Accuracy in Media von Adam Guillette schickte Plakatwagen an Hochschulen, um pro-palästinensische Studenten als Antisemiten zu brandmarken

Adam Guillette, dessen Organisation Accuracy in Media ein „Doxxing-Truck” an Ivy-League-Colleges, um pro-palästinensische Studenten nach dem Angriff der Hamas auf Israel als Antisemiten zu denunzieren, sagte der New York Post, sein Haus in Nordflorida sei am Freitag von einem SWAT-Team durchsucht worden.

Der Aktivist behauptete, die schwer bewaffnete Polizeieinheit habe gegen 1:30 Uhr morgens sein Haus durchsucht, als Reaktion auf einen Anruf, in dem behauptet wurde, er habe dort seine Frau mit vorgehaltener Waffe festgehalten. Er fügte hinzu, dass er sich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auf Reisen befand und erst über ein Telefon von dem Besuch erfahren hatte Anruf von den örtlichen Behörden.

Von Guillette zur Verfügung gestellte Überwachungskameraaufnahmen zeigten offenbar, wie sechs Beamte mit dem digitalen Sicherheitsschloss sein Haus betraten, nachdem niemand auf ihr Klopfen reagierte und seine Sachen durchsuchte. Er sagte der Post, jemand habe die Polizei angelogen.um (ihn) töten zu lassen” als Vergeltung für den Doxxing-Truck von AIM, der erstmals Tage nach dem Hamas-Angriff an der Harvard-Universität auftauchte und versprach, „Verdoppeln Sie unsere Anstrengungen„um pro-palästinensische Studenten und Lehrkräfte bloßzustellen.









Der mit digitalen LED-Bildschirmen bedeckte Original-Truck zeigte die Namen und Fotos von Harvard-Studenten, die angeblich einen Brief unterschrieben hatten, in dem es hieß, Israel sei „völlig verantwortlich” für den Überraschungsangriff der Hamas unter der Überschrift „Harvards führende Antisemiten“ während er den Campus der Schule in Cambridge, Massachusetts umkreiste.

Anschließend parkte es vor den Häusern der Leiter der Studentengruppen, die die Erklärung mitunterzeichnet hatten, sodass „Jeder in seiner Gemeinde sollte erfahren, wer die Antisemiten unter ihm sind“, erklärte Guillette. Eine auf dem Lastwagen angezeigte Website ermutigte die Zuschauer, E-Mails an Harvard-Treuhänder zu senden und sie zu fordern: „Gehen Sie gegen diese verabscheuungswürdigen, hasserfüllten Studenten vor„, einschließlich des sofortigen Ausschlusses und des Verbots ihrer Organisationen vom Campus.

Guillette prahlte damit, dass AIM Web-Domains für die Namen der Studentenführer gekauft habe und „Richten Sie Profilseiten ein, um die Öffentlichkeit über ihre Aktivitäten zu informieren„, wodurch diese so manipuliert werden, dass sie prominent in den Google-Suchergebnissen erscheinen. Er begründete die Belästigung damit, dass die Wohnadressen der Schüler „waren sehr leicht öffentlich zugänglich” und betonte, dass sie nur auf die Leiter von Organisationen abzielten, nicht auf deren Mitglieder.

„Schuld ist allein das Apartheidregime„, schrieb das Palästina-Solidaritätskomitee der Harvard-Universität am Tag des Hamas-Angriffs in seiner Erklärung, die von 34 Studentengruppen mitunterzeichnet wurde. Es enthielt keine hasserfüllten Äußerungen über Juden oder Israelis, sondern forderte lediglich dazu auf, „Die Harvard-Gemeinschaft soll Maßnahmen ergreifen, um die anhaltende Vernichtung der Palästinenser zu stoppen.“ Guillette argumentierte jedoch, dass es ihr nicht gelungen sei, „verurteilen die Hamas ausdrücklich„stellte offensichtlichen Antisemitismus dar.

Am Mittwoch schickte AIM einen ähnlichen Lastwagen zur Columbia University in New York City, um Studenten zu doxen, die angeblich an „eine schrecklich hasserfüllte, antisemitische Proklamation.“ Ein weiterer Lastwagen, der auf dem Campus der University of Pennsylvania in Philadelphia stationiert war, verurteilte deren Präsidentin Elizabeth Magill, weil sie der Schule im September erlaubt hatte, eine palästinensische Literaturveranstaltung auszurichten.