Orca-Mütter verzichten darauf, mehr Nachwuchs zu haben, um sich um ausgewachsene Söhne zu kümmern

Es ist keine Überraschung, dass Elternschaft anstrengend sein kann und oft Opfer für den Nachwuchs gebracht werden. Aber für weibliche Killerwale kann die Rolle besonders herausfordernd sein.

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass weibliche Orcas wegen ihrer Söhne möglicherweise auf weitere Nachkommen verzichten – selbst wenn sie ausgewachsen sind.

Die Forschung, die am Mittwoch in der Zeitschrift Current Biology veröffentlicht wurde, konzentrierte sich auf eine Gruppe von Orcas, die als „südliche Residenten“ bekannt sind, vor der Küste des Bundesstaates Washington und British Columbia.

Das an der Studie beteiligte Center for Whale Research überwacht die Gruppe seit 1976.

Die Art ist insofern ungewöhnlich, als Männchen und Weibchen lebenslang bei ihren Müttern bleiben. Allerdings sind die „Kosten“ der mütterlichen Versorgung bei Söhnen höher.

Michael N. Weiss, Forschungsdirektor des Zentrums und Postdoktorand an der University of Exeter, sagte in einer Pressemitteilung: „Wir wissen seit über einem Jahrzehnt, dass sich erwachsene männliche Killerwale auf ihre Mütter verlassen, um sie am Leben zu erhalten. aber es war nie klar, ob Mütter dafür etwas bezahlen.“

Die Daten zeigten laut einer Pressemitteilung „eine starke negative Korrelation zwischen der Anzahl der überlebenden entwöhnten Söhne der Weibchen und ihrer jährlichen Wahrscheinlichkeit, ein lebensfähiges Kalb zu produzieren“. Und das Ergebnis blieb gleich, egal wie alt der Sohn war.

„Das Ausmaß der Kosten, die Frauen auf sich nehmen, um ihre entwöhnten Söhne zu versorgen, war wirklich überraschend“, sagte Weiss. „Obwohl es einige Unsicherheiten gibt, ist unsere beste Schätzung, dass jeder zusätzliche überlebende Sohn die Chancen einer Frau, in einem bestimmten Jahr ein neues Kalb zu bekommen, um mehr als 50 % senkt. Dies ist ein enormer Pflegeaufwand [adult] Söhne.“

Die Forscher wissen nicht, warum sich weibliche Orcas in solchen Fällen weniger wahrscheinlich fortpflanzen, aber sie vermuten, dass das Teilen ihrer Nahrung mit ihren ausgewachsenen Söhnen bedeuten könnte, dass Mütter mit weniger auskommen müssen.

Sam Ellis, ein Tierverhaltensforscher an der Exeter University, der das Papier mitverfasst hat, sagte CNN am Donnerstag, dass sich die Art der Fürsorge der Mutter hauptsächlich um ihre Ernährung mit Chinook-Lachs dreht.

„Der wirkliche Schlüssel zu dieser Form der Pflege ist das Teilen von Nahrungsmitteln“, erklärte er. „Wir denken, dass ein Großteil der Fürsorge darin besteht, ihre erwachsenen Söhne physisch mit Nahrung zu versorgen“, sagte er, obwohl sie sie auch zur Nahrungsquelle führten.

„Eine Tochter zu haben, hat keinen Einfluss auf Ihre Fortpflanzungschancen, aber einen Sohn jeden Alters zu haben, wirkt sich negativ auf die Fortpflanzungschancen der Mutter aus“, sagte Ellis.

Dieser Befund ist laut dem Team höchst ungewöhnlich.

„Eine große Erkenntnis ist ein weiterer Beweis dafür, wie besonders (und vielleicht einzigartig) die Mutter-Sohn-Bindung bei Killerwalen ist“, sagte Weiss.

Ellis fügte hinzu: „Es gibt viele Beispiele [in mammals] der mütterlichen Fürsorge und der mütterlichen Investition in junge Nachkommen. Aber in allen Beispielen, in denen es bisher untersucht wurde, scheint diese Investition aufzuhören, sobald der Nachwuchs die Reife erreicht hat.“

„Wir wissen, dass Söhne, deren Mütter sterben, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, im nächsten Jahr zu sterben“, sagte er und fügte hinzu, dass weibliche Orcas zwar 80 Jahre alt werden können, Männchen jedoch „sehr glücklich sind, 40 zu erreichen“.

Die südlichen Bewohner sind vom Aussterben bedroht, daher könnte die Studie wichtige Auswirkungen haben, sagten die Forscher.

Ellis sagte, das Team wolle die langfristigen Auswirkungen, die die Ergebnisse auf die Orca-Walpopulationen haben könnten, eingehender untersuchen.

Luke Rendell, ein Dozent für Biologie an der St. Andrews University in Schottland, sagte gegenüber CNN, die Studie, an der er nicht beteiligt war, sei „faszinierend“.

„Es öffnet sich ein neues Fenster … [into] die Art und Weise, wie der evolutionäre Tanz zwischen den Interessen von Individuen und Genen ständig mit Ökologie und Sozialität interagiert.

„Viele werden über die Witze über bedürftige Söhne lächeln, aber ich hoffe auch, darüber nachzudenken, ob die Parallelen bei diesem langlebigen und hochsozialen Säugetier tiefer gehen. Diese Erkenntnisse sind nur durch engagierte Langzeitstudien möglich, die von Forschungsförderern oft unterschätzt werden.“