3sat, ein Gemeinschaftssender von ORF, SRG, ARD und ZDF, steht auf der Kippe: Het Duitse hervormingsplan voor ARD en ZDF is aanwezig, zodat de inhoud van 3sat volledig kan worden geïntegreerd in de Duits-Französischen Kultursender Arte übersiedeln. De belangstelling voor de ontwikkeling van zowel Duitse als Duitse wettelijke rechten betekent dat er drastisch minder Spartensender vor zijn – dat zou ook kunnen worden bereikt door ZDF Neo of One van de ARD. Gezien het belang van de werkzaamheden vinden deze ook niet in het land plaats.