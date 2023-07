Es ist hell und dann ist da hell. Die meisten Projektoren der Mittel- und Oberklasse sind heutzutage „hell“, zumindest im Vergleich zu denen von vor ein paar Jahren. Die kleineren, tragbareren Modelle sind sicherlich nicht hell, sodass wir eine recht vernünftige Beurteilung vornehmen können. In den vielen Jahren, in denen ich Projektoren getestet habe, haben nur eine Handvoll Projektoren jemals mehr als 200 Nits auf meiner 102-Zoll-Leinwand mit 1,0-Gain ausgegeben. Als Referenz: Ein HDR-fähiger Fernseher kann 1.000 Nits oder mehr erzeugen. Der Optoma UHD38x ist der dritte Projektor, der in diesem Jahr die Erwartungen in dieser Kategorie übertrifft.

8.1 Optoma UHD38x Wie Außergewöhnlich hell

Keine Bewegungsunschärfe

Präzise Farben Gefällt mir nicht Das Kontrastverhältnis ist durchschnittlich

Einige Probleme mit HDR

Lampenbasiert

Es scheint also, dass sich die Zeiten, wie man so schön sagt, ändern. Letztes Jahr hat kein Projektor, den ich getestet habe, die 200er-Marke erreicht, und im Jahr 2021 nur noch einer. Vielleicht genauso interessant ist, dass der Optoma der erste Projektor ist, den ich gemessen habe, der zu dieser Lichtleistung fähig war und kein Epson 3LCD. Das bedeutet auch, dass dies der erste DLP-Projektor ist, den ich getestet habe und der so hell ist.

Vielleicht muss ich mich also auf das, was ich „hell“ nenne, „neu kalibrieren“. Vielleicht werden eines Tages alle Projektoren so intensiv sein. Heute jedoch nicht, deshalb geben wir dem UHD38x trotzdem ein großes Lob. Zusätzlich zu seiner beeindruckenden Lichtleistung ist es auch 4K und da es DLP ist, fehlt es an Bewegungsunschärfe. Darüber hinaus gibt es ein paar Mängel, die Sie aufgrund des Preises vielleicht verzeihen können. So funktioniert es.

Einige beeindruckende Spezifikationen

Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel

3.840 x 2.160 Pixel HDR-kompatibel: Ja

Ja 4K-kompatibel: Ja

Ja 3D-kompatibel: Ja

Ja Lumen-Spezifikation: 4.000

4.000 Zoomen: Handbuch, 1,1x

Handbuch, 1,1x Objektivverschiebung: NEIN

NEIN Lampenlebensdauer: 4.000 (Hellmodus), 15.000 (Dynamischmodus)

Der 4K UHD39x ist, wie man es von einem modernen 4K-Beamer erwarten würde, HDR-kompatibel. Wie die meisten Projektoren jedoch Mit HDR ist das nicht wirklich möglich. Es ist in Ordnung, obwohl es in hellen Glanzlichtern einige Streifen gibt. Es gibt auch 3D-Kompatibilität für die wenigen Leute, die sich noch für 3D interessieren.

Wie bei den meisten Single-Chip-DLP-Projektoren gibt es nur einen geringen Zoom und keinen Lens-Shift. Projektoren wie die BenQ HT2080 stellen eine seltene Ausnahme dar, wenn auch nur in geringer Menge. Wenn Sie mehr Flexibilität bei der Platzierung wünschen, müssen Sie sich für das Nicht-DLP-Modell entscheiden Epson Heimkino 2350.

Der gesamte vordere Teil des Objektivs stellt den Fokus ein. Geoffrey Morrison/CNET

Mit einer Nennleistung von 4.000 Lumen würde der UHD38x mit ziemlicher Sicherheit hell sein. Spezifikationen sind jedoch nur Spezifikationen. Der hellste Projektor, den wir bisher getestet haben, der Epson CO-FH02, wird mit „nur“ 3.000 bewertet. Ich habe 1.913 Lumen gemessen, was immer noch ausgezeichnet ist. Wenn Ihnen ein grünliches, weniger präzises Bild nichts ausmacht, können Sie im hellen Bildmodus beeindruckende 3.018 Lumen erzielen.

