Oppositionsführer Fayulu: ″Kongo wird in Ruhe gelassen!″ | Afrika | DW

Der Oppositionspolitiker Martin Madidi Fayulu verlor bei der Präsidentschaftswahl 2018 gegen Felix Tshisekedi. Er zog bis vors Verfassungsgericht, das die Beschwerde der Opposition gegen das amtliche Ergebnis abwies. Er wird sich im nächsten Jahr zur Wiederwahl stellen.

DW: Die Demokratische Republik Kongo (DRC) leidet unter einer Krise, die M23-Rebellen terrorisieren das Land. Können Sie uns mehr über die Situation vor Ort erzählen?

Martin Madidi Fayulu: Die M23 sind keine Rebellen, sie sind Ruander, die aus Ruander kommen [Ruandas Präsidenten Paul] Kagame wurden in den Kongo geschickt, um das Land zu destabilisieren. Sein Ziel ist es, Teile des Kongo zu beherrschen, um an kongolesische Bodenschätze zu kommen. Er will Kongolesen vertreiben und stattdessen Ruander dort ansiedeln. Dieser Krieg wurde von Kagame und Uganda verursacht.

Aber seit der Gründung der M23-Bewegung sind mehr als zehn Jahre vergangen. Warum hat es so lange gedauert, bis die kongolesische Regierung diese Krise angegangen ist?

Weil alle Regierungen in der Demokratischen Republik Kongo von Kagame installiert wurden. [Kongos früherer Präsident Joseph] Kabila wurde von Kagame eingesetzt. Und als Kabilas Amtszeit zu Ende ging, versuchten sie, ihn zu ersetzen. Und weil sie keinen direkten Kandidaten von Kabila nehmen konnten, haben sie einen Deal zwischen Kagame, Kabila und Felix Tshisekedi ausgehandelt – und deshalb ist Tshisekedi heute Präsident. Und dann ist da noch die Armee, in der viele Ruander für Kagame arbeiten. All dies macht es schwierig, diese Krise zu lösen.

Tshisekedi wurde zum Sieger der Wahlen erklärt – diese Entscheidung wurde später vom Verfassungsgericht bestätigt

Wenn Sie heute Präsident wären, was würden Sie im Vergleich zu Präsident Tshisekedi anders machen?

Erstmal Korruption stoppen! Setze dann eine starke, gut ausgebildete Armee ein und schicke sie in die Schlacht. Ich würde eine Militärbasis in der Nähe von Beni an der Nordgrenze des Kongo errichten. Und dann würde ich die Leute wissen lassen, was wirklich vor sich geht, mit der Weltgemeinschaft sprechen und Kagame öffentlich verurteilen. Ich würde zu den Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union und der Europäischen Union, zu Ländern wie Deutschland und Frankreich sprechen und sagen, dass wir Frieden brauchen. Sie müssen wie im Fall der Ukraine handeln, wo Sie auch [Russland] verurteilt. Wir im Kongo haben auch ein Problem und niemand verurteilt Ruanda. Warum nicht?

Die US-Botschaft in Kinshasa hat angesichts der Proteste eine Sicherheitswarnung für die nächsten zwei Tage herausgegeben. Haben Sie Informationen darüber? Bisher ist unklar, warum diese Proteste stattfinden.

Die Kongolesen wollen ihr Land schützen. Sie demonstrieren, um zu sagen, dass wir gegen Ruanda sind; Ruanda sollte seine Bevölkerung, die M23, aus dem Land zurückziehen. Ich selbst werde nach Kinshasa zurückfahren und meine Reise in Europa nun vorzeitig beenden. Es ist kein Protest, es ist eine Demonstration. Wir sagen, dass die Welt verstehen muss, dass Ruanda und Uganda die Demokratische Republik Kongo angegriffen haben – und dies verurteilen muss.

Bei früheren Protesten haben jüngere Kongolesen Russland zum Eingreifen aufgefordert. Glauben Sie, dass Russland in irgendeiner Weise helfen kann?

Nein, ich denke, wir Kongolesen müssen uns selbst helfen. Es geht nicht darum, jemanden um Hilfe zu bitten. Der Punkt ist, dass die internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen, zu der wir gehören, Sanktionen gegen Ruanda und Uganda verhängen muss. Sie töten Kongolesen, mehr als zehn Millionen Kongolesen wurden bereits getötet. Mehr als sechs Millionen Kongolesen sind derzeit im eigenen Land auf der Flucht. Warum interessiert es niemanden, aber alle reden über die Ukraine? Ja, wir müssen über die Ukraine reden. Aber gleichzeitig reden alle davon, dass der Kongo den Regenwald hat, der Kongo hat Kupfer, Kobalt, Lithium, all diese Bodenschätze. Diese Rohstoffe werden für die Energiewende benötigt. Und doch bleibt der Kongo allein!

Die nächsten Wahlen im Kongo finden 2023 statt. Sie sind Teil der Opposition. Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Regierung Tshisekedi bisher geschlagen?

Nein, ich bin nicht hier, um zu kommentieren, was Tshisekedi getan hat. Aber er ist gescheitert. Er hat keine Autorität, er kann das Land nicht führen. Jeder weiß, dass er nicht zur Schule gegangen ist, keinen Tag in seinem Leben gearbeitet hat. Dies ist der erste Job, den Kabila ihm gegeben hat, weil er es schaffen kann. Dieser Ort ist voller Korruption. Er bevorzugt seine Freunde, die reicher werden, während das Land immer ärmer wird.

Werden Sie noch einmal für die Wahlen kandidieren?

Ja, weil die Kongolesen wollen, dass ich mich zur Wahl stelle. Ich denke, das bin ich ihnen schuldig. Es sei denn, sie sagen, sie brauchen mich nicht mehr.

Sie glauben immer noch, Sie hätten die Wahl 2018 gewonnen. Unter welchen Bedingungen werden die nächsten Wahlen transparent sein?

Voraussetzung ist, dass alle Teilnehmer den Spielregeln zustimmen. Dass wir uns auf eine Wahlkommission einigen, auf ein Wahlgesetz, das die Wahltermine so festlegt, dass die Sicherheit der Wahl gewährleistet ist. Deshalb reise ich um die Welt, debattiere mit Kongolesen, mit Mitgliedern westlicher Regierungen. Die Demokratische Republik Kongo ist ein wichtiges Land der Welt und dieses Land braucht Hilfe. Wir haben jetzt eine Diktatur und die Welt braucht Demokratie mit guten, unabhängigen und glaubwürdigen Wahlen.

Das Interview wurde von Josephine Mahachi geführt.

Dieses Interview wurde aus dem Englischen adaptiert, gekürzt und sprachlich geglättet.