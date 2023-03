Oppo introduceerde eindelijk Find N2 Flip in India, drie maanden na de Chinese onthulling en vier weken nadat de wereldwijde uitrol begon. De telefoon wordt geleverd in een enkele configuratie van 8 GB RAM en 256 GB opslag en twee kleuren: paars en zwart.

De prijs van de Find N2 Flip in het Zuid-Aziatische land is INR 89.999, omgerekend $1.100/€1.025.

De Find N2 Flip is de eerste opvouwbare telefoon van het bedrijf die zal concurreren met de Samsung Galaxy Z Flip-familie op internationale markten. Het heeft een groot afdekscherm dat geweldig werkt voor het kadreren van selfies met de hoofdcamera, snel opladen van 44 W voor de relatief grote 4.300 mAh-batterij en een solide camera-opstelling.

De prijs van de Oppo opvouwbare was de belangrijkste reden waarom we aarzelden om hem aan te bevelen in onze review. Het kwam vorige maand aan voor € 999, maar nu is het goedkoper te vinden bij externe retailers zoals Amazon UK en AliExpress.

Gebruikers in India kunnen tot INR 10.000 korting krijgen op de prijs met enkele directe kortingen en uitwisselingen zodra het apparaat op 17 maart arriveert. Oppo zal de Find N2 Flip verkopen op zijn website, Flipkart, en in geselecteerde offline winkels in het hele land.

Bron