Orbán wil het Oekraïnebeleid van de EU opblazen

De Hongaarse premier wil de toetredingsonderhandelingen met Oekraïne blokkeren. Of maakt hij zich zorgen over het vrijkomen van miljarden aan hulp vanuit Brussel?

De Hongaarse premier Viktor Orban tijdens zijn herverkiezing als partijleider van de Fidesz op 18 november. Szilard Koszticsak / AP

Volgens zijn critici is Viktor Orbán een sloper van de liberale democratie. Bewonderaars zien hem als een ‘held van de vrijheid’ (Roger Köppel over Orban). Maar de Hongaarse premier vergelijkt zichzelf met een slimme vogel. Elke keer voert hij een ‘pauwendans’ uit om zijn tegenstanders in de val te lokken zonder van zijn eigen koers af te wijken – zo omschreef Orban ooit zijn onderhandelingstactieken ten aanzien van de EU.

Als het om het Oekraïne-beleid ging, steunde de Hongaar lange tijd de sancties tegen Rusland. Maar hij maakte uitzonderingen, zoals in het geval van het olie-embargo. Of hij dwong Brussel tot correcties toen de maatregelen zijn goede relaties met Vladimir Poetin in gevaar brachten. De orthodoxe patriarch en Kremlin-aanhanger Kirill werd op aandringen van Orbán van de sanctielijst geschrapt.

Chantagemanoeuvres?

Het is echter niet langer voldoende voor Orbán om de sancties uit te stellen. Hij dreigt alle steun aan Oekraïne te blokkeren, inclusief wederopbouwhulp ter waarde van 50 miljard euro. Orban wil ook een veto uitspreken over de toetredingsonderhandelingen met Kiev. Daarom schreef hij vorige week een brief aan EU-raadsvoorzitter Charles Michel.

De lidstaten, zo zegt het rapport, moeten een “strategische discussie” voeren over hun Oekraïne-beleid. Je moet je afvragen of het doel van een militaire overwinning op Rusland nog realistisch is. Als een dergelijk debat niet wordt gevoerd, zullen er op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders geen besluiten worden genomen over financiële hulp, toetredingsgesprekken en sancties.

Orban heeft deze vraag al lang voor zichzelf beantwoord: hij gelooft niet langer dat de Oekraïners militair succes kunnen behalen. Hij gelooft niet dat Oekraïne lid wordt van de EU. Het land is “lichtjaren” verwijderd van lidmaatschap, zei Orbán, slechts enkele dagen nadat de Commissie had aanbevolen om in november toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en Moldavië te openen.

Een grote meerderheid van de staatshoofden en regeringsleiders wil de aanbeveling opvolgen tijdens de komende EU-top op 14 en 15 december. Maar de lidstaten moeten unaniem beslissen over hun uitbreidingsbeleid. Geschrokken maakte raadsvoorzitter Michel bekend dat hij maandag naar Boedapest zou afreizen. Het gaat erom met de Hongaarse premier te onderhandelen over zijn bedenkingen en de EU een “groot fiasco” te besparen, zegt een functionaris.

Maar wat wil de ‘pauwendanser’ Orban? Gaat het over kwesties van politiek geloof, over zijn betrekkingen met Poetin of vooral over bevroren EU-fondsen? De Commissie houdt nog steeds ongeveer 28 miljard euro in waar Hongarije recht op heeft uit het Cohesiefonds en het Corona Herstelfonds. Ze mogen alleen worden vrijgelaten als de Fidesz-regering haar beloften nakomt om de rechtsstaat te handhaven en corruptie te bestrijden, aldus Brussel.

Orban, die enkele cosmetische hervormingen heeft doorgevoerd, is van mening dat zijn land aan alle eisen voldoet. Nu wil hij uiteraard de vrijgave van de betalingen afdwingen met zijn vetodreigingen. En dat zou kunnen werken omdat Brussel liever unanieme beslissingen neemt ten gunste van Oekraïne en de erosie van de rechtsstaat in Hongarije als een secundair probleem beschouwt.

Als teken van goede wil heeft de Commissie vorige week aanbevolen 900 miljoen euro vrij te maken aan Hongarije. Het gaat om geld uit het ontwikkelingsfonds dat moet worden ingezet voor de energietransitie. ‘Repower-EU’ is de naam van het programma waarmee de lidstaten – wat een ironie – hun energieafhankelijkheid van Rusland moeten verminderen.

Orban had nog maar een paar weken geleden een ontmoeting met Poetin en onderhandelde onder meer over een contract met het Russische nucleaire bedrijf Rosatom. Het gaat om de uitbreiding van de Hongaarse kerncentrale Paks, waarvoor Moskou een lening van 10 miljard euro wil verstrekken. Hongarije blijft ook aardgas en olie uit Rusland kopen.

Von der Leyen ongewenst

De ontmoeting met Poetin voedde opnieuw het vermoeden dat Orbán onder de invloed van Moskou staat. In toespraken op de Hongaarse staatsradio beschuldigt hij het Westen regelmatig van medeplichtigheid aan de oorlog in Oekraïne. Europa, zo eist hij, moet eindelijk zijn betrekkingen met Rusland normaliseren.

Michel moet tijdens zijn reis naar Hongarije een idee krijgen van hoe ideologisch gehard de fronten zijn. Onlangs hingen er door het hele land posters met daarop Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, en Alex Soros, de zoon van de in Hongarije geboren beursmiljardair George Soros, met de boodschap: “Laat je niet wij doen hun bieddans!“

Von der Leyen, die vier jaar geleden met de stemmen van de Hongaarse Fidesz tot hoofd van de Commissie werd gekozen, is niet welkom in Boedapest. Volgens ingewijden zou Orbán zijn instemming met de steun aan Oekraïne afhankelijk hebben gesteld van de voorwaarde dat de Duitser geen tweede ambtstermijn in Brussel zou krijgen.