De Oppo Pad arriveerde begin vorig jaar, de eerste tablet van het bedrijf, die al snel werd gevolgd door de meer betaalbare Pad Air. Nu verschuift de aandacht naar de Oppo Tab 2, die al meerdere keren is uitgelekt – onder meer door testresultaten achter te laten in de Geekbench-database.

Er was sprake van een door Dimensity aangedreven leisteen, maar dit is het niet – de Oppo Tab 2 (ook bekend als OPD2201) draait op een Snapdragon-chipset. Hoewel de benchmark niet kon achterhalen welke precies, lijkt dit de Snapdragon 888 te zijn op basis van zijn kloksnelheden: 2,84 GHz prime core, 2,42 GHz mid-cores en 1,8 GHz kleine cores. De originele Pad was gebaseerd op de Snapdragon 870 (en de Air gebruikte de Snapdragon 680).

De lei deed zowel Geekbench 5 als de nieuwe Geekbench 6. Het draaide Android 13 en had 8 GB RAM.









Oppo Pad 2 benchmarkresultaten: Geekbench 5.5.1 • Geekbench 6.0.0

Uit een 3C-certificering weten we dat de nieuwe lei 67 W snelladen ondersteunt, het dubbele van wat het origineel zou kunnen doen. Er werd daar geen melding gemaakt van de batterijcapaciteit, maar het gerucht gaat dat hij 9.500 mAh in zijn tank zal hebben. Ook de Bluetooth SIG-gecertificeerde ondersteuning voor v5.3.

Volgens onbevestigde gegevens zal de tablet een 11,6-inch 144Hz LCD-scherm hebben met een resolutie van 2.800 x 2.000 pixels. Diezelfde gegevens claimden ook een Dimensity 9000-chipset, dus deze is mogelijk niet betrouwbaar.

De Oppo Pad 2 wordt mogelijk samen met de aankomende Find X6-serie onthuld, maar wanneer dat is, is op dit moment een raadsel.

