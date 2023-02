Het bewind van Opvolging HBO loopt ten einde.

Jesse Armstrong, maker van de bekroonde HBO-show, bevestigde dat het komende vierde seizoen het laatste van de show zal zijn. “Er zit een belofte in de titel Succession. Ik had nooit gedacht dat dit voor altijd zou kunnen doorgaan. Het einde is altijd een beetje aanwezig in mijn gedachten geweest. Vanaf seizoen twee heb ik geprobeerd te denken: is het de volgende? , of die daarna, of is het die daarna?” Armstrong vertelde de New Yorker.

Hij vervolgde: “Ik kwam samen met een paar van mijn collega-schrijvers voordat we begonnen met het schrijven van seizoen vier, rond november, december 2021, en ik zei min of meer:” Kijk, ik denk dat dit het misschien zou moeten zijn. denk je?’

“En we speelden verschillende scenario’s uit: we zouden een paar korte seizoenen kunnen doen, of nog twee seizoenen. Of we zouden eeuwen kunnen doorgaan en de show in iets heel anders veranderen, en een meer slank, freewheelend soort leuke show worden, waar er goede weken en slechte weken zouden zijn. Of we zouden iets gespierder en completer kunnen doen, en een beetje sterk naar buiten gaan. En dat was absoluut altijd mijn voorkeur. “

HBO gaf geen verklaring, maar bevestigde het nieuws.

De opvolging draait om leden van de familie Roy die vechten om controle over het entertainmentimperium van hun zieke vader. Naast talloze prijzen won de show de beste dramaserie in 2020 en 2022 bij de Emmy’s.

In de serie spelen Hiam Abbass, Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin, Peter Friedman, Natalie Gold, Matthew Macfadyen, Alan Ruck, Sarah Snook en Jeremy Strong.

Seizoen 4 van Succession staat gepland voor première op HBO op 26 maart.