand-ins voor nieren, longen en andere organen.

Hersenorganoïden lijken eigenlijk niet op kleine versies van het menselijk brein, maar de celculturen ter grootte van een pen bevatten neuronen die in staat zijn tot hersenachtige functies en een groot aantal verbindingen vormen.

Wetenschappers noemen het fenomeen ‘intelligentie in een gerecht’.

Dr. Thomas Hartung, een professor in milieuhygiëne en engineering aan de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health en Whiting School of Engineering in Baltimore, begon in 2012 hersenorganoïden te kweken door menselijke huidmonsters te veranderen.

Hij en zijn collega’s stellen zich voor om de kracht van hersenorganoïden te combineren in een soort biologische hardware die energiezuiniger is dan supercomputers. Deze “biocomputers” zouden netwerken van hersenorganoïden gebruiken om mogelijk een revolutie teweeg te brengen in farmaceutische tests voor ziekten zoals de ziekte van Alzheimer, inzicht te verschaffen in het menselijk brein en de toekomst van computers te veranderen.

Onderzoek dat het plan voor organoïde intelligentie van Hartung en zijn collega’s beschrijft, werd dinsdag gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Science.

“Informatica en kunstmatige intelligentie hebben de technologische revolutie aangestuurd, maar ze bereiken een plafond”, zegt Hartung, senior auteur van de studie, in een verklaring. “Biocomputing is een enorme inspanning om de rekenkracht te comprimeren en de efficiëntie ervan te vergroten om onze huidige technologische grenzen te verleggen.”

Hoewel kunstmatige intelligentie is geïnspireerd door menselijke denkprocessen, kan de technologie niet alle mogelijkheden van het menselijk brein volledig nabootsen. Deze kloof is de reden waarom mensen een op afbeeldingen of tekst gebaseerde CAPTCHA, of volledig geautomatiseerde openbare turingtest om computers en mensen uit elkaar te houden, kunnen gebruiken als een online beveiligingsmaatregel om te bewijzen dat ze geen bots zijn.

De Turing-test, ook wel het imitatiespel genoemd, werd in 1950 ontwikkeld door de Britse wiskundige en computerwetenschapper Alan Turing om te beoordelen hoe machines intelligent gedrag vertonen dat vergelijkbaar is met dat van een mens.

Maar hoe verhoudt een computer zich echt tot een menselijk brein?

Een supercomputer kan sneller enorme hoeveelheden getallen verwerken dan een mens.

“AlphaGo (de AI die ’s werelds nummer 1 Go-speler versloeg in 2017) werd bijvoorbeeld getraind op gegevens van 160.000 games”, zei Hartung. “Iemand zou meer dan 175 jaar vijf uur per dag moeten spelen om deze vele games te ervaren.”

Aan de andere kant is een menselijk brein energiezuiniger en beter in leren en het nemen van complexe logische beslissingen. Iets zo basaals als het kunnen onderscheiden van het ene dier van het andere is een taak die het menselijk brein gemakkelijk doet en die een computer niet kan.

Frontier, een supercomputer van $ 600 miljoen in het Oak Ridge National Laboratory in Tennessee, weegt maar liefst 8.000 pond (3.629 kilogram), waarbij elke kast het equivalent weegt van twee standaard pick-ups. De machine overtrof in juni de rekencapaciteit van een enkel menselijk brein, maar verbruikte een miljoen keer meer energie, zei Hartung.

“Het brein is nog steeds ongeëvenaard door moderne computers,” zei Hartung.

“Hersenen hebben ook een verbazingwekkende capaciteit om informatie op te slaan, geschat op 2.500 (terabytes)”, voegde hij eraan toe. “We bereiken de fysieke limieten van siliciumcomputers omdat we niet meer transistors in een kleine chip kunnen stoppen.”

Stamcelpioniers John B. Gurdon en Shinya Yamanaka ontvingen in 2012 een Nobelprijs voor het ontwikkelen van een techniek waarmee cellen kunnen worden gegenereerd uit volledig ontwikkelde weefsels zoals de huid. Het baanbrekende onderzoek stelde wetenschappers zoals Hartung in staat hersenorganoïden te ontwikkelen die werden gebruikt om levende hersenen na te bootsen en medicijnen te testen en te identificeren die risico’s kunnen vormen voor de gezondheid van de hersenen.

