In Pakistan Der ehemalige Außenminister und Vizepräsident der Oppositionspartei PTI, Shah Mahmood Qureshi, wurde festgenommen. Das teilte die Partei am Samstag auf der Online-Plattform X mit, die zuvor Twitter hieß. Qureshi wurde nach einer Pressekonferenz in seiner Residenz in der Hauptstadt Islamabad unter hoher Polizeipräsenz in Gewahrsam genommen. „Die Rechtsstaatlichkeit und die Meinungsfreiheit wurden in Pakistan vollständig abgeschafft“, kritisierte die PTI.

Das sagte der amtierende Innenminister Sarfraz Bugti in einer Erklärung vor Journalisten Festnahme erfolgte im Zusammenhang mit einer Wire-Meldung. Bei einem Telegramm handelt es sich um verschlüsselte Telegramme zur Übermittlung vertraulicher diplomatischer Nachrichten. In der Erklärung heißt es auch, dass es offizielle Ermittlungen gegen den PTI-Chef und ehemaligen Premierminister Imran Khan und einige seiner Parteikollegen gebe, nachdem Informationen aus dem Bericht illegal weitergegeben worden seien.

Wie ein Sprecher der PTI gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, wurde am Sonntag auch der PTI-Politiker und ehemalige Planungsminister Asad Umar festgenommen.

Drei Jahre Haft für den Oppositionsführer

Seit Monaten tobt ein Machtkampf zwischen der pakistanischen Regierung Premierminister Shehbaz Sharif und Oppositionsführer Khan. Der ehemalige Cricket-Star wurde Anfang August in einem Korruptionsprozess inhaftiert und zu drei Jahren Haft verurteilt. Beobachter vermuten politische Gründe.

Am Freitag gab die Wahlkommission des Landes bekannt, dass die für Herbst geplanten Parlamentswahlen verschoben würden. Informierte Kreise in Islamabad sogar mit einer Verzögerung bis zum Frühjahr 2024 rechnen. Das PTI kündigte daraufhin an, rechtliche Schritte gegen die Verzögerung einzuleiten.

