De Oppo Find X6-serie wordt naar verwachting morgen gelanceerd in China en vooruitlopend op de grote aankondiging, Evan Blass deelde een blik op de aankomende vlaggenschepen van Oppo in enkele officieel ogende afbeeldingen en een productvideo. De afbeeldingen tonen de Find X6- en Find X6 Pro-achterontwerpen, evenals de drie officiële kleuren voor elk model.











Oppo Zoek X6 Pro

De Find X6-serie is verkrijgbaar in de kleuren Snowy Mountain Gold, Starry Sky Black en Feiquan Green. Find X6 heeft een glanzende achterkant, terwijl de Find X6 Pro wordt weergegeven in groen, zwart en de speciale dual-tone goudkleuroptie met een leerachtig materiaal.





Beide modellen hebben grote cameraringen met drie sensoren: hoofd-, ultrabrede en een telefotomodule. Beide Find X6-modellen zijn voorzien van Hasselblad-branding Oppo’s interne MariSilicon-coprocessor.







Oppo Zoek X6

Het gerucht gaat dat Oppo Find X6 Pro een 1-inch Sony IMX989-hoofdsensor zal brengen, evenals op IMX890 gebaseerde ultrabrede en telefotomodules. Het gerucht gaat dat de Find X6 wordt gelanceerd met een 50 MP Sony IMX890-sensor achter elke lens. 8 Gen 2-chipset terwijl de Find X6 genoegen neemt met de Snapdragon 8+ Gen 1-chipset van vorig jaar. Helaas wordt van geen van beide Find X6-varianten een internationale release verwacht.

Bron (privé Twitter-account)