Hartung herinnerde zich dat hem door andere onderzoekers was gevraagd of hersenorganoïden konden denken of bewustzijn konden bereiken. De vraag spoorde hem aan om te overwegen om organoïden informatie te geven over hun omgeving en hoe ze ermee kunnen omgaan.

“Dit maakt onderzoek mogelijk naar hoe het menselijk brein werkt”, zegt Hartung, die ook mededirecteur is van het Centre for Alternatives to Animal Testing in Europe. “Omdat je het systeem kunt gaan manipuleren, dingen kunt doen die je ethisch niet kunt doen met menselijke hersenen.”

Hartung definieert organoïde intelligentie als “het reproduceren van cognitieve functies, zoals leren en sensorische verwerking, in een in een laboratorium gekweekt menselijk-breinmodel.”

De hersenorganoïden die Hartung momenteel gebruikt, zouden moeten worden opgeschaald voor OI of organoïde intelligentie. Elke organoïde heeft ongeveer het aantal cellen dat je zou vinden in het zenuwstelsel van een fruitvlieg. Een enkele organoïde is ongeveer een drie miljoenste van de grootte van het menselijk brein, wat betekent dat het gelijk is aan ongeveer 800 megabyte geheugenopslag.

“Ze zijn te klein, elk met ongeveer 50.000 cellen. Voor OI zouden we dit aantal moeten verhogen tot 10 miljoen”, zei hij.

De onderzoekers hebben ook manieren nodig om met de organoïden te communiceren om hen informatie te sturen en uitlezingen te ontvangen van wat de organoïden ‘denken’. De auteurs van het onderzoek hebben een blauwdruk ontwikkeld met tools uit bio-engineering en machine learning, samen met nieuwe innovaties. Het toestaan ​​van verschillende soorten input en output over organoïde netwerken zou complexere taken mogelijk maken, schreven de onderzoekers in het onderzoek.

“We hebben een hersen-computerinterface-apparaat ontwikkeld dat een soort EEG-kap (elektro-encefalogram) is voor organoïden, die we in een artikel hebben gepresenteerd dat afgelopen augustus is gepubliceerd, ” zei Hartung. “Het is een flexibele schaal die dicht is bedekt met kleine elektroden die zowel signalen van de organoïde kunnen oppikken als er signalen naar kunnen verzenden.”

Hartung hoopt dat er op een dag een nuttig communicatiekanaal zal zijn tussen AI en OI “waardoor de twee elkaars mogelijkheden kunnen verkennen.”

De meest invloedrijke bijdragen van organoïde intelligentie kunnen zich manifesteren in de menselijke geneeskunde, aldus de onderzoekers.

Hersenorganoïden kunnen worden ontwikkeld op basis van huidmonsters van patiënten met neurale aandoeningen, waardoor wetenschappers kunnen testen hoe verschillende medicijnen en andere factoren hierop van invloed kunnen zijn.

“Met OI zouden we ook de cognitieve aspecten van neurologische aandoeningen kunnen bestuderen,” zei Hartung. “We zouden bijvoorbeeld geheugenvorming kunnen vergelijken in organoïden die afkomstig zijn van gezonde mensen en van Alzheimerpatiënten, en relatieve tekorten proberen te herstellen. We zouden OI ook kunnen gebruiken om te testen of bepaalde stoffen, zoals pesticiden, geheugen- of leerproblemen veroorzaken.”

Hersenorganoïden kunnen ook een nieuwe manier openen om menselijke cognitie te begrijpen.

“We willen hersenorganoïden van normaal ontwikkelde donoren vergelijken met hersenorganoïden van donoren met autisme”, zei co-auteur en mede-onderzoeker Lena Smirnova, een Johns Hopkins-assistent-professor milieugezondheid en engineering, in een verklaring.

“De tools die we ontwikkelen voor biologische computers zijn dezelfde tools die ons in staat zullen stellen om veranderingen in neuronale netwerken die specifiek zijn voor autisme te begrijpen, zonder dieren te hoeven gebruiken of patiënten te benaderen, zodat we de onderliggende mechanismen kunnen begrijpen waarom patiënten deze cognitie hebben.” problemen en beperkingen, ‘zei ze.