Trotz der beeindruckenden Lichtleistung gibt Optoma an, dass Sie 4.000 Stunden Zeit haben, bevor Sie die Lampe austauschen müssen. Das ist im hellsten Modus. Wenn Sie vier Stunden am Tag fernsehen, bedeutet das, dass die Lampe etwa alle drei Jahre ausgetauscht werden muss. Wenn Sie jedoch in den dynamischen Modus wechseln, der die Lampenstärke je nach dem, was Sie ansehen, ändert (dunkler für dunklere Szenen), erhalten Sie beeindruckende 15.000 Stunden. Das sind mehr als 10 Jahre, was ich persönlich als Lebensdauer eines solchen Projektors bezeichnen würde.

Die Vor- und Nachteile

Zwei HDMI-Eingänge, optische und analoge Audioausgänge sowie USB, ein 12-Volt-Trigger und RS-232. Geoffrey Morrison/CNET

HDMI-Eingänge: 2

2 USB-Anschluss: 1 (1,5A)

1 (1,5A) Audioausgang: 3,5 mm analog, optisch

3,5 mm analog, optisch Internet: Keiner

Keiner Kontrolle: RS-232, 12 V

RS-232, 12 V Fernbedienung: Von hinten beleuchtet

Beide HDMI-Eingänge sind 4K 60-fähig, was mehr als ausreichend ist, da ich davon ausgehen würde, dass die meisten Leute nur ein HDMI-Kabel an einen solchen Projektor anschließen und ihre Quellen mit einem Receiver oder einer Soundbar umschalten.

Wenn Sie ein traditionelleres Heimkino mit Steuerungssystem haben, gibt es sowohl RS-232 als auch einen 12-Volt-Ausgang. Der USB-Anschluss gibt 1,5 Ampere ab, was ausreichen sollte, um einen Streaming-Stick mit Strom zu versorgen, wenn Sie verrückt genug sind, einen direkt anzuschließen. Wenn Sie diesen Weg einschlagen, können Sie über optische oder analoge 3,5-mm-Audioausgänge eine Verbindung zu einem Lautsprecher oder einer Soundbar herstellen. Es gibt auch einen kleinen 10-Watt-Lautsprecher, der wie alle Lautsprecher dieser Art am besten nur als Backup-Option verwendet wird.

Die kleine Fernbedienung ist hell hinterleuchtet und bietet direkten Zugriff auf jeden Eingang und mehrere wichtige Bildqualitätseinstellungen.

Vergleiche der Bildqualität

Es gibt keinen Lens-Shift und nur einen geringen Zoom. Geoffrey Morrison/CNET

Der JMGO N1 Ultra ist mit seinem kardanischen Design etwas seltsam. Es ist angetrieben durch Laser, und bietet eine ähnliche Lumenleistung für mehr Geld. Es handelt sich hier um ein Beispiel für ein „Next-Gen“-Design. Epson und BenQ kosten ungefähr den gleichen Preis wie Optoma und sind die traditionelle Konkurrenz. Der Epson ist ebenfalls 4K, der BenQ jedoch nicht. Beides sind hervorragende Projektoren. Ich habe das Optoma in dessen Testbericht mit dem JMGO verglichen. Ich habe BenQ, Epson und Optoma an einen Monoprice 1×4-Verteilverstärker angeschlossen und sie nebeneinander auf einem 102-Zoll-Bildschirm mit 1,0 Verstärkung betrachtet.

Trotz der ähnlichen Spezifikationen sieht der JMGO besser aus als der Optoma, mit besseren Farben und einem besseren Kontrastverhältnis. Es kommt auch besser mit HDR zurecht, da das Optoma in Bereichen mit hoher Helligkeit einige Streifen aufweist. Es ist nicht besonders auffällig, aber der JMGO hat es nicht. Der JMGO weist jedoch aufgrund der Laserlichtquelle ein paar kleine Flecken auf, aber ich glaube nicht, dass die meisten Leute es bemerken oder sich darum kümmern würden. Es ist ein viel Allerdings ist es teurer und sein einzigartiges Gimbal-Design scheint für die meisten Setups unnötig zu sein.

