Twee oppositieleiders in het Lagerhuis ontslaan de nieuw benoemde speciale rapporteur voor buitenlandse verkiezingsinmenging als een “familievriend” van de premier en blijven druk uitoefenen op de regering om een ​​openbaar onderzoek uit te schrijven.

Premier Justin Trudeau heeft woensdag voormalig gouverneur-generaal David Johnston benoemd tot speciale rapporteur voor buitenlandse verkiezingsinmenging tijdens de laatste twee federale verkiezingen.

Volgens een persbericht van de regering heeft Johnston de taak om naar het bewijsmateriaal te kijken en “aanbevelingen te doen over het beschermen en versterken van het geloof van Canadezen in onze democratie”.

Die aanbevelingen kunnen een openbaar onderzoek omvatten. De liberale regering heeft gezegd dat ze zich aan die aanbeveling zal houden als Johnston die doet.

De benoeming van voormalig gouverneur-generaal David Johnston tot speciale rapporteur voor inmenging in verkiezingen wordt bekritiseerd door de conservatieve en blokpartijen. (Sean Kilpatrick/Canadese pers)

Maar de leiders van de Conservatieven en Bloc Québécois maakten donderdag bekend dat ze denken dat Johnston te nauw verbonden is met Trudeau.

“Trudeau heeft een vriend van de familie, een oude buurman van het huisje en lid van de door Peking gefinancierde Trudeau Foundation, benoemd tot onafhankelijke rapporteur over de inmenging van Peking”, zei conservatieve leider Pierre Poilièvre in een mediaverklaring.

‘Wees echt. Trudeau moet een einde maken aan zijn dekmantel. Roep een openbaar onderzoek op.’

Bloc Québécois-leider Yves-François Blanchet zei woensdag tegen verslaggevers in Ottawa dat hoewel hij “niets tegen” Johnston persoonlijk heeft, de premier “iemand moet kiezen die niet met name een vriend van de familie is.”

“Ik accepteer niets anders dan een openbaar onafhankelijk onderzoek, waarvan het management door het parlement is gekozen. Niets anders”, voegde hij eraan toe.

Recente mediaberichten hebben beweerd dat China stappen heeft ondernomen om ervoor te zorgen dat een liberale minderheidsregering in 2021 wordt teruggestuurd en dat bepaalde conservatieve kandidaten werden verslagen.

Andere rapporterende vermeende inlichtingenfunctionarissen waarschuwden Trudeau dat de Chinese inmengingscampagne onder meer de financiering omvatte van een “clandestien netwerk van ten minste 11 federale kandidaten die meedoen aan de verkiezingen van 2019”.

Na de benoeming van Johnston merkten een aantal oppositieleden op dat hij verbonden was met de Trudeau Foundation, die vermeldt de speciale rapporteur als lid . De stichting heeft onlangs aangekondigd dat het $ 200.000, dat het meer dan zeven jaar geleden ontving, zou terugbetalen vanwege mogelijke banden met Peking.

Tijdens een persconferentie donderdag zei NDP-leider Jagmeet Singh dat hij gelooft dat Johnston een “onpartijdig” persoon van “integriteit” is en dat hij erop vertrouwt dat hij het werk doet.

Hij hield echter vol dat het mandaat van Johnston als speciaal rapporteur het beantwoorden van “de fundamentele vragen die Canadezen hebben” zou moeten omvatten.

“Wat wist de premier, wanneer wist hij ervan en wat deed hij eraan, als het gaat om buitenlandse inmenging?” hij zei.

Singh zei nogmaals dat hij vindt dat de regering een openbaar en onafhankelijk onderzoek naar verkiezingsinmenging moet starten.

In een interview met CBC News op donderdagochtend zei Lori Turnbull, directeur van de school voor openbaar bestuur en universitair hoofddocent politieke wetenschappen aan de Dalhousie University, dat de associatie van Johnston met de Trudeau Foundation ongetwijfeld ter sprake zou komen.

“Als je naar het persbericht van de regering kijkt, kost het veel moeite om te zeggen dat deze man door de regering-Harper is aangesteld als gouverneur-generaal, om te werken aan de Oliphant-commissie, dus hij is op geen enkele manier een soort liberaal. hacken,’ zei ze.

“Als er een eenhoorn in de wereld is die absoluut geen kritiek op hem zou hebben, dan denk ik dat die persoon niet geïnteresseerd was.”

Het kabinet van de premier zegt in het persbericht dat alle partijen zijn geraadpleegd over de benoeming van Johnston, maar niet in welke mate.