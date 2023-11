Orcas versenken eine weitere Yacht in der Straße von Gibraltar

Am 31. Oktober überschwemmte eine Gruppe Schwertwale eine polnische Jacht, die in der Straße von Gibraltar unterwegs war. Nach Angaben des Betreiberunternehmens schlugen die Orcas 45 Minuten lang gegen das Ruder des Schiffes und beschädigten das Boot. Trotz Rettungsbemühungen schaffte es die Yacht nie zurück an Land und sank nahe der Einfahrt zum marokkanischen Hafen Tanger Med.