Die Polizei von Bangladesch hat den Oppositionsführer Mirza Fakhrul Islam Alamgir und zahlreiche führende Parteimitglieder wegen Mordes an einem Polizisten angeklagt, der bei Protesten gegen die Regierung getötet wurde.

„Mindestens 164 Mitglieder der Bangladesh Nationalist Party (BNP), darunter Mirza Fakhrul Islam Alamgir, wurden des Mordes an dem Polizisten beschuldigt“, sagte der Polizeibeamte Salahuddin Mia am späten Sonntag.

Zuvor hatte Habibur Rahman, Kommissar der Stadtpolizei von Dhaka, bestätigt, dass Alamgir „zum Verhör festgehalten“ worden sei.

Die Anklage bezieht sich auf die Gewalt am Samstag, bei der ein Polizist und ein Demonstrant getötet und mindestens 26 Polizeikrankenwagen in Brand gesteckt oder beschädigt wurden.

Bei den Zusammenstößen am Samstag wurden ein Beamter und ein Demonstrant getötet Bild: Mohammad Ponir Hossain/REUTERS

Der 75-Jährige ist Generalsekretär der Bangladesh Nationalist Party (BNP). Er sei von seinem Wohnsitz in der Hauptstadt Dhaka abgeholt worden, sagte der Oppositionsparteifunktionär Shairul Kabir.

Der Protest wird gewalttätig

Die BNP kündigte am Sonntag einen landesweiten Generalstreik an, nachdem sie eine Massendemonstration gegen die Regierung von Premierministerin Sheikh Hasina abgesagt hatte. Bei den Protesten am Samstag kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, mehr als 100.000 Anhänger der Opposition versammelten sich in der Hauptstadt.

Zu Beginn des Streiks am Sonntag kam es an mindestens drei Orten außerhalb von Dhaka zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei, wie der Privatsender Channel 24 berichtete. Die Polizei feuerte Tränengas und Gummigeschosse ab, um die Menschen in den Distrikten Comilla, Sylhet und Bogra auseinanderzutreiben.

Die BNP und ihre Verbündeten fordern Hasinas Rücktritt. Sie wollen, dass einer überparteilichen Übergangsregierung die Macht übertragen wird, die bevorstehenden Parlamentswahlen zu überwachen.

Alamgir leitet die Partei seit der Verhaftung und Inhaftierung der ehemaligen Premierministerin Khaleda Zia.

Hasina, die Tochter des Gründungsführers des Landes, ist seit 15 Jahren an der Macht. Ihrer Regierung wird vorgeworfen, bei außergerichtlichen Zusammenstößen Oppositionelle festgenommen und Aktivisten getötet zu haben.

