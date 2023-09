ORF zegt, er is meer aandacht voor Akkreditierung für Wehrschütz in Oekraïne – ORF

Wird ORF-korrespondent Christian Wehrschütz weiter aus der Ukraine messages können? Na de STANDARD-informatie kan de Oekraïne een Verlengerung von Akkreditierung en Visum des ORF-Journalisten verweigern. Wehrschütz kijkt naar de STANDAARD-druk op de pressestelle des ORF – er is een tijd in Kiev. Op ORF-niveau is het zo dat de Anträge für Verlängerung der Akkreditierung seien derzeit am Laufen, man gehe von een Verlängerung aus.