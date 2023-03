Oppo’s Find X6 Pro is de nieuwste smartphone met een enorme 1-inch camerasensor

Oppo heeft zich aangesloten bij Xiaomi en zusterbedrijf Vivo door een enorme 1-inch camerasensor op te nemen in zijn nieuwste smartphone, de Find X6 Pro, die ook niet beknibbelt op de telefoto- en ultrabrede cameraspecificaties. Het wordt vandaag in China gelanceerd naast de reguliere Find X6.

In China begint de Find X6 Pro bij 5999 yuan (ongeveer $ 872) voor 12 GB RAM en 256 GB opslag, oplopend tot 6999 yuan (ongeveer $ 1017) voor 16 GB RAM en 512 GB opslag. Ondertussen begint de niet-Pro Find X6 bij 4499 yuan (ongeveer $ 654) voor 12 GB RAM en 256 GB opslag. Een woordvoerder van het bedrijf wilde niet bevestigen of de X6-telefoons in de toekomst een bredere internationale release zullen zien.

De primaire camera van de Find X6 Pro is de ster van de show en maakt gebruik van Sony’s 50-megapixel 1-inch type IMX989-sensor. Maar Oppo wil dat je weet dat het de secundaire telefoto- en ultrabrede camera’s op de telefoon niet is vergeten. Oppo beweert dat de 50-megapixel 1/1.56-inch Sony IMX890-sensoren die worden gebruikt voor zijn ultrabrede en periscoopcamera’s respectievelijk “groter zijn dan welke groothoekcamera dan ook tot nu toe” en “de grootste sensor van alle smartphone-telecamera’s op de markt”. . Die sensor is net zo groot als wat Samsung gebruikt voor de hoofdcamera op zijn recente Galaxy S23- en S23 Plus-telefoons, ter referentie.

Naast 100 W bedraad opladen, kan de Find X6 Pro ook draadloos opladen met 50 W. Afbeelding: Oppo

Het is duidelijk dat sensorgrootte verre van alles is als het gaat om beeldkwaliteit, vooral wanneer de meeste smartphones zo sterk afhankelijk zijn van software in hun fotografie (in feite is hier een uitstekend stuk van mijn collega Allison dat onderzoekt de sterke punten en beperkingen van grote camerasensoren). Dus Oppo heeft ook een aantal softwarefuncties in petto, zoals een samenwerking met Hasselblad, wat heeft geresulteerd in een portretmodus op de Find X6 Pro die is ontworpen om de “kleuren en scherptediepte” van de XCD30- en XCD80-lenzen van de Zweedse camerafabrikant na te bootsen.

Als aanvulling op de cameraspecificaties heeft de ultrabrede camera van de Find X6 Pro een gezichtsveld van 110 graden, een diafragma van f/2.2 en kan macro-achtige fotografie aan met een minimale focusafstand van 4 cm. Ondertussen biedt de Periscope-telecamera 3x optische zoom en een 6x hybride zoomlens.

Afgezien van de camera’s, die zich bevinden in een enorme ronde camerabobbel aan de achterkant van de telefoon, biedt de Find X6 Pro een passend vlaggenschip met specificaties. Hij wordt aangedreven door de nieuwste vlaggenschipprocessor van Qualcomm, de Snapdragon 8 Gen 2, en heeft een batterij van 5000 mAh die snel kan worden opgeladen met 100 W met een kabel en 50 W draadloos.

Het heeft ook een 6,82-inch 120Hz OLED-scherm met een piekhelderheid van 2500 nits (Oppo zegt dat dit het “helderste smartphonescherm ooit” is) en een uitsparing voor zijn 32-megapixel selfiecamera. Het heeft een IP68-classificatie voor stof- en waterbestendigheid en wordt geleverd met een keuze uit 12 GB of 16 GB RAM en 256 GB of 512 GB opslag.