Epson, BenQ und Optoma liegen alle nur wenige hundert Dollar voneinander entfernt, sehen aber ganz anders aus. Aus videophiler Sicht sieht der BenQ von allen dreien am besten aus. Seine Farben sind genauer. Gras sieht beispielsweise natürlicher aus. Obwohl es nur 1080p ist, sieht es immer noch so detailliert aus, dass man den Unterschied in der Auflösung nur bei Nahaufnahmen von Gesichtern wirklich bemerkt. Das Optoma ist mit DLP ausgestattet und verfügt über keine Bewegungsunschärfe und sieht in dieser Gruppe am detailliertesten aus. Es ist jedoch kein großer Unterschied.

Die Fernbedienung verfügt über eine helle Hintergrundbeleuchtung und bietet direkten Zugriff auf zahlreiche Einstellungen. Geoffrey Morrison/CNET

Das Kontrastverhältnis des BenQ ist besser, am deutlichsten fällt es bei den dunkleren Letterbox-Balken mit 2,35:1 auf Seitenverhältnis Filme. Der Optoma liegt jedoch nicht wesentlich zurück. Ich habe beim BenQ ein durchschnittliches Kontrastverhältnis von etwa 1380:1 gemessen, was weit über dem Durchschnitt liegt, und etwa 770:1 beim Optoma, was ungefähr dem Durchschnitt der von mir getesteten Projektoren entspricht. Der Epson hinkt den beiden anderen deutlich hinterher. Bei 348:1 ist das Bild weitaus verwaschener und die Schwarztöne deutlich grauer.

Wo sich der konkurrenzfähige Epson auszeichnet, ist die atemberaubende Lichtleistung, und während seine Leistung in dieser Hinsicht es ihm ermöglicht, mit dem BenQ mitzuhalten, liegt der Optoma hier nicht weit dahinter. Die 2075 Lumen des Epson sind nicht heller als die des Optoma 1913. Beide können problemlos einen 100-Zoll-Bildschirm mit einem hellen Bild füllen und könnten einen 150-Zoll-Bildschirm bewältigen und trotzdem gut anzusehen sein.

Das heißt, der BenQ ist immer noch die Wahl für Puristen. Es ist ungefähr so ​​perfekt wie aus dem Lehrbuch, wie man es im Bereich unter 1.000 US-Dollar finden kann. Der Optoma liegt in puncto Farbe und Kontrast nahe beieinander und überzeugt mit höherer Auflösung und beeindruckender Helligkeit.

Budget-Helligkeit

Ich würde empfehlen, es an der Decke zu montieren. Vorne rechts (links, wie Sie es hier sehen) gibt es viel Wärme ab. Wenn man vor diesem Lüftungsschlitz sitzt, wird es warm. Geoffrey Morrison/CNET

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels lag der Preis des UHD38x seit Wochen bei 1.100 US-Dollar, was einem Rückgang gegenüber dem ursprünglichen Listenpreis von 1.400 US-Dollar entspricht. Damit steht es quasi im direkten Vergleich mit dem Epson HC2350 und dem BenQ HT2060, den beiden Spitzenreitern in dieser Preisklasse. Der Epson ist ein solider Projektor, aber seine Stärken werden vom Optoma fast erreicht oder sogar übertroffen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es auch teurer. Der BenQ bleibt meine erste Wahl, sowohl wegen seiner hervorragenden Bildqualität als auch wegen der Tatsache, dass er der günstigste der drei ist. Es ist auch flexibler in der Platzierung, mit einem besseren Zoom und einem geringen Lens-Shift.

Es gibt jedoch einiges zu sagen über jede Menge Licht, und der OptomaUHD38x hat es in Hülle und Fülle. Kein Projektor verträgt viel Umgebungslicht, aber der Optoma wäre mit ein paar eingeschalteten Lichtern sicher besser zu erkennen als der BenQ. Wenn Sie einen wirklich riesigen Bildschirm (über 150 Zoll) wünschen oder haben oder Helligkeit und Auflösung Vorrang vor allem anderen haben, ist der UHD38x ein tolles Angebot.