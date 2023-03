De regering van Ecuador’s president Guillermo Lasso heeft de ‘destabilisatie’-poging van de vergadering aan de kaak gesteld

Een groep wetgevers van de Ecuadoriaanse oppositie heeft een formeel verzoek tot afzetting ingediend tegen president Guillermo Lasso, wegens vermeende afpersing en verduistering van openbare bedrijven. Een eerdere poging om de conservatieve politicus af te zetten in juni leverde niet het vereiste aantal stemmen op nadat de leider de onderhandelingen met inheemse demonstranten had afgebroken.

De petitie, die donderdag werd gepresenteerd, werd ondertekend door 59 assemblageleden van de Union for Hope (UNES), sociaal-christelijke en democratisch-linkse partijen.

“De president is politiek verantwoordelijk voor misdaden van afpersing en verduistering”, verklaarde wetgever Viviana Veloz van de UNES-partij van voormalig president Rafael Correa tijdens de zitting van de Nationale Vergadering. “In deze beschuldiging zal worden aangetoond hoe president Guillermo Lasso Mendoza deelnam aan een structuur van corruptie om voordelen voor zichzelf en anderen te verkrijgen.”









Mocht het afzettingsproces de laatste fase bereiken, dan moeten 92 van de 137 wetgevers van de Assemblee ondertekenen om het te laten slagen, en het rechtssysteem moet ook vaststellen “gerechtelijke verantwoordelijkheid” om Lasso te verwijderen. Veloz zei dat ze vertrouwen had in wetgevende steun omdat er “overvloedig‘ bewijs om de beweringen te staven.

De regering van Lasso heeft de poging tot afzetting afgewezen als een “destabilisatie‘poging van de Vergadering. “Dit verzoek mist volledig de politieke en juridische elementen die een proces tegen de president zouden ondersteunen”, aldus het bestuur.

Eerder deze week heeft de wetgevende macht een reeks documenten vrijgegeven met betrekking tot onderzoeken naar corruptie bij openbare bedrijven, in een poging Lasso af te zetten, hoewel de namen van de president en zijn familie naar verluidt niet in de documenten voorkomen.

De Vergadering keurde eerder deze maand een rapport goed waarin Lasso werd beschuldigd van het uitdelen van pruimenposities bij staatsbedrijven en gunstige contracten in ruil voor steekpenningen en suggereerde dat hij betrokken zou kunnen zijn bij misdaden tegen de staatsveiligheid en het openbaar bestuur. Lasso’s kantoor verwierp het rapport als “een aanval op de rede“met het argument dat het ontbrak”wettelijke en bindende geldigheid.”

Wetgevers van de oppositie zijn doorgegaan met hun afzettingspogingen, ondanks het feit dat ze er tijdens een twee maanden durend onderzoek niet in zijn geslaagd om enig verband tussen Lasso en een vermeend omkopingsplan waarbij de Albanese maffia, het openbare elektriciteitsbedrijf van Ecuador, en Lasso’s zwager Danilo Carrero Drouet betrokken waren, te ontdekken. eerder dit jaar.

Lasso, een voormalige bankier, behaalde een verrassende overwinning bij de presidentsverkiezingen van 2021 tegen de linkse rivaal Andrez Arauz, een voormalige beschermeling van Correa die een belofte nakwam om door het IMF opgelegde bezuinigingsprogramma’s te stoppen en de neoliberale hervormingen van Correa’s zorgvuldig uitgekozen opvolger terug te draaien Lenin Moreno. Terwijl Moreno zijn presidentschap was begonnen als een linksist die in de voetsporen van zijn mentor trad, zorgde zijn daaropvolgende harde bocht naar rechts ervoor dat zijn populariteit in de enkele cijfers crashte en hij koos ervoor om zich niet kandidaat te stellen voor herverkiezing.