Het gebruik van hersenorganoïden om organoïde intelligentie te creëren staat nog in de kinderschoenen. Het ontwikkelen van OI vergelijkbaar met een computer met de hersenkracht van een muis kan tientallen jaren duren, zei Hartung.

Maar er zijn al veelbelovende resultaten die illustreren wat mogelijk is. Studie co-auteur Dr. Brett Kagan, chief scientific officer bij Cortical Labs in Melbourne, Australië, en zijn team hebben onlangs aangetoond dat hersencellen kunnen leren om Pong, het videospelletje, te spelen.

“Hun team test dit al met hersenorganoïden,” zei Hartung. “En ik zou zeggen dat het repliceren van dit experiment met organoïden al voldoet aan de basisdefinitie van OI. Vanaf nu is het gewoon een kwestie van het bouwen van de community, de tools en de technologieën om het volledige potentieel van OI te realiseren.”

Het creëren van organoïden van menselijke hersenen die in staat zijn tot cognitieve functies, roept een aantal ethische vragen op, waaronder of ze bewustzijn kunnen ontwikkelen of pijn kunnen voelen, en of degenen van wie de cellen werden gebruikt om ze te maken, rechten hebben met betrekking tot de organoïden.

“Een belangrijk onderdeel van onze visie is om OI op een ethische en sociaal verantwoorde manier te ontwikkelen”, aldus Hartung. “Om deze reden werken we vanaf het allereerste begin samen met ethici om een ​​’ingebedde ethiek’-benadering vast te stellen. Alle ethische kwesties zullen continu worden beoordeeld door teams bestaande uit wetenschappers, ethici en het publiek, naarmate het onderzoek evolueert.”

Het betrekken van het publiek bij het begrijpen en ontwikkelen van organoïde intelligentie is cruciaal, schreef Julian Kinderlerer, emeritus hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit van Kaapstad in Zuid-Afrika, in een afzonderlijk gepubliceerde beleidsvisie. Kinderlerer was niet betrokken bij de nieuwe OI-studie.

“We gaan een nieuwe wereld binnen, waar de interface tussen mensen en menselijke constructies het onderscheid vervaagt”, schreef Kinderlerer. “De samenleving kan niet passief wachten op nieuwe ontdekkingen; het moet worden betrokken bij het identificeren en oplossen van mogelijke ethische dilemma’s en ervoor zorgen dat elk experiment binnen nog te bepalen ethische grenzen valt.

Door de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT te zien, gaan sommigen zich afvragen hoe dicht computers bij het slagen voor de Turing-test zijn, schrijft Gary Miller, vice-decaan voor onderzoeksstrategie en innovatie en professor milieugezondheidswetenschappen aan de Columbia University in New York City, in een apart Viewpoint-artikel dat dinsdag is gepubliceerd. Miller was niet betrokken bij de Johns Hopkins-studie.

Hoewel ChatGPT efficiënt informatie op internet kan verzamelen, kan het niet reageren op een temperatuurverandering zoals een gecultiveerd cellulair systeem dat kan, schreef hij.

“Hersenorganoïde systemen kunnen sleutelaspecten van intelligentie en gevoel vertonen”, schreef Miller.

“Dit vereist een gedegen onderzoek naar de ethische implicaties van de technologie, waarbij ethici moeten worden betrokken. We moeten ervoor zorgen dat elke stap van het proces met wetenschappelijke integriteit wordt uitgevoerd, terwijl we erkennen dat het grotere probleem de potentiële impact op de samenleving is. OI vervaagt de grens tussen menselijke cognitie en machine-intelligentie, en de technologie en biologie ontwikkelen zich met een snelheid die de ethische en morele discussies die nodig zijn, zou kunnen overtreffen. Dit opkomende veld moet een krachtige aanpak hanteren bij het aanpakken van de ethische en morele kwesties die gepaard gaan met dit soort wetenschappelijke vooruitgang en moet dit doen voordat de technologie in de morele afgrond